浜田省吾 『A PLACE IN THE SUN at渚園 Summer of 1988』 5月5日(金・祝)~5月25日(木)全国の映画館にて期間限定公開





5月5日(金・祝)~5月25日(木)まで全国の映画館にて期間限定公開されるロックシンガー浜田省吾のライブ映像『A PLACE IN THE SUN at 渚園 Summer of 1988』(配給:ライブ・ビューイング・ジャパン)の数量限定入場者プレゼントとOFFICIAL GOODS、そして音楽配信情報が発表された。



1988年8月20日、静岡県浜名湖畔「渚園」で行われた浜田省吾にとって三度目の野外ライブ「A PLACE IN THE SUN」。本作は、5万5千人を動員したライブを記録した膨大なオリジナルネガフィルムを、4Kデジタルリマスターと5.1chサラウンドミックスで高臨場感を再現したライブ映像。35年前の記録映像にも関わらず、まるで当時のライブ会場の空気を感じさせる没入感溢れるコンテンツである。









この度発表された数量限定の入場者プレゼント「渚園メモリアルチケット」は、35年前当時のチケットデザインを模しており、座席のブロック表示には「A-4」の印刷がされている。この「A-4」は、ステージセンター前のエリアで、「映画を観る人全員が最高の座席」であることを示している。





また1988年渚園の写真のみで構成され、当時の関係者の取材が掲載されたメモリアルな1.劇場用パンフレット、イベントタイトルを胸元に大きくあしらった2.Tシャツ、定番の3.マフラータオル、キービジュアルのアザーカットとライブ写真を使用した4.クリアファイル&ステッカーセットの4アイテムが映画公開日より上映劇場にて販売が決定。映画鑑賞の思い出として揃えたいアイテムばかり。なお映画公開から10日後の5月15日(月)18時からRoad&Sky Group ON-LINE STOREで販売も決定。





さらに各種音楽配信サービスでは映画で流れた楽曲のセットリスト通りのプレイリストも公開。Apple Music、SpotifyやLINE MUSIC、AWA、YouTube Musicなど様々な音楽サブスクサービスが選べるURLも発表された。 5月5日(金・祝)の公開まで待ちきれないファンには朗報ばかり。この感動をともにしよう! ***************





















(※上が表/下が裏)







紙製/サイズ:200mm × 70mm

※数量限定の為、なくなり次第配布終了となります。 ※各上映回、ご鑑賞のお客様『お一人様につき1枚』の入場者プレゼントを、ご入場時にお渡しいたします。 (劇場によって異なる場合もございます) ※チケット購入特典ではございません。ご入場を伴わない配布はお断りさせていただきます。 ※お一人様でチケットを複数枚お持ちの場合でも、1枚の配布となります。 ※表示画像はイメージです。実際の色味とは異なる場合がございます。※不良品以外の返品・交換は出来ませんので、予めご了承ください。





【販売期間】 ▼上映映画館:5月5日(金・祝)開館時~5月25日(木)予定 ▼Road&Sky Group ON-LINE STORE:5月15日(月)18時~ http://shop.r-s.co.jp/ 1.劇場用パンフレット 販売価格:¥2,000(税込)







まさにメモリアルなパンフレットが完成しました。

1988年渚園の写真のみで構成された劇場用パンフレット。 映像で観るようなスケール感のある写真がこの中に集約されています。 当時の関係者による舞台裏の貴重なお話も掲載! 仕様:本文32ページ サイズ:縦約27.7cm×横約21cm 2.Tシャツ(ブラック) 販売価格:¥3,500(税込)







イベントタイトルの“A PLACE IN THE SUN”を胸元に大きくあしらったTシャツです。 35年前のタイトルが、2023年にCOME BACKしてきたような気分になるデザインとなっています。 黒地にブルーの文字が映えるTシャツです。 素材:綿100% ボディカラー:ブラック サイズ:Sサイズ~XLサイズの4サイズ展開 S:着丈65cm/身幅49cm/袖丈19cm/肩幅42cm M:着丈69cm/身幅52cm/袖丈20cm/肩幅46cm L:着丈73cm/身幅55cm/袖丈22cm/肩幅50cm XL:着丈77cm/身幅58cm/袖丈24cm/肩幅54cm 3.マフラータオル 販売価格:¥1,800(税込)







鮮やかなオレンジとイエローが目を惹くカラーの定番マフラータオルです。

素材:綿100% 仕様:シャーリング加工 サイズ:縦約20cm×横約110cm 4.クリアファイル&ステッカーセット 販売価格:¥1,500(税込)









キービジュアルのアザーカットとライブ写真を使用した クリアファイル3枚とロゴステッカー2枚のセットです。 実際に使ったり大事にコレクションとして飾っておいたり、 お好きな使い方でお楽しみください! <セット内容/サイズ> [クリアファイル] A4サイズ×3枚 [ステッカー] 直径約8cm×2枚 <素材> [クリアファイル] PP(ポリプロピレン) [ステッカー] アートタック+ PP(ポリプロピレン) 【注意事項】 ▷数に限りがございますので、品切れの際はご了承ください。 ▷商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 ▷サイズ表記は目安です。同じ商品でも大きさや色等に個体差がある場合がございます。 ▷不良品以外の返品・交換は出来ませんので、予めご了承ください。 ▷ご購入いただきました商品はお早めにご確認くださいますようご協力お願いいたします。 ご購入の商品が不良品と確認された場合は、速やかに良品と交換させていただきます。 対象商品が品切れの場合は、交換ではなく返金となる場合もございます。 ▷次の場合、交換はお受けできません。 ・ご使用後の商品 ・ご購入日から7日を過ぎた場合 ・お客様のもとで傷または汚損が生じた場合 ・一般的に良品の範囲内と判断できる製造上の些細なキズ等の場合 ・サイズ交換やイメージ違いによる交換など、お客様都合による場合





Apple Music, Spotifyなどの各音楽サブスクサービスでは『A PLACE IN THE SUN at 渚園 Summer of 1988』のプレイリストを公開中! 劇場公開される曲順と同じセットリストのプレイリストです。 ▼"A PLACE IN THE SUN at 渚園 Summer of 1988" プレイリストURL https://hamadashougo.lnk.to/APLACEINTHESUN ※現在配信中の音源で構成したプレイリストです。 『A PLACE IN THE SUN at 渚園 Summer of 1988』のライブ音源ではありません。



