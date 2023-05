[マーベラス]

超強力な「焔」「雅緋」の新乳祭カードが登場!5.5周年記念!1日1回無料10連双乳祭 開催!



株式会社HONEY∞PARADE GAMES(代表取締役 三浦徹朗/所在地:東京都品川区)の『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』は、5月29日をもちまして5.5周年を迎えました。これも日頃から応援してくださっている皆さまのおかげです。誠にありがとうございます。アプリ内では、5.5周年を記念して様々な施策を実施いたします。超強力な「焔」「雅緋」の新乳祭カードは特殊な条件を満たすことで「新・秘伝忍法」を発動することが可能。また「1日1回無料10連双乳祭」の開催など5.5周年を飾る豪華キャンペーンを実施!

これからもますますアツくなるシノマスをどうぞお楽しみください!











「5.5周年記念!新乳祭」開催!







今回の新乳祭で新たに登場する「焔」と「雅緋」は「新・秘伝忍法」を発動すると「変身」し、見た目が変化するとともに能力が強化されます!





「羽衣」の双乳祭カードや「鴇」「日和」の爆乳祭カードもあわせて再登場!

「新乳祭」「爆乳祭」「双乳祭」のカードはステータスに加え、秘伝忍法やパッシブスキルなども超強力です!

また、10連ガチャを3回引くたびに1回無料で引けるお得なキャンペーンも同時開催中です!





【「5.5周年記念!新乳祭」 開催期間】:~6/15(木)13:59まで

【「10連を3回引くと1回無料」 期間】:~6/7(水)16:59まで

※開催期間は、予告なく変更する場合があります。









★新カードラインナップ★

















「5.5周年記念!1日1回無料10連双乳祭」開催!







本ガチャは、期間中1日1回10連ガチャが無料で引けるガチャとなっております!

毎日引くと最大70連が無料になる大チャンス!





ラインナップには一部「爆乳祭」カードや強力なSSRカードなどが入っています♪

今回は5.5周年記念として、合体秘伝忍法が使える「双乳祭」カードも排出!

さらに、今回の無料10連ガチャはSSRカードが1枚確定で排出されます!

ぜひ、この機会に強力なSSRカードを手に入れてください♪





【「5.5周年記念!1日1回無料10連双乳祭」 開催期間】:5/30(火)4:00 ~ 6/6(火)3:59まで

※本イベントは開催期間中、毎日「AM4:00」にリセットされます。

※開催期間は、予告なく変更する場合があります。





ストーリー「54章 」追加!







各忍務に「初級」「中級」「上級」があり、初回報酬で忍魂がもらえます。

また、ノーマルミッションに「ストーリー54章をクリアしよう」を追加!

達成すると忍魂×10が獲得できます♪





さらに、ストーリーに関する忍務の消費スタミナ半分が引き続き開催中!

この機会にストーリーを進めてみてください♪





【「メインストーリースタミナ半分」 開催期間】:~ 6/15(木)13:59まで

※開催期間は、予告なく変更する場合があります。





LRカードの超シノビ覚醒が解禁!







「LR」超シノビ覚醒の第一弾として「LR 飛鳥(命駆)」超シノビ覚醒が解禁!

覚醒段階は全4段階!

各段階の超シノビ覚醒で「忍法」「秘伝忍法」「命駆秘伝忍法」「リーダースキル」「パッシブスキル」がより強化されます!





「LR 飛鳥(命駆)」の超シノビ覚醒に必要な素材は下記となります。

・「飛鳥(命駆)メダル:虹」×8枚

・「虹の勾玉」×5枚

※各段階の超シノビ覚醒に必要な素材数となります





超シノビ覚醒素材は「襲来バトル」などの各イベントの報酬に追加される「超・伝説バッジ」と交換することで入手できます♪





超シノビ覚醒が行えるLRカードは順次追加を予定!

これまで以上に強力になったLRカードを獲得してください!





「命駆に至る道」開催!







「LR 飛鳥(命駆)」の超シノビ覚醒素材が入手できる6話を追加!

6話の初回成功報酬では、超シノビ覚醒素材の「飛鳥(命駆)メダル:虹」を8個獲得できます♪

「LR 飛鳥(命駆)」に「飛鳥(命駆)メダル:虹」「虹の勾玉」を使用することで、超シノビ覚醒します!





追加された6話は「イベントカード」のみが出撃できる忍務になっております!

ぜひ挑戦して、これまで以上に強力になったLRカードを獲得してください!





「昨宵、兆すは瑞か禍か」開催!







今回の新乳祭新カードとして登場する「焔」「雅緋」のシナリオが見られます♪

また、各忍務では専用バッジ「昨宵バッジ」がドロップします!





【「昨宵、兆すは瑞か禍か」 開催期間】:~6/15(木)13:59まで

※開催期間は、予告なく変更する場合があります。





5.5周年記念特別PV公開!







5.5周年を記念した特別PVを公開しました。

紅蓮の決意VS深淵の狂気…激闘の結末やいかに!





【YouTube】 https://youtu.be/pseuIOtdjMY







『シノマス』最新情報は、公式Twitterをチェック♪

https://twitter.com/kagura_shinomas

<商品スペック>





タイトル:シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK

配信中:AppStore/GooglePlay/DMM GAMES

http://m.onelink.me/99053019

ジャンル:爆乳ハイパーチームバトル

プラットフォーム:スマートフォン(iOS/Android)/PC

キャラクターデザイン:八重樫南

権利表記: (C) Marvelous Inc.

(C) HONEY PARADE GAMES Inc.

スマホ版公式サイト:https://www.hpgames.jp/shinomas/

DMM GAMES版公式サイト:https://dmg.hpgames.jp/shinomas/



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/29-18:46)