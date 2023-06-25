【岡山大学】岡山3大学の先鋭シーズが結集するテックアイデアソ…
［国立大学法人岡山大学］
2023（令和5）年 6月 25日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）岡山大学イノベーションマネジメントコア（IMaC）ベンチャー支援フィールドは、岡山大学・岡山県立大学・岡山理科大学の先鋭シーズが結集するテックアイデアソンを、2023年7月2日（日）13:00～16:30に岡山大学津島キャンパスにある岡山大学中央図書館で開催します。
アイデアソン（IDEATHON）はアイデア（IDEA）とマラソン（MARATHON）から作られた造語です。決められた時間内にグループごとにメンバーがアイデアを出し合い、マラソンをするようにそれらをアイデアにまとめ上げ、その成果を発表するイベントです。
今回のテックアイデアソンでは、登壇いただく岡山3大学の先生が自ら磨き上げた先鋭技術をシーズとして捉え、参加者のみなさまの自由な発想力で事業アイデアの創出にチャレンジしていただきます。
先鋭シーズの利活用に興味のある方是非お申し込みください。みなさまのご参加お待ちしております。
【日 時】
2023年7月2日（日） 13:00～16:30
【会 場】
岡山大学中央図書館 本館 3階セミナー室
（岡山県岡山市北区津島中3丁目1-1 岡山大学津島キャンパス）
https://www.lib.okayama-u.ac.jp/access/access.html
【開催形式】
対面のみ
【プログラム】
12:30～ 開場
13:00～13:05 オープニング
13:05～13:50 シーズインプットトーク
13:50～14:00 シーズごとにチームを編成
14:00～14:10 オリエンテーション
14:10～14:40 チームで事業アイデアをブレスト
14:40～15:40 チームで事業アイデアを構想
15:40～16:30 チームで事業アイデアを発表
【インプットトーク】
（岡山大学）
・学術研究院環境生命自然科学学域 小野努教授「新しい素材で創るナノ繊維」
・学術研究院医歯薬学域 高橋賢准教授「ヒト臓器チップによる製薬イノベーション」
（岡山県立大学）
・情報工学部 情報通信工学科 滝本裕則准教授「深層学習と画像処理」
・デザイン学部 工芸工業デザイン学科 三原鉄平教授「ケア用品のデザイン評価と製品開発への応用」
（岡山理科大学）
・情報理工学部 情報理工学科 横田雅司助教「ロボット・メカトロニクスシステムを構築するためには」
・工学部 情報工学科 小田哲也講師「AI×カメラの応用」
【対象者】
大学生・大学院生・高校生・社会人
【定 員】
40人（先着順）
【参加費】
無 料
【参加お申込み方法】
ご参加希望の方は、下記の申込フォームからお申し込みください（申込締切：2023年7月1日（土）））。
https://forms.gle/cDChdEJkEFaTq1U28
【ポスター】
https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/flyer_20230702.pdf
【主 催】
岡山大学イノベーションマネジメントコア（IMaC）ベンチャー支援フィールド
【協 力】
岡山大学
岡山県立大学
岡山理科大学
◆参 考
・岡山大学イノベーションマネジメントコア（IMaC）
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/imac/
・岡山大学研究推進機構
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
◆本件お問い合わせ先
岡山大学イノベーションマネジメントコア（IMaC） ベンチャー支援フィールド
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8463
E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp
※◎を@に置き換えて下さい
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3142.html
＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞
岡山大学病院 新医療研究開発センター
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
下記URLより該当する案件についてお問い合わせください
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/
＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞
岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
TEL：086-235-7983
E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/
＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究推進機構 産学官連携本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8463
E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
「岡大TV」(YouTube)：https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw
産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2023年6月期共創活動パートナー募集中：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001445.000072793.html
岡山大学『THEインパクトランキング2021』総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html
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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学である岡山大学にご期待ください
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/25-16:16）
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