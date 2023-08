[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス]

1978年8月21日に創立、今年で45周年の節目を迎えるEPICレーベル(現EPIC Records JAPAN)。創立記念日にあたる8月21日(月)には映像作品『Live EPIC 25』一夜限りのプレミアム上映会が全国19か所23の映画館で開催されるが、それに先駆け前日の8月20日(日)19:10より前夜祭としてYouTubeライブ配信『「eZ」傑作選特別公開』がotonano YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@otonanoYouTubeChannel)にて公開されることとなった。







「eZ」は、1988年4月から1992年10月にかけてテレビ東京系にて放送されていた音楽番組。MC、司会を立てない番組構成で、EPIC所属のアーティストを中心にライブ映像やMVなどを公開。ここでしか観られないクオリティの高いオリジナルの映像も多く、放送当時からカルトな人気を誇ってきた。当時だからこそ可能だったレアな映像を今回、全58回より厳選。4時間50分にわたってYouTubeライブ配信にて一挙公開する。今回はアーカイブはなく、一回限りの配信となるので見逃し厳禁なのは言うまでもない。





また8月14日(月)よりotonano YouTubeチャンネルにて「eZ」オープニング映像をティザーとして公開、さらに20日の配信当日までの間、カウントダウン企画として番組の中からアーティストごとのパフォーマンス映像を抜き出し、15日~19日の間、随時公開していく。ラインナップは以下のとおり。





8月14日(月)番組オープニングティザー映像公開

8月15日(火)~ 8月19日(土)下記ティザーより随時公開

・THE STREET SLIDERS「Don’t Stop The Beat」【THE STREET SLIDERS on eZ 1st】 Apr.-1988

・エレファントカシマシ「デーデ」【THE STREET SLIDERS on eZ 1st】 Apr.-1988

・岡村靖幸「いじわる」【岡村靖幸&エレファントカシマシon eZ 4th】 Jul.-1998

・THE MODS「PLEASE DON’T LET ME DOWN」【eZ 4days special 3rd Day 12th】 Dec.-1988

・TM NETWORK「COME ON EVERYBODY」【eZ 4days special 4th Day 13th】 Dec.-1998

・遊佐未森「水夢」【Time to give it up or not on eZ 25th】 Dec.-1989

・大江千里「格好悪いふられ方」【格好悪いふられ方on eZ 44th】 Jul.-1991

※いずれも正午12:00より公開(8月20日までの期間限定公開となります。)





〈EPICレーベル創立45周年前夜祭企画『「eZ」傑作選特別公開』概要〉

8月20日(日)19:10~24:00 「eZ」4時間50分配信

URL:https://www.youtube.com/@otonanoYouTubeChannel





〈EPIC45関連URL〉

・EPIC 45プロジェクト特設サイトURL https://www.110107.com/EPIC45

※詳細情報、追加情報はこちらのサイトから!



