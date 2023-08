[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2023年8月25日(金)に『Tourbillon Live 2023 20years Since Time Began』を見放題で独占ライブ配信いたします。







RYUICHI、INORAN、H.Hayamaによって2005年に結成されたスペシャルユニット・Tourbillon(トゥールビヨン)。

始動20周年を記念したライブ『Tourbillon Live 2023 20years Since Time Began』の開催が発表されると、公演チケットは即完売。2016年以来、約7年ぶりとなるライブに注目が集まるなか、U-NEXTでは8月25日(金)に開催される最終公演の模様を、見放題で独占ライブ配信いたします。3人が紡ぎ出す唯一無二の音楽を、ぜひお楽しみください。



Tourbillon Live 2023 20years Since Time Began



【配信の詳細はこちら】

https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000002464



【配信時間】

ライブ配信:2023年8月25日(金)18:00 ~ ライブ終了まで

見逃し配信:準備完了次第 ~ 9月24日(日)23:59まで



※視聴可能デバイスに関してはこちらをご確認ください。

※ライブ配信には1時間に最大約5.5GBの通信量を消費します。当日はWi-Fi環境での視聴を推奨します。



