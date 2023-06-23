【岡山大学】岡山大学大学院入試日程の公開について
［国立大学法人岡山大学］
2023（令和5）年 6月 22日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）では、岡山大学大学院入試日程（2023年10月入学及び2024年4月入学）について、以下の通り公開しましたので、お知らせします。
〇大学ホームページ 入試
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/admission/index.html
〇大学院入試日程（修士課程・博士前期課程・専門職学位課程）
https://www.okayama-u.ac.jp/user/st/nyushika/2024/pdf/daigakuin/daigakuin_schedule1.pdf
〇大学院入試日程（博士課程・博士後期課程・5年一貫制博士課程）
https://www.okayama-u.ac.jp/user/st/nyushika/2024/pdf/daigakuin/daigakuin_schedule2.pdf
本リリースは、2023年6月22日岡山大学ホームページ掲載内容です。最新情報は必ず本学ホームページ等にてご確認をお願い申し上げます。
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/admission_news/admission_news_id167.html
◆参 考
・国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/index.html
・岡山大学病院
https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/
・岡山大学大学院教育学研究科（修士課程）(教職大学院)
https://edu.okayama-u.ac.jp/?lang=japanese
・岡山大学大学院社会文化科学研究科（博士前期課程）（博士後期課程）
http://shabun.ccsv.okayama-u.ac.jp/
・岡山大学大学院自然科学研究科（博士前期課程）（博士課程（５年一貫制））（博士後期課程）
https://www.gnst.okayama-u.ac.jp/
・岡山大学大学院環境生命自然科学研究科（博士前期課程）（博士後期課程）
https://www.elst.okayama-u.ac.jp/
・岡山大学大学院保健学研究科（博士前期課程）（博士後期課程）
http://www.fhs.okayama-u.ac.jp/
・岡山大学大学院医歯薬学総合研究科（修士課程）（博士前期課程）(博士課程)（博士後期課程）
https://www.mdps.okayama-u.ac.jp/
・岡山大学大学院ヘルスシステム統合科学研究科（博士前期課程）（博士後期課程）
https://www.gisehs.okayama-u.ac.jp/
・岡山大学大学院法務研究科（法科大学院）
http://www.lawschool.okayama-u.ac.jp/
・兵庫教育大学大学院 連合学校教育学研究科（博士）
https://www.hyogo-u.ac.jp/rendai/
◆本件お問い合わせ先
岡山大学 学務部 入試課（大学会館1階）
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス
TEL：086-251-7067、7192～7194、7295
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/admission_news/admission_news_id167.html
岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
「岡大TV」(YouTube)：https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw
産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2023年6月期共創活動パートナー募集中：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001445.000072793.html
岡山大学『THEインパクトランキング2021』総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html
岡山大学『大学ブランド・イメージ調査2021～2022』「SDGsに積極的な大学」中国・四国１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html
岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html
国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学である岡山大学にご期待ください
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/23-09:16）
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