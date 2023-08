[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は8月1日(火)より、「PLAY, NEW TOHOKU.」をスローガンに、東北ケーブルテレビネットワークに加盟する17つのケーブルテレビ局と事業連携を開始いたします。これにより、都市部での利用が多い動画配信サービスの東北エリアでの認知拡大、利用拡大を推し進めるとともに、東北のコンテンツをU-NEXTから全国へと発信し、相互送客を図ってまいります。









スローガンは「PLAY, NEW TOHOKU.」

映像をPLAY(再生)する。スポーツをPLAY(プレイ)する。音楽をPLAY(演奏)する。

映画、スポーツ、音楽など多岐にわたる事業を展開する東北ケーブルテレビネットワークとともに、全国に向けて“新しい東北”を発信してまいります。





主に3つの事業で東北ケーブルテレビネットワークとの連携を開始

8月1日(火)、東北ケーブルテレビネットワークとU-NEXTが山形市内にて記者会見を行い、以下の3つの事業について連携を発表いたしました。



1.東北ケーブルテレビネットワークとの連携

動画配信サービスは日本全国どこからでも利用できる点がメリットですが、一方で都市型のサービスであることも事実です。U-NEXTは東北にお住まいの方々にもU-NEXTを知っていただき、ご利用いただくために、東北ケーブルテレビネットワークと連携してサービスの認知拡大、利用促進を進めてまいります。



東北ケーブルテレビネットワークに加盟する17のケーブルテレビ局にて、U-NEXTの取次ぎ販売を開始

東北のケーブルテレビ局が制作した東北発祥の映像コンテンツを配信

東北各地で、その場で簡単に加入できる「U-NEXT専用ブース」を100ヵ所展開





2.山形国際ムービーフェスティバル (YMF)(11月10−12日開催)との連携

U-NEXTはこれまでも全国の映画祭と延べ50回連携し、各地の映画祭で上映された作品をU-NEXTから日本全国に配信してまいりました。このたび山形国際ムービーフェスティバルとも連携し、厳選された作品をU-NEXTで配信するとともに、山形国際ムービーフェスティバル自体にも積極的に関わってまいります。



スカラシップ作品やノミネート作品をU-NEXTで特別配信予定

スカラシップ製作委員会にU-NEXT映画部が参加予定

U-NEXT賞を新設予定





3.映画館「MOVIE ONやまがた」との連携

「映画館が映画を映画たらしめている」という考えのもとに、U-NEXTは全国2500スクリーン以上のシネコンと連携し、U-NEXTポイントで映画チケットをお得に購入できる連携を進めてまいりました。この取り組みを映画館「MOVIE ONやまがた」にも拡大し、相互送客を図ってまいります。



8月1日よりU-NEXTポイントで映画チケットを購入可能に

U-NEXTが製作・協力する映画作品を上映予定







今回の提携に際し、株式会社東北ケーブルテレビネットワーク 代表取締役社長・吉村和文氏と、株式会社U-NEXT 代表取締役社長・堤天心は以下のようにコメントしています。



■株式会社東北ケーブルテレビネットワーク 代表取締役社長・吉村和文氏

ケーブルテレビの加入世帯数は年々増加し、令和3年度末には全国で約3,139万世帯、普及率は約52.5%と、国民の半分が利用するメディアに成長しています。また、業界全体では地域と共に成長していく新しい未来を目指して「2030ケーブルビジョン」を掲げ、様々なアクションプランを策定しているところです。

東北地域では、各県のケーブルテレビ17局で「東北ケーブルテレビネットワーク」を設立し、広域ネットワーク(東北376万世帯のうちサービス対象世帯146万世帯)による付加価値の創出や、新規事業の開発に取り組んでいます。

そして、この度「東北ケーブルテレビネットワーク」と、国内最大の動画配信サービスである「U-NEXT」は、包括契約を結ぶ運びとなりました。東北にお住まいの皆さまは、ケーブルテレビを介してU-NEXTをお楽しみいただける他、全国の皆様からはU-NEXTを通して東北の様々な映像コンテンツもご覧いただけるようになります。また、東北ケーブルテレビネットワークが主催運営する映画祭「山形国際ムービーフェスティバル」との連携や、映画館「ムービーオンやまがた」との連携など、東北地域を舞台に、両社で新たな物語を始動させていきたいと思っております。スローガンの「PLAY, NEW TOHOKU.」の言葉の通り、これから始まる 新しい東北 にぜひご期待ください。



■株式会社U-NEXT 代表取締役社長・堤天心

東北ケーブルテレビネットワークと連携し、「PLAY, NEW TOHOKU.」のスローガンのもと、東北エリアの皆様にU-NEXTをご紹介できることを大変嬉しく思っております。U-NEXTはこれまで、映画、ドラマ、アニメ、音楽、スポーツなど、様々なジャンルを強化してまいりました。加えて7月1日にParaviとサービス統合し、放送中のドラマや、過去の名作ドラマ・バラエティなど1万本以上を新たに配信開始しました。さらに魅力的なサービスになったと自負しておりますので、地域密着型の東北ケーブルテレビネットワークのお力をお借りし、東北の皆様により積極的にお届けしてまいります。また、東北のコンテンツをU-NEXTを介して日本全国に発信してまいります。ぜひご期待ください。





それぞれの詳細については、各HPなどで発表してまいります。今後の展開にぜひご期待ください。





U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど33万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、野球、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、94万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。



U-NEXT:https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ/2023年7月時点。国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。



