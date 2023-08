[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2023年8月27日(日)より『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺにゅうワールド』を、DVDリリースに先駆け先行独占配信いたします。







『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺにゅうワールド』はテレビ東京系列で放送中の赤ちゃん向け番組「シナぷしゅ」から誕生した劇場作品。「シナぷしゅ」は0~2歳の乳幼児向けとして初めて作られた民放番組で、東京大学赤ちゃんラボを率いる赤ちゃん研究の第一人者・開一夫教授監修のもと、赤ちゃんの脳と心の発達を促す良質なコンテンツとして制作されてきました。可愛らしいキャラクターや小気味いい擬音のリズム遊びなどで赤ちゃんがピタリと泣き止むことでも話題となっており、日本中のパパ・ママからの支持も厚い大人気番組です。



その「シナぷしゅ」から生まれた初の劇場版である本作は、おなじみのキャラクター・ぷしゅぷしゅを主人公に、この映画で初登場のキャラクター・にゅう(声:玉木宏)との冒険を描いた物語です。通常の映画館よりもやさしい音量、明るい照明、さらに赤ちゃんが泣いてもよい環境作りが話題となり、乳幼児向け映画にも関わらず、日本全国150館以上で公開され、累計動員数16万人を超える大ヒットとなりました。



このたびU-NEXTでは、『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺにゅうワールド』をDVDリリースに先駆け、8月27日(日)正午より先行独占配信いたします。0歳でも楽しみやすいあっという間の40分。劇場で観られなかった方も、ぜひこの機会にお楽しみください。また、テレビ放送版「シナぷしゅ」シリーズも好評配信中です。劇場版と併せてぜひご覧ください。



【「シナぷしゅ」シリーズ一覧はこちら】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0011016





<作品概要>

『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺにゅうワールド』



【配信開始日】2023年8月27日(日)12:00~

【価格/視聴期間】990円(税込)/3日間



【STORY】

ぷしゅぷしゅ星でのんびり暮らすぷしゅぷしゅ。ある日、大好物のお団子をほおばっているとき、口の周りが汚れてしまったのでタオルでごしごし拭いていたところ…にゅにゅう~っと可愛い生命体が登場!その名も「にゅう」。驚くぷしゅぷしゅですが、ほっぺがひとつありません。にゅうが現れたはずみに、ほっぺが宇宙の彼方に飛んで行ってしまったのです。冒険の果てに、ぷしゅぷしゅは無事にほっぺを取り戻せるのでしょうか!?



【キャスト】

■声の出演:

ぷしゅぷしゅ/岩本彩楓

浮世絵さん/嶋川武秀(母心)

ひーたん・みーたん/矢内雄一郎・松丸友紀(テレビ東京) 他



■特別出演:

にゅう/玉木宏



(C)SPMOVIE2023



U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど33万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、野球、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、94万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。



U-NEXT:https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ/2023年7月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/07-14:16)