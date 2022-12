[株式会社ポニーキャニオン]



12月24日(土)のクリスマス・イブ1日限定で、クリスマスシーズンに巻き起こる高校生たちのゾンビサバイバルを描いた映画『アナと世界の終わり』のYouTube無料配信が行われることが急遽決定しました。







舞台はイギリスの田舎町。父と2人で暮らす高校生のアナは、パッとしない毎日を抜け出すため大学に進学せず世界を旅することを計画していましたが、クリスマスの日にこの秘密の計画がバレてしまいます。

意気消沈のアナでしたが、翌朝気持ちを切り替えいつも通り学校へ。

しかしその途中、スノーマンの着ぐるみを着た血だらけの男が突如現れます。なんと、男の正体はゾンビだったのです…!

気づけば町中ゾンビだらけ!果たして、アナはこの町を脱出することはできるのでしょうか―



『アナと世界の終わり』は、負け組高校生が歌って、踊って、暴れまくる”青春ゾンビミュージカル”。

海外の批評家からは"『ショーン・オブ・ザ・デッド』と『ラ・ラ・ランド』の出会い!"と評され、ゾンビ×ミュージカルという二大ジャンルが奇跡の融合に成功した作品です。



スペイン「シッチェス・カタロニア国際映画祭」ミッドナイト・エクストリーム部門での最優秀作品賞受賞を始め、イギリス「エディンバラ国際映画祭」オランダ「アムステルダムド映画祭」、韓国「富川国際ファンタスティック映画祭」等々、世界中の映画ファンを熱狂に震わせ、日本でも19年に劇場公開された際には満席続出のヒットを記録しました。



このクリスマスの鑑賞に最適な本作を、この度「ポニーキャニオン映画部YouTubeチャンネル」にて12/24(土)0時からプレミア公開。同日23:59までの一日限定・無料配信となります。

寒波が襲う今年のクリスマス。暖かな家で、極上の歌に彩られたゾンビ・ミュージカルを堪能しましょう。



さらに、12月25日(日)0時から12月31日(土)23:59までの一週間限定で、サメパニックムービー『赤い珊瑚礁 オープン・ウォーター』が、同じくポニーキャニオン映画部YouTubeチャンネルにて無料配信されます。



本作は2011年夏に、今は無き銀座シネパトス他全国で公開された作品で、サメの本場オーストラリア初の本格海洋“サメ”パニックアドベンチャーです。



青い空と紺碧の海、美しい珊瑚礁……美しいグレートバリアリーフの穴場スポットでクルーズとダイビングを楽しんでいた男女5人。突如彼らの豪華ヨットが暗礁に激突してしまいます。生き残るために彼らに残された選択肢は、巨大人喰いザメの巣窟である海を泳ぐこと……。

登場する獰猛な人喰いザメの王者・ホオジロザメはCGではなく本物。妥協せずリアリティを追及した本物の恐怖が待ち受けます。



年末年始の連休といえば、温かいリゾート地でのバカンス。

本作は家にいながらも、美しい大自然の魅力も楽しめる一本となっています。

2022年の映画はサメで締めましょう!







ポニーキャニオン映画部YouTubeチャンネルでは、今回のような本編配信企画の他、ゲストを招いての座談会配信等オリジナルのコンテンツを多数配信中です。

2023年も本編配信企画や座談会配信等を行う予定なので、チャンネルが発信する情報をチェックしてください。



【作品情報】

『アナと世界の終わり』

ブルーレイ・DVD・デジタル配信中



監督:ジョン・マクフェール

出演:エラ・ハント、マルコム・カミング、マーク・ベントン、ポール・ケイ、サラ・スワイヤー、クリストファー・ルヴォー、マルリ・シウ、ベン・ウィギンズ

音声:英語

字幕:日本語字幕

本編分数:98分

ストーリー:

イギリスの田舎町リトル・ヘブン。高校生のアナは、父トニーと二人暮らし。学校生活はくだらない連中に囲まれ、パッとしない毎日を送っていた。こんな生活から抜け出したいアナは、父に黙って大学に進学せず世界を旅することを計画していたが、あるクリスマスの日この計画がバレてしまう。トニーと大ゲンカしたアナは夢も希望もないこの町にウンザリしていたが、バイトの帰り道に幼馴染のジョンに励まされ、少しだけ元気を取り戻すのだった。

翌朝、気持ちを切り替えたアナはジョンと一緒にいつも通り学校へ向かう。

その途中、スノーマンの着ぐるみを着た血だらけの男が突如現れ、アナは公園にあったシーソーを使って男の頭を吹き飛ばす!なんと、男の正体はゾンビだったのだ…!

果たして、アナはこの町を脱出することはできるのか―!?そして、腐ったように生きてきたこの人生にケリをつけることができるのか―!?



『赤い珊瑚礁 オープン・ウォーター』

ブルーレイ・DVD・デジタル配信中



製作・監督・脚本:アンドリュー・トラウキ(『ブラック・ウォーター』)

出演: ダミアン・ウォルシー=ハウリング、ゾー・ネイラー、エイドリアン・ピカリング、ガイトン・グラントリー、キーラン・ダーシー=スミス

音声:英語

字幕:日本語字幕

本編分数:88分

ストーリー:

珊瑚礁を鮮血に染めて繰り広げられるサメ地獄からの壮絶なサバイバル!



グレートバリアリーフ。青い空と紺碧の海。そして美しい珊瑚礁と

鮮やかな熱帯魚たち。そこでのバカンスは最高のものになるはずだった…。

滅多に人が来ない穴場でクルーズとダイビングを楽しむ5人の男女。ところが、彼らが乗った豪華ヨットが暗礁に激突して転覆してしまう。

ただ待っていても救助の可能性はほとんどなく、彼らが生きのびるためには近くの島まで泳ぐしかなかった。

だが、その海は巨大人喰いザメ、ホオジロザメの世界有数の巣窟だった…。ひとり、またひとり、海を鮮血に染めて貪欲なサメのえじきとなる人間たち、果たして彼らは、このサメ地獄からサバイバルすることができるのか?



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/24-12:46)