[ベネリック株式会社]

キャナルシティ博多内「バンダイナムコ Cross Store 博多」にて2月4日(日)まで、博多会場の描き下ろしイラストやオリジナルグッズの詳細を公開



2018年の放送開始から5周年を迎えるアニメシリーズ『銀河英雄伝説 Die Neue These』周年企画第二弾である「銀河英雄伝説 Die Neue These 銀河の歴史展」(以下、「銀河の歴史展」)の巡回2会場目の開催が決定いたしました。キャナルシティ博多(所在地:福岡市博多区)内、「バンダイナムコ Cross Store 博多」にて、2024年1月19日(金)より2月4日(日)の期間限定で開催いたします。博多会場にあわせた新規の描き下ろしイラストや、「銀河の歴史展」物販エリアで取り扱う先行販売商品を公開いたします。





●「銀河英雄伝説 Die Neue These 銀河の歴史展」特設ページ: http://gineiden-iserlohn-fortress.com/history_exhibition/

●『銀河英雄伝説 Die Neue These』5周年記念企画:https://gineiden-anime.com/special.html

●銀河英雄伝説公式ダイニング・イゼルローンフォートレスSNS(旧Twitter):https://twitter.com/cafeiserlohn





■「銀河英雄伝説 Die Neue These 銀河の歴史展」概要

本展示は『銀河英雄伝説』の公式テーマカフェである「DINING CAFE ISERLOHN FORTRESS(ダイニングカフェ・イゼルローンフォートレス)」(運営:ベネリック株式会社)がプロデュースし、体感型をコンセプトとしてアニメシリーズの歴史をフォトスポットや映像展示などでお楽しみいただけます。2023年大阪会場(あべのハルカス近鉄本店)での開催を皮切りに全国巡回を予定しており、2会場目として2024年1月19日(金)より博多会場(キャナルシティ博多内「バンダイナムコ Cross Store 博多」)にて開催いたします。

※イベントに関する注意事項につきましては下記特設ページを必ずご確認の上、ご来場ください。



●「銀河英雄伝説 Die Neue These 銀河の歴史展」

特設ページ:http://gineiden-iserlohn-fortress.com/history_exhibition/

●『銀河英雄伝説 Die Neue These』5周年記念企画:https://gineiden-anime.com/special.html

●銀河英雄伝説公式ダイニング・イゼルローンフォートレスSNS(旧Twitter):https://twitter.com/cafeiserlohn



■開催概要



名称:銀河英雄伝説 Die Neue These 銀河の歴史展・博多

開催期間:2024年1月19日(金)~2月4日(日)

会場:バンダイナムコ Cross Store 博多

(福岡県福岡市博多区住吉1丁目2-74 キャナルシティ博多 サウスビルB1F)

営業時間:10:00~20:00

入場料:1,300円(税込)

※入場チケットは当日券のみ。イベント会場にて販売いたします。

※最終日は15:00まで、入場は各日閉場の30分前まで

※今後の巡回予定については追ってお知らせいたします。



入場特典について



入場特典:イゼルローンフォートレスの歴代御来航特典コースター(全12種)より、ランダムで1枚をプレゼントいたします。



会場内は全6エリア!

会場内はストーリーに応じた5つのエリアと物販エリアに分かれ、ファーストシーズンの『邂逅』からフォースシーズン『策謀』までの様々な名シーンをフォトスポットや映像展示などで表現し、その歴史をご体感いただけます。



アニメ制作陣や豪華ゲストによるスペシャルトークショー&サイン会を開催!

「銀河の歴史展」開催にあわせ、『銀河英雄伝説 Die Neue These』アニメシリーズ制作を手掛けたスタッフ陣などによるスペシャルトークショー&サイン会も開催いたします。



■博多会場 スペシャルトークショーについて

●名 称 :銀河英雄伝説 Die Neue These 銀河の歴史展 トークショー



●登壇者 :

司会進行『銀河英雄伝説 Die Neue These』エグゼクティブプロデューサー 郡司 幹雄

『銀河英雄伝説 Die Neue These』監督 多田 俊介

『銀河英雄伝説 Die Neue These』総作画監督 後藤 隆幸

『銀河英雄伝説 Die Neue These』絵コンテ(第三十八話) 麻宮 騎亜

『銀河英雄伝説 Die Neue These』ドイツ語監修 マライ メントライン



●会 場 :リファレンス キャナルシティ博多

(福岡県福岡市博多区住吉1丁目2-25 キャナルシティ博多ビジネスセンタービル B1F)



