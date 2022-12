[株式会社ポニーキャニオン]







ポニーキャニオンが贈るスケールフィギュア商品第3弾『ドールズフロントライン NTW-20 貴族体験館 1/6スケールフィギュア』の「きゃにめ」予約特典・アクリルコースターの画像が公開されました。



本商品は、ゲームアプリ『ドールズフロントライン』の人気キャラクター・NTW-20のスキンテーマ「見習いメイドの日」オリジナルイラストを忠実に立体化しており、すでに多くのファンから好評を得ています。





今回公開された「きゃにめ」予約特典・アクリルコースター、「ポニーキャニオン フィギュア公式」Twitterの中の人でおなじみの開発スタッフ曰く、「カメラマン・しょこっと氏が撮影したデコレーションマスターの写真がデザインされています。ここでしか手に入らないのでご予約はお早めに」とのこと。







本商品のポイントについてスタッフは、「元々は原型師・Rico氏の個人制作ガレージキットであった本作は、商品化にともない造形から全面的にブラッシュアップしています。特にロングドレスのメイド服は、立体的な布地感やシワの寄り方や陰影、フリルが綺麗な山になっていることで、より高級感を表現しました。さらに、髪の毛の色をピンク色からちょっとオレンジがかったピンク色に変更したことで、オリジナルデザインにより近づいています」と語っています。





また、今後のフィギュア企画の展開について、「2023年に『ドールズフロントライン』の新作2商品の発売が決まっています!」とのことなので、今後も「ポニーキャニオン フィギュア公式」Twitterを注目してください。



【商品情報】

予約購入はこちら>https://canime.jp/product/BRZP000010860/



作品名:『ドールズフロントライン』

商品名:NTW-20 貴族体験館

仕様:ABS&PVC製塗装済み完成品

全高:フィギュア本体約240mm/ライフル約280mm(1/6スケール・専用台座付属)

価格:¥30,580(税込)

受注期間:2022年11月22日(火)11:00~2023年1月11日(水)23:59

発売日:2023年9月予定

商品番号:BRZP.10860

JAN:4524135033048

原型制作:Rico

彩色:路川宏之

制作協力:株式会社アマテラス

発売・販売元:株式会社ポニーキャニオン

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。



(C) SUNBORN Network Technology Co., Ltd.

(C) SUNBORN Japan Co., Ltd.



きゃにめ:https://canime.jp/

ポニーキャニオン フィギュア公式Twitter:https://mobile.twitter.com/pony_figure



