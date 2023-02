[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

新たな職業「ヘル」が登場!冒険イベントも盛りだくさん!



『ラグナロク マスターズ(通称「ラグマス」)』は、ヒーローアップデート「英雄の痕跡~死の女神ヘル~」を2023年2月22日(水)に実施いたしました。





https://ragnarokm.gungho.jp/member/update/heroupd_03_info.html



<ヒーローアップデート「英雄の痕跡~ヘル~」概要>

特定の4次職になった冒険者だけが転職でき“英雄職業”の第3弾は、死者の街「ニブルヘイム」を支配する“死の女神「ヘル」”です。アルケミスト系4次職「ミスティック」に転職したことがある冒険者が転職することができる職業です。毒属性攻撃を得意とし、可愛らしくも獰猛で忠実な下僕「ガルム」を使役して戦います。





<アップデート内容>





英雄職業「ヘル」登場!

虚空の領域に新MVP「災厄の魔女」登場!

一部の魔力注入装備と古代装備がグレードアップ可能に!

「混沌の侵略」ダンジョンに難易度MINI登場!

一部職業のスキル調整、スキル効果音&スキルグラフィックの調整 他









その他にも、さまざまなアップデートを実施しました。

詳細は特設サイトをご覧ください。



【実装日】2023年2月22日(水)メンテナンス後 ~



▼「英雄の痕跡~死の女神ヘル~」特設サイト

https://ragnarokm.gungho.jp/member/event/hero_upd/







「いざ冒険の旅へ!ダンジョン&虚空の領域巡り」イベント開催!







https://ragnarokm.gungho.jp/member/event/dungeon_void.html





アップデート終了後から、冒険イベントが盛りだくさんです。

凶悪モンスターが生息する「虚空の領域」エリアのモンスターを対象にした討伐クエストでは「ノルンカード」

「モーラゴールドチップ」「フェスガチャチケット」、プレイ時間を回復できる「時空冒険ポーション(2023年3月)」などをゲットできます。





また、「アン・プルーシの依頼」イベントでは高難度ダンジョン「コモド博物島」「ロストアイランド」「タナトスタワー」の各ダンジョン限定で能力が上昇する各種「栄養補給キャンディ」がもらえます。上手に活用して高難度ダンジョンに挑戦してみましょう。



その他、新尾装備「可愛いマリモ」や新頭装備「たれ鹿」、「古代のレリックの欠片」などを手に入れられる「モンスター討伐」など、さまざまなイベントを実施いたします。どうぞお楽しみください。



【「いざ冒険の旅へ!ダンジョン&虚空の領域巡り」イベント開催期間】

2023年2月22日(水)メンテナンス後 ~ 2023年3月22日(水)4:59

※各イベントの開催期間や詳細は公式サイトをご確認ください。



▼イベントカレンダーもチェック!▼







『ラグナロク マスターズ』基本情報







タイトル:『ラグナロク マスターズ』

ジャンル:みんなで遊ぶRPG

対応機種:iOS 10.0 以降、iPhone6s / iPad Air 2 相当以降 (RAM 2GB以上の端末)

Android 5.0 以降:必要RAM:2.0GB以上

※一部機種に関しては上記条件を満たしていても動作しない可能性があります。

公式サイト: https://ragnarokm.gungho.jp/

特徴:ラグナロクオンラインの世界観を新解釈したパラレルワールド、

独自に超進化した膨大なコンテンツがあなたを待っています。