●開催日時:

2月3日(土) 12:00~13:00 登壇者 マライ メントライン

2月3日(土) 13:30~14:30 登壇者 麻宮 騎亜

2月3日(土) 16:00~17:00 登壇者 後藤 隆幸

*トークショーの登壇者は予告なく変更になる場合がございます。



●トークショー参加条件:

「銀河の歴史展」物販コーナーにて、1会計にて税込5,000円以上を購入の方へ先着でお好きな回のトークショー参加整理券を一枚配布いたします。

※予定数量に達し次第配付終了

※1会計でお渡しする参加整理券は1枚となります。



●トークショー参加特典:

イゼルローンフォートレスオリジナルコイン「金貨」(非売品)を1枚プレゼント!

「金貨」はイゼルローンフォートレスに10回以上の来店を重ねることで入手可能となるものです。

この機会にぜひ!

オリジナルコインの詳細について:http://www.gineiden-iserlohn-fortress.com/service.php



■博多会場 サイン会について

「銀河の歴史展」開催にあわせ、アニメシリーズ制作を手掛けたスタッフ陣によるサイン会を開催いたします。後藤隆幸氏は、特製サインシートへの直筆サインとなります。サインシートの種類数は後日発表いたします。麻宮騎亜氏の回では、描き下ろし戦艦イラスト特製サインシートへ直筆サインを行います。



●名 称 :銀河英雄伝説 Die Neue These 銀河の歴史展サイン会



●登壇者 :

総作画監督 後藤 隆幸

漫画家・イラストレーター・絵コンテ 麻宮 騎亜



●会 場 :リファレンス キャナルシティ博多

(福岡県福岡市博多区住吉1丁目2-25 キャナルシティ博多ビジネスセンタービル B1F)



●開催日時:

2月3日(土) 14:30~15:15 麻宮 騎亜(描き下ろし戦艦イラスト特製サインシート)

2月3日(土) 17:00~17:45 後藤 隆幸(特製サインシート)

※両日ともトークショー終了後にサイン会を実施いたします。

※開催予定時間に遅れた場合(時間内に到着できない場合)は参加券をお持ちでもサインシートのお渡しはできません。



●サイン会参加条件:

「銀河の歴史展」物販コーナーにて、『銀河英雄伝説 Die Neue These』BDまたはDVDの購入枚数毎に先着でお好きな回のサイン会参加整理券を一枚配布いたします。

※予定数量に達し次第配付終了となります。



詳細は「銀河の歴史展」特設ページをご確認ください。

●「銀河英雄伝説 Die Neue These 銀河の歴史展」

特設ページ:http://gineiden-iserlohn-fortress.com/history_exhibition/



■イラストレーター Chaykov氏による描き下ろしイラスト『銀河博多:ルビー色の夕景』



Chaykov (チャイコフ)氏コメント

キャナルシティ博多の中心にあるステージから座乗艦バルバロッサを見上げるキルヒアイスです。鮮やかなルビー色に染め上げられながら静かに暮れていく博多の夕景に、情熱と穏やかさが同居するキルヒアイスの内面を重ね合わせて描いてみました。





イラストレーター Chaykov (チャイコフ)氏について

東京の風景を中心に緻密な描き込みのイラストを描くイラストレーター。

アニメーション業界との繋がりは 2016 年に Production I.G のオフィシャルストアである"I.G ストア"のキービジュアルを描き下ろしたことに始まる。

2020年、日本橋三越と銀河英雄伝説 Die Neue Theseのコラボイラストが話題を呼んだ。



■博多会場先行販売のオリジナルグッズについて

イラストレーター Chaykov氏が今回の展示イベントのためにキャナルシティ博多からの景色を描き下ろしたイラストグッズや、各キャラクターの誕生日が足に刺繍された「バースデーベアチャーム」(全3種/シェーンコップ、ミッターマイヤー、ロイエンタール)を先行販売いたします。



商品名:銀河英雄伝説 Die Neue These Tシャツ 銀河博多:ルビー色の夕景

価 格:各5,500円(税込)

