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ぱちんこ・パチスロゲーム「777TOWN mobile」と人気ストリーマーの渋谷ハルがコラボ&生配信！

［株式会社サミーネットワークス］

　株式会社サミーネットワークスが運営するスマートフォン向けぱちんこ・パチスロゲーム「777TOWN mobile」（スリーセブンタウンモバイル）は2023年2月に11周年を迎えました。これを記念して2023年3月31日（金）の16時より人気ストリーマーの渋谷ハルさんが777TOWN mobileの「新世紀エヴァンゲリオン～未来への咆哮～」アプリを使用した生配信を行います！生配信にはストリーマーのkinakoさんとゆふなさんも参加します。




■11周年記念渋谷ハルコラボステッカーが当たる！？
11周年を迎えたことを記念して777TOWN mobile×渋谷ハルのここでしか手に入らない限定コラボステッカーが当たるキャンペーンも開催します。詳しくは777TOWN mobileにてご確認ください。

■日時：2023年3月31日（金）16時スタートを予定　※2時間程度

■出演者と配信者のメインチャンネルURL
・渋谷ハルさん
（YouTube）：https://www.youtube.com/@ShibuyaHAL
・kinakoさん
（YouTube）：https://www.youtube.com/@kinapoppo
・ゆふなさん
（YouTube）：https://www.youtube.com/@YufuNachannel


【777TOWN mobile（スマートフォン向けサービス）】



・名称：777TOWN mobile
・対象OS：iOS、Android
・サービス利用料：1,100円（税込）　※1ヶ月間プレイ可能
・公式サイト：https://777town-sp.net/
・SNS：https://twitter.com/777townofficial


いつでもどこでもスマホで遊べる！
配信しているすべてのぱちんこ・パチスロアプリが定額で遊び放題！
さらにコミュニケーションやマイページを飾るフィギュアなど、ぱちんこ・パチスロアプリ以外にも楽しめる要素がいっぱい！


※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

※実機の再現を目指しておりますが、やむを得ず仕様が多少異なる場合がございます。
　予めご了承ください。

企業プレスリリース詳細へ （2023/03/30-20:16）

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