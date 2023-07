[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、8月8日(火)より『シャイロックの子供たち』を独占配信いたします。また、『逆転のトライアングル』『劇場版 美しい彼~eternal~』など、8月のU-NEXT独占配信中の新作ラインナップをご紹介します。







池井戸潤×阿部サダヲ 異才のタッグで贈る世紀の大暴露エンターテインメント!

『シャイロックの子供たち』をU-NEXTで独占配信!



累計発行部数68万部の池井戸潤による小説「シャイロックの子供たち」(文春文庫)。池井戸が「ぼくの小説の書き方を決定づけた記念碑的な一冊」と明言し、原点にして最高峰とも言える原作が、満を持して初映画化されました。

映画は小説とは展開が異なり、独自のキャラクターが登場する完全オリジナルストーリー。池井戸潤が太鼓判を押した脚本である、この映画版『シャイロックの子供たち』に2018年に大ヒットを記録した『空飛ぶタイヤ』の本木克英監督はじめメインスタッフが再集結しています。

キャスト陣には、主演の阿部サダヲをはじめ、上戸彩、玉森裕太、柳葉敏郎、杉本哲太、佐藤隆太、柄本明、橋爪功、佐々木蔵之介と、日本を代表する超豪華キャストが勢ぞろい!まさに「日本のエンターテインメント」が詰め込まれた本作を、8月8日(火)よりU-NEXTにて独占配信いたします。ぜひお楽しみください。



『シャイロックの子供たち』



【配信開始日】2023年8月8日(火)12:00 予定

【価格】399円(税込)/視聴期限:2日間

【視聴URL】https://video.unext.jp/title/SID0090629



原作:池井戸潤「シャイロックの子供たち」(文春文庫刊)

監督:本木克英

出演:阿部サダヲ/上戸彩/玉森裕太/柳葉敏郎/杉本哲太/佐藤隆太/柄本明/橋爪功/佐々木蔵之介



東京第一銀行・長原支店で起きた、現金紛失事件。

お客様係の西木は、同じ支店の愛理と田端とともに、この事件の裏側を探っていく内に、ある事実にたどりつく。

それはメガバンクを揺るがす、とてつもない不祥事の始まりにすぎなかったー。

池井戸潤による原作「シャイロックの子供たち」を、阿部サダヲをはじめとした日本を代表する豪華キャスト陣×「空飛ぶタイヤ」チームで満を持しての映画化。

金か、魂かー。全ての働く人たちへ問いかける、クライム・エンターテインメント始動!





その他、8月の独占配信作品ラインナップを発表!



■8月1日(火)配信



“不穏”“不安”“不気味”“不愉快”全神経を逆なでされ続ける“地獄の90分”。

へイトクライム(憎悪犯罪)の狂気へと誘う、本当にヤバい“胸糞映画”の最高峰!

『ソフト/クワイエット』



【価格】770円(税込)/視聴期限:2日間

【視聴URL】https://video.unext.jp/title/SID0089904



監督:ベス・デ・アラウージョ

出演:ステファニー・エステス/オリビア・ルッカルディ/ダナ・ミリキャン/メリッサ・パウロ/エレノア・ピエンタ/シシー・リー



とある郊外の閑静な町。幼稚園に勤めるエミリーは、「アーリア人団結をめざす娘たち」という白人至上主義のグループを結成する。教会での会合に集まったのは、主催者のエミリーを含む6人の女性。多文化主義や多様性が重んじられる現代の風潮に反感を抱き、有色人種や移民を毛嫌いする6人は、日頃の不満や過激な思想を共有して大いに盛り上がる。やがてエミリーの自宅で二次会を行うことにするが、途中立ち寄った食料品店でアジア系の姉妹との激しい口論が勃発。それは取り返しのつかない残虐でおぞましい犯罪の始まりだった。





高校銃乱射事件で共に息子を失った被害者と加害者の両親が6年の時を経て行なった対話。

どんなスリラーにも勝る緊迫感とスリルで描く、大注目の衝撃作!!

『対峙』



【価格】399円(税込)/視聴期限:2日間

【視聴URL】https://video.unext.jp/title/SID0089905



監督:フラン・クランツ

出演:リード・バーニー/アン・ダウド/ジェイソン・アイザックス/マーサ・プリンプトン



アメリカの高校で、生徒による銃乱射事件が勃発。多くの同級生が殺され、犯人の少年も校内で自ら命を絶った。それから6年、いまだ息子の死を受け入れられないジェイとゲイルの夫妻は、事件の背景にどういう真実があったのか、何か予兆があったのではないかという思いを募らせていた。夫妻は、セラピストの勧めで、加害者の両親と会って話をする機会を得る。場所は教会の奥の小さな個室、立会人は無し。「お元気ですか?」と、古い知り合い同士のような挨拶をぎこちなく交わす4人。そして遂に、ゲイルの「息子さんについて何もかも話してください」という言葉を合図に、誰も結末が予測できない対話が幕を開ける──。





■8月2日(水)配信



あの時あの場所で違う選択をしていたらー?

