[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス]

THE LIVE IS ALIVE! 伝説は、眠らない――。



1978年8月21日に創立。今年創立45周年の節目を迎えるEPICレーベル。創立記念日にあたる8月21日(月)には全国の映画館にてライヴ・フィルム『Live EPIC 25 -20th Anniversary Edition-』一夜限りのプレミアム上映が開催されるが、これに続く創立45周年記念企画の第二弾が発表された。







ライヴに拘ったEPICレーベルからこれまで発表された80~90年代の珠玉のライヴ・フィルム7作品を全国19都市24カ所の映画館にて、9月21日(木)より毎週木曜よる7時から7週連続で各作品一夜限定で上映するイベント『EPIC レコード創立45周年記念 毎木7ライヴ・フィルム・フェスティヴァル2023 -THE LIVE IS ALIVE!-』が開催される。





今回発表されたのは9月21日(木)上映の第一弾・TM NETWORK『CAMP FANKS '89 at YOKOHAMA ARENA』、そして9月28日(木)上映の第二弾・佐野元春『See Far Miles Tour Part II Live at Yokohama Arena 1993』の2作品。『CAMP FANKS~』が劇場初上映、『See Far Miles Tour~』は6月に立川シネマシティで一夜限定上映が行われ、全国のファンから再上映のリクエストが多数寄せられたため、初の全国上映が実現した。





最新リミックス&デジタル・リマスタリングによる劇場版5.1chサラウンドの音声、全編アップコンバートを施した映像を日本屈指のシステムを備えた映画館にて大音量で上映する(※第三弾以降の作品は後日随時発表)。この上映を記念して2作品の劇場版トレイラーをYouTubeチャンネルにて公開!





イープラスにて、8月27日(日)まで10日間限定でチケット先行受付中。

『毎週木曜よる7時は、映画館でライヴ・フェス!』伝説の目撃者は、アナタです!





イープラス:https://eplus.jp/theliveisalive/

(PC、モバイル共通)





■9月21日(木)上映 TM NETWORK『CAMP FANKS ‘89 at YOKOHAMA ARENA』劇場版トレイラー

URL:https://youtu.be/-AoQDwzu7EE



■9月28日(木)上映 佐野元春『See Far Miles Tour Part II Live at Yokohama Arena 1993』劇場版トレイラー

URL:https://youtu.be/3GfgdQ7u48I



EPICレーベル創立45周年記念

TM NETWORKライヴ・フィルム『CAMP FANKS ‘89 at YOKOHAMA ARENA』

(劇場版5.1chデジタル・リマスター)一夜限りのプレミアム上映

at毎木7ライヴ・フィルム・フェスティヴァル2023

【2023年/DCP/4:3/5.1chデジタル・リマスター/144分】





略称|TM NETWORK ライヴ・フィルム『CAMP FANKS ‘89 at YOKOHAMA ARENA』

(劇場版5.1chデジタル・リマスター)一夜限りのプレミアム上映

日時|2023年9月21日(木)

開映|19:00

前売|3,300円(税込)

当日|4,000円(税込)



EPIC レーベル創立45周年記念

佐野元春ライヴ・フィルム『See Far Miles Tour Part II Live at Yokohama Arena 1993』

(劇場版5.1chデジタル・リマスター)一夜限りのプレミアム上映

at毎木7ライヴ・フィルム・フェスティヴァル2023

【2023年/日本/DCP/2023最新デジタル・リマスタリング/4:3/5.1ch/128分】





略称|佐野元春ライヴ・フィルム『See Far Miles Tour Part II Live at Yokohama Arena 1993』

(劇場版5.1chデジタル・リマスター)一夜限りのプレミアム上映

日時|2023年9月28日(金)

開映|19:00

前売|3,300円(税込)

当日|4,000円(税込)



映画に関する詳細|劇場のホームページ、もしくは、『毎木7ライヴ・フィルム・フェスティヴァル2023』上映特設サイトをご確認ください。

『毎木7ライヴ・フィルム・フェスティヴァル2023』上映特設サイト|

※開場時間は、映画館によって異なります。

※3歳以上有料/3歳未満で座席をご使用の場合は有料となります。

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

※新型コロナ感染症の感染動向等に関して今後の情勢に応じて変更となる場合や、各映画館で対応が異なる場合がございますので予めご了承ください。





<<上映劇場 全国19都市24館>>

1. 北海道|札幌シネマフロンティア

2. 宮城|MOVIX仙台

3. 群馬|ユナイテッド・シネマ前橋

4. 茨城|ユナイテッド・シネマ水戸

5. 埼玉|MOVIXさいたま

6. 東京|新宿バルト9

7. 東京|T・ジョイ PRINCE 品川

8. 東京|MOVIX亀有

9. 東京|シネマシティ・シネマツー

10. 千葉|T・ジョイ蘇我

11. 神奈川|横浜ブルク13

12. 新潟|T・ジョイ新潟万代

13. 石川|ユナイテッド・シネマ金沢

14. 静岡|静岡東宝会館

15. 愛知|ユナイテッド・シネマ豊橋

16. 愛知|ミッドランドスクエア シネマ

17. 奈良|ユナイテッド・シネマ橿原

18. 京都|T・ジョイ京都

19. 大阪|T・ジョイ梅田

20. 大阪|なんばパークスシネマ

21. 兵庫|OSシネマズ神戸ハーバーランド

22. 広島|広島バルト11

23. 福岡|T・ジョイ博多

24. 熊本|ユナイテッド・シネマ熊本









企業プレスリリース詳細へ (2023/08/16-17:16)