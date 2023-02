[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

「TEPPEN WORLD CHAMPION SERIES TIMES」には、「kuran」選手、「あああああ」選手、「poyon」選手らプロプレイヤーがゲスト出演!



スマートフォン向けアルティメットカードバトル『TEPPEN』は、2023年最初となる公式番組「TEPPEN HEADLINE」とコミュニティ番組「TEPPEN WORLD CHAMPION SERIES TIMES」を本日、2023年2月24日(金)の19時頃より放送いたします。





https://youtube.com/live/mBYh8tFshyg



「TEPPEN HEADLINE #16」(以下、TH #16)では、荻原ディレクターと岡野ディレクターが出演し新カードセットの最新情報や関連イベント、キャンペーン情報など盛りだくさんでお届けします。



「TEPPEN WORLD CHAMPION SERIES TIMES #6」(以下、TIMES #6)では、昨年末に実施した





「TEPPEN AWARD 2022」をより詳細なデータと共に振り返ります。また、「TEPPEN AWARD 2022」MVP「kuran」選手の他、「あああああ」選手、「poyon」選手がゲスト出演します。どうぞお楽しみに。



両番組ともに視聴者プレゼントをご用意しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。



▼公式番組「TH #16」「TIMES #6」

・放送日時:2023年2月24日(金)19:00 ~

・番組URL:https://youtube.com/live/mBYh8tFshyg

・視聴者プレゼント:

「TH #16」:「NEW PACK TICKET」×2

「TIMES #6」:「NEW PACK TICKET」×1





『TEPPEN』初となるチーム戦「TEPPEN 3on3 TOURNAMENT」の開催決定!











https://www.youtube.com/watch?v=_ARh1p0o2p8



「TEPPEN 3on3 TOURNAMENT」を2023年2月26日(日)にオンライン開催します。2022年の総合ツアーポイント上位8名の選手がキャプテンとなり、「TEPPEN AWARD 2022 ドラフト会議」でメンバーを編成。トーナメント制で実施する『TEPPEN』初のチーム戦となります。



本大会では2本先取したチームが勝利。チーム内で使用可能なレジェンダリーが1種類1枚のみだったり、勝利したデッキは2本目以降で使用不可だったりと、チーム戦ならではのルールが、より一層バトルを熱く盛り上げます。『TEPPEN』トップレベルの選手たちが集結する「TEPPEN 3on3 TOURNAMENT」は無料で観戦可能です。どうぞリアルタイムでお楽しみください。



▼参加チーム(メンバー)







▼「TEPPEN 3on3 TOURNAMENT」

・放送日時:2023年2月26日(日)16:00 ~

・詳細:https://teppenthegame.com/jp/news/125



8チームを編成するうえで実施された「TEPPEN AWARD 2022 ドラフト会議」は以下よりご覧いただけます。出場選手たちのチェックはこちらからどうぞ。



▼「TEPPEN AWARD 2022 ドラフト会議」







『TEPPEN』基本情報







タイトル : TEPPEN

ジャンル : アルティメットカードバトル

対応機種 : iOS 10.0以降/Android6.0以降

公式サイト : https://teppenthegame.com/jp/