サイズ: M・L・XL(男女兼用)





商品名:銀河英雄伝説 Die Neue These トートバッグ 銀河博多:ルビー色の夕景

価 格:4,400円(税込)

サイズ:(本体)W330×H390mm/(持ち手)W25×H460mm





商品名:銀河英雄伝説 Die Neue These クリアファイル 銀河博多:ルビー色の夕景

価 格:935円(税込)

サイズ:W220×H310mm ※A4サイズ







商品名:銀河英雄伝説 Die Neue These バースデーベアチャーム シェーンコップ/ミッターマイヤー/ロイエンタール

価 格:各3,080円(税込)

サイズ:(本体)W120×H140×D70mm/(バッグチェーン)長さ150mm



■『銀河英雄伝説 Die Neue These(ディ・ノイエ・テーゼ)』について

「銀河英雄伝説」は、遙か未来の宇宙を舞台にしたSF小説です。

数々のヒット作を生み出した人気作家、田中芳樹の代表作で、1982年に第1巻が刊行されて以来、本伝10巻、外伝5巻の大長篇小説として、累計1500万部のセールスを記録。今なお増刷が続いています。1988年からはアニメシリーズが本伝110話、外伝52話、長篇3作という圧倒的なボリュームで展開され、さらに多くのファンを獲得しました。

そして、2018年4月、Production I.Gが改めて新作アニメーションとして 「銀河英雄伝説 Die Neue These」を制作。新たな声優陣、最新の技術での艦隊戦、新たな解釈で描かれた本作は、テレビにてファーストシーズン(第1話~第12話)そしてセカンドシーズンとなる「星乱」(第13話~第24話)が2019年に映画館でイベント上映。銀河英雄伝説ファンのみならず、幅広いアニメファンに話題となりました。

2020年4月からはOPとEDを新たに、全24話をNHK Eテレにて放送。2022年3月~6月には、サードシーズン「激突」(25~36話)、9月~12月にはフォースシーズン「策謀」(37話~48話)が 映画館にてイベント上映されました。

さらに、2023年11月5日にラインハルト役の宮野真守、ヤン役の鈴村健一、オーベルシュタイン役の諏訪部順一、ユリアン役の梶裕貴、ミュラー役の上村祐翔、シェーンコップ役の三木眞一郎と豪華キャスト陣が揃った『銀河英雄伝説 Die Neue These』5周年記念イベントで、続編制作の決定が発表されました。

また、日本テレビアニメ枠「AnichU」にて、ファーストシーズンからフォースシーズンの全48話を放送することも発表されました。2024年1月16日より、毎週火曜日 深夜25時29分~放送開始!TVerでは見逃し配信も実施します。サードシーズン「激突」フォースシーズン「策謀」はTV初放送です。



公式サイト:https://gineiden-anime.com/



■『銀河英雄伝説』公式テーマカフェ「イゼルローンフォートレス」について

伝説を語ろう。

かつて、広大な銀河において、150年余りに渡り、戦いを繰り広げていた人類。

多くの英雄たちが生まれ、散った。彼らはやがて伝説となる。そして…今も語り継がれている。

職業も年齢も性別も違うゲストが、『銀河英雄伝説』を共有できる場所、それが「イゼルローンフォートレス」です。『銀河英雄伝説』を愛する同志が素敵な時間を過ごせるよう、豊富なお酒とおいしいお食事をご用意して、みなさまのご来航をお待ちしています。



店舗情報



店舗名:DINING CAFE ISERLOHN FORTRESS(ダイニングカフェ ・イゼルローンフォートレス)

所在地:東京都台東区上野2-1-9 GAOH 黒門ビル2F

営業時間:平日 17:0 0~22:30、土日祝 11:00~21:30

定休日:毎週水曜

※状況により営業時間が変更となる場合があります







公式サイト:http://gineiden-iserlohn-fortress.com/

公式SNS(旧Twitter):https://twitter.com/cafeiserlohn





(C)田中芳樹・徳間書店・徳間ジャパンコミュニケーションズ・らいとすたっふ・サントリー (C)加藤直之

(C)田中芳樹/銀河英雄伝説 Die Neue These 製作委員会



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/02-15:40)