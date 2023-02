[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

砦を制圧し、ボス撃破を目指そう!人気ダンジョン「サナーレスの塔」も復刻!



『サモンズボード』は、新コンテンツ「総力戦」を2023年2月21日(火)に実装いたしました。





https://sb.gungho.jp/member/info/total_battle/







「 総力戦 」とは、ボスを強化する効果を持つ砦を制圧し、最終的に城にいるボスを撃破することが目的の新コンテンツです。





砦を制圧すると、例えば「ボスのHP400%増加 」「ボスの被ダメ10%減少 」といったボスへの強化が無効化されるため、ボスが弱体化していき、撃破しやすくなります。

砦では制圧するごとにさまざまな報酬を獲得できます。さらに、ボスを撃破した際の報酬には「光結晶 」などがラインナップ。ボス撃破で、未制圧の砦の報酬を一括でゲットすることも可能です。





なお、砦制圧のために編成に組み込んだモンスターは制圧した砦に駐留するため、他の砦やボスのバトルでは使用することができません。砦モンスターの特徴や残りの手持ちモンスターの状況を見て、じっくりと攻略しましょう。





「総力戦 」は周回するごとに難易度は上がりますが、砦や城を撃破することで、再度、報酬を獲得できます。すべての砦を制圧してからボスに挑むも良し、弱体化せず強力なままのボスに挑戦し、ご自身の力を試すも良しです。高みを目指して、どんどん挑戦しましょう。





「総力戦 」の第1回目となる「新世界秩序エスメラルド」編 をどうぞお楽しみください。





【総力戦「新世界秩序エスメラルド」編 開催期間】

2023年2月21日(火)メンテナンス後 ~ 2023年3月9日(木)7:59









人気ダンジョン「サナーレスの塔」復刻!







人気ダンジョン「サナーレスの塔 」が復刻し、「棺の王ハーデンベルギア 」が覚醒可能になりました。各階層のクリア報酬がリセットされるので、すでにクリア済みの方も再び挑戦してみましょう。





【「サナーレスの塔」開催期間】 2023年2月20日(月)4:00 ~ 2023年3月8日(水)23:59









本日よりレアガチャや【滅】級ダンジョンが新登場!







2023年2月22日(水)より、人気モンスター「ニスカ 」が新たにラインナップするレアガチャ「因縁の咆哮」 が期間限定で登場します。さらに、2月22日が“にゃんにゃんにゃんの日”であることにちなんで、【滅】級ダンジョン「猫女皇サイグ・ギゼア」 や交換所に「魔導士見習い・ラミネット 」が期間限定でラインナップします。





新コンテンツ「総力戦」や復刻開催中の「サナーレスの塔」とあわせてお楽しみください。

詳細は公式サイトをご確認ください。





『サモンズボード』基本情報









タイトル: サモンズボード

ジャンル: ボードゲーム・RPG

対応機種: Android OS 6.0以上、iOS 12.0以上 (CPU A8以上)

公式サイト: https://sb.gungho.jp/

特徴:サモンズボード!それは4×4の召喚盤の中で繰り広げられるモンスターバトル。自分のモンスターを上手にあやつり、荒廃した世界に平和をもたらそう!