パリ・アムステルダム・ベルリン・NY。名曲の数々で彩られる平行世界の4つの人生

『ジュリア(s)』



【価格】990円(税込)/視聴期限:2日間

【視聴URL】https://video.unext.jp/title/SID0090168



監督:オリバー・トレイナー

出演:ルー・ドゥ・ラージュ、ラファエル・ペルソナ、イザベル・カレ、グレゴリー・ガドゥボワ



2052 年パリ。80 歳の誕生日を迎えたジュリアはこれまでの充実した人生に満足しつつも、過去を振り返り自分が過ごしていたかもしれない別の人生に想いを馳せていた。ピアニストを目指していた17 歳の秋。ベルリンの壁崩壊を知り友人たちとベルリンへ向かった日、もしバスに乗り遅れなかったら︖本屋で彼に出会ってなかったら︖シューマン・コンクールの結果が違ったら︖私が運転していたら︖ジュリアが頭に描いたのは、そんな何気ない瞬間から枝分かれしていった4 つの人生。そのどれもが決して楽ではないけれど、愛しい人たちとのかけがえのない日々で満たされていて眩しい。果たして、ジュリアが選び取った幸せな“今”につながるたった一つの人生とは︖





■8月4日(金)配信



鬼才リューベン・オストルンド監督が2作品連続、最高賞パルムドール受賞!!

観る者の価値観を見事にひっくり返す!世紀の大逆転エンタメが誕生!

『逆転のトライアングル』



【価格】399円(税込)/視聴期限:2日間

【視聴URL】https://video.unext.jp/title/SID0090253



監督:リュ―ベン・オストルンド

出演:ハリス・ディキンソン、チャールビ・ディーン、ウディ・ハレルソン、ドリー・デ・レオン、ヴィッキ・ベルリン、ヘンリク・ドルシン、ズラッコ・ブリッチ、ジャン=クリストフ・フォリー、イリス・ベルベン、ズニー・メレス



モデル・人気インフルエンサーのヤヤと、男性モデルのカールのカップルは、招待を受け豪華客船クルーズの旅に。リッチでクセモノだらけな乗客がバケーションを満喫し、高額チップのためならどんな望みでも叶える客室乗務員が笑顔を振りまくゴージャスな世界。しかしある夜、船が難破。そのまま海賊に襲われ、彼らは無人島に流れ着く。食べ物も水もSNSもない極限状態で、ヒエラルキーの頂点に立ったのは、サバイバル能力抜群な船のトイレ清掃婦だった―。





■8月8日(火)配信



底辺“ぼっち”の平良と、美しく不遜な“キング” 清居、 すれ違い続ける二人の恋の行方は――?

『劇場版 美しい彼~eternal~』



【価格】399円(税込)/視聴期限:2日間



原作:凪良ゆう『美しい彼』シリーズ(徳間書店 キャラ文庫刊)

監督:酒井麻衣

出演:萩原利久 八木勇征

高野洸 飯田基祐 金井勇太 伊勢佳世 綾乃彩

落合モトキ 仁村紗和 和田聰宏



無口で友達もいないクラス最底辺“ぼっち”平良が一目で恋に堕ちたのは、圧倒的に美しく、そして冷酷、クラスの頂点に君臨する人気者“キング”清居だった。高校を卒業し紆余曲折の末、恋人同士になった平良と清居は、平良の家で幸せな同棲生活をおくっていた。

大学卒業が近づき、人気カメラマン・野口のアシスタントとして働きはじめた平良は、プロの仕事を目の当たりにし、俳優として活躍の場を広げる清居の邪魔になりたくないと、清居との距離を少しずつ置くようになっていく。「清居は神様」であり尊い存在としか考えられない平良と、平良と対等な「普通」の恋人になりたい清居は、お互いを想い合いながらも、少しずつすれ違ってゆく――。



出会いの春が過ぎ、暑い夏を経て、秋深まり。冷たい冬も乗り越えて……。

再び春がくる。二人は、卒業の季節に向かって走り出す―――





■8月25日(金)配信



僕らはいつも近くて遠い

『中村屋酒店の兄弟』



【価格】399円(税込)/視聴期限:3日間



監督:白磯大知

出演:藤原季節 長尾卓磨





数年前家を出て一人東京で暮らす和馬は、親が経営し ていた酒屋を継いだ兄、弘文の元へ帰ってくる。年齢を重 ね、変わってしま った母の姿に戸惑いながらも、その時を受け入れ過ごしていく和馬。相手を思うほど、和 馬、弘文は少しづつズレていったお 互いの距離を感じていた。 和馬の抱える秘密を知る弘 文、それを知る和馬。お互いが前に進むためとった選択には、純粋に相手を思う辛さと難 しさがあった。そして、2 人は朝を迎える......







(C)2023 映画「シャイロックの子供たち」製作委員会

(C) 2022 BLUMHOUSE PRODUCTIONS, LLC. All Rights Reserved.

(C) 2020 7 ECCLES STREET LLC

(C)WY PRODUCTIONS-MARS FILMS-SND-FRANCE 2 CINEMA

(C)2022 - Plattform Produktion AB, Film i Vast AB, Sveriges Television AB, Essential Filmproduktion GmbH,Coproduction Office Ltd., Societe Parisienne de Production SARL, Coproduction Office Aps., British BroadcastingCorporation, The British Film Institute, ARTE France Cinema

(C)2023劇場版「美しい彼~eternal~」製作委員会

(C)️中村屋酒店の兄弟





U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど33万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、野球、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、94万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。



U-NEXT:https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ/2023年6月時点 国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。









企業プレスリリース詳細へ (2023/07/31-14:46)