[ベネリック株式会社]

おなまえ欄やフタ部分のシールまでリアルに再現!小物入れとしても使えるキュートなアイテム



ベネリック株式会社(本社:東京都千代田区、社長:横山 武) は、カプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ レトロポチ袋ケース」(全5種類 / 1回400円・税込)を2023年12月中旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売いたします。







■「サンリオキャラクターズ レトロポチ袋ケース」について

幼い頃にお年玉などを貰う際に目にした、株式会社サンリオのキャラクターたちがデザインされたレトロなポチ袋が、何度も使える合成皮革製のケースになって登場します。ラインアップはハローキティ、リトルツインスターズ、チアリーチャム、みんなのたあ坊、けろけろけろっぴの全5種のデザインで、おなまえ欄や封筒のフタ、フタをとめるシールまでリアルに再現しています。小物入れやカードケースとして使用できるほか、お年玉やお小遣いなどの心付けを渡す際に、実際にお金を入れてポチ袋としてプレゼントするのもおすすめです。

来年のお正月は何度も使える「サンリオキャラクターズ レトロポチ袋ケース」で、お年玉を渡してみてはいかがでしょうか。



■商品詳細













商品名 :サンリオキャラクターズ レトロポチ袋ケース

発売日 :2023年12月中旬より順次

価格 :1回400円(税込)

対象年齢:15歳以上

素材 :PU

サイズ :約W65×H105(mm)

取扱店舗:全国のカプセルトイ自販機コーナー



(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L646158



