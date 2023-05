[株式会社ベイクルーズ]

- 2023SSのリリース第二弾は、「ナイロン」をテーマにしたセットアップ -









































株式会社ベイクルーズ(本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂)が運営する「 WISM(ウィズム)」にて、CHASEの2022SS 第二弾、ナイロンのトップスとショーツが発売される。





「追跡する」「探求する」をコンセプトとし、2022年秋冬からスタートした「CHASE」。



デザイナーは非公開だが、様々なキャリアを積んだ人間たちが自分達が手掛けるブランドでは出来ないことを

実現させていく。生産はANCELLMが担当。今後不定期でドロップをしていく。



アイテムに特化せず、ディテールや素材にフォーカスをあて掘り下げていく彼らがこの2023SSのテーマに選んだのは「ナイロン」。



今回のリリースは「ナイロン」のTシャツとショーツの2型。



上質で美しい、且つ機能的な生地。

アクティブな素材でありながら、デザインされたシルエットとディテール。



着る人が自由にスタイルを表現する。

どんなカテゴリーにもあてはまらない。

見たことがあるようで見たことがない。



ひとつひとつのプロセスを追跡、探求することで生まれた珠玉の2型。



着る人がポジティブになれる。

着る人が高揚する。



ブラックとネイビーというストイックなカラーセレクトがこのブランドらしさを物語っている。







[ CHASE-07 / NYLON STRING T-SHIRT ]









































































ライクラ糸と他繊維の特徴をミックスした本格的なストレッチ織物。



上質で美しい、且つ機能的な生地。

優れた伸縮性で型崩れしにくく、動きやすい。

速乾性も高い。



ゆったりしたシルエットのTシャツは、ワンサイズ。

裾にドローコードを入れる事でスタイルの調整が可能。



誰もが自由にスタイリングすることが出来る、唯一無二のTシャツ。







NYLON STRING T-SHIRT



PRICE: ¥22,000-(TAX IN)

SIZE: ONE SIZE

COLOR: NAVY / BLACK







[ CHASE-08 / NYLON SHORTS ]











































































アクティブでありながら、デザインされたシルエットとディテール。



ドレープの効いたナイロンに強い打ち込みのミシンで縫製することで、自然なパッカリングが特徴。







NYLON SHORTS



PRICE: ¥26,400-(TAX IN)

SIZE: 1,2

COLOR: NAVY / BLACK







2023年5月27日(土)~ WISM各店にて販売開始(BAYCREW’S STORE(ONLINE STORE)は後日発売予定)



クレジット: WISM渋谷店 03-6418-5034 / http://wism-tyo.jp/









