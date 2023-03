[ライブ・ビューイング・ジャパン]

5月5日(金・祝)から5月25日(木)までの3週間限定で全国公開されるロックシンガー浜田省吾のライブ映像『A PLACE IN THE SUN at 渚園 Summer of 1988』(配給:ライブ・ビューイング・ジャパン)のプレミア先行有料上映会が、4月17日(月)に「渚園」の舞台となった静岡県浜松市を皮切りに全国9都市で開催されることが決定した。

1988年8月20日、静岡県浜名湖畔「渚園」で行われた浜田省吾にとって三度目の野外ライブ「A PLACE IN THE SUN」。本作は、5万5千人を動員したライブを記録した膨大なオリジナルネガフィルムを、4Kデジタルリマスターと5.1chサラウンドミックスで高臨場感を再現したライブ映像。35年前の記録映像にも関わらず、まるで当時のライブ会場の空気感を感じさせる没入感溢れるコンテンツである。







全国劇場公開を記念して、4月17日(月)から26日(水)までの間、FMラジオ局ほか主催のプレミア先行有料上映会が決定。北海道(札幌)・宮城(仙台)・東京(日比谷)・静岡(浜松)・長野(松本)・愛知(名古屋)・大阪(門真)・広島・福岡の9都市で開催されることが各メディアにて発表された。さらに東京・静岡・大阪・広島の4都市では、浜田省吾に縁の深いゲストを迎え、1988年当時の「渚園」野外ライブのエピソードや、映画化に至るまでの制作秘話を交えたスペシャルトークショーも行われる。5月5日(金・祝)の公開初日を待てない浜田省吾ファンにはサプライズなプレゼントだ。



プレミア先行有料上映チケットは、3月20日(月)19:00より、各主催の専用公式サイトにて受付開始。主催によって上映劇場のチケット販売先が異なるので、新聞や各ラジオ放送での販売情報を要チェック。

「全国9都市で一足先にハマショー」

35年前のライブ会場へタイムトリップした気分で感動をともにしよう!!



浜田省吾『A PLACE IN THE SUN at 渚園Summer of 1988』プレミア先行有料上映会 開催情報

【料金】3,000円(税込/全席指定)

※ムビチケ前売券(カード/オンライン/コンビニ)利用不可 ※クレジットカード決済のみ

※3 歳以上有料/3 歳未満で座席をご使用の場合は有料となります。

※プレイガイドでの販売のため、チケット代以外に各種手数料がかかります。

※チケットは抽選となり、各主催の専用公式サイトからのお申込みになります。

【受付期間】2023年3月20日(月)19:00~4月4日(火)23:59

【抽選結果発表】2023年4月13日(木)13:00

こちらのサイト(https://liveviewing.jp/sh-nagisaen1988/)から各主催の専用サイトへリンクが出来ます。



◆トークショー付き上映会(トークショー後、本編上映となります。)

<静岡会場>

日程|4月17日(月)18:30開演

会場|TOHOシネマズ 浜松(静岡県浜松市中区鍛冶町15 ザザシティ浜松 西館3F)

ゲスト|田家秀樹(音楽評論家)、岩熊信彦(プロデューサー)

主催|K-mix(静岡エフエム放送)・静岡新聞社・静岡放送

チケット情報|https://www.k-mix.co.jp/230417-shogohamada



<広島会場>

日程|4月18日(火)18:30開演

会場|広島バルト11(広島県安芸郡府中町大須2-1-1 イオンモール広島府中4F)

ゲスト|町支寛二(ギタリスト)、岩熊信彦(プロデューサー)

主催|広島エフエム放送

チケット情報|https://hfm.jp



<大阪会場>

日程|4月19日(水)18:30開演

会場|TOHOシネマズ ららぽーと門真(大阪府門真市松生町1番11号 三井ショッピングパークららぽーと門真1階)

ゲスト|板屋宏幸(監督)、田家秀樹(音楽評論家)、岩熊信彦(プロデューサー)

主催|FM COCOLO

チケット情報|https://cocolo.jp/pages/pickup_detail/2321/

※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。



<東京会場>

日程|4月20日(木)18:30開演

会場|TOHOシネマズ 日比谷(東京都千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷4F)

ゲスト|板屋宏幸(監督)、田家秀樹(音楽評論家)

主催|ディスクガレージ

チケット情報|https://diskgarage.com/information/detail/no014617



◆上映会(ゲストの登壇はございません。)

<宮城会場>

日程|4月17日(月)19:00開映

会場|TOHOシネマズ 仙台(宮城県仙台市青葉区中央3-7-5 仙台パルコ 2 6F)

主催|ノースロードミュージック

チケット情報|https://www.north-road.co.jp/detail/detail.php?eid=75081



<長野会場>

日程|4月18日(火)19:00開映

会場|松本シネマライツ8(長野県松本市高宮中116-2)

主催|エフエム長野

チケット情報|https://www.fmnagano.co.jp/archives/5947



<福岡会場>

日程|4月19日(水)19:00開映

会場|TOHOシネマズ ららぽーと福岡(福岡県福岡市博多区那珂6丁目23番地の1)

主催|エフエム福岡

チケット情報:|https://fmfukuoka.co.jp/event/968.html



<北海道会場>

日程|4月24日(月)19:00開映

会場|札幌シネマフロンティア(北海道札幌市中央区北5条西2丁目5−番地 JRタワーステラプレイス7F)

主催|AIR-G’(エフエム北海道)

チケット情報|https://www.air-g.co.jp/hotnews/1346/



<愛知会場>

日程|4月26日(水)19:00開映

会場|ミッドランドスクエア シネマ(愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 ミッドランドスクエア5階)

主催|エフエム愛知

チケット情報|https://fma.co.jp/f/infoent/?id=hamada202304





【注意事項】

※浜田省吾さんご本人はご登壇いたしません。また、トークショーのゲストは予告なく変更される場合がございますので、予めご了承ください。

※応援上映会ではございませんが、拍手などが起こる場合もございますので、ご理解の上、チケットをご購入ください。

※新型コロナウイルスの感染拡大状況やその他主催者の判断により、舞台挨拶の開催中止や、登壇者などの内容が予告なく変更になる場合がございます。上映が行われる場合はチケットの変更や払い戻しもできませんので、予めご了承ください。

※チケットご購入後は、上映中止等の案内事項を除き、変更・払い戻しは理由の如何を問わずお受けできません。

※未成年のお客様は、必ず保護者の承諾を得てから、チケットのご購入とご来場をお願いいたします。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合がございます。

※チケットはいかなる場合(紛失・盗難・破損・持ち忘れ等)でも再発行いたしません。また、ご入場前に半券を切り離したチケットは無効となる場合がございます。管理・保管には十分にご注意ください。

※映画館の座席配置によって、お客様同士の席が離れる場合がございます。

※カメラや携帯などのいかなる機器においてもスクリーンの録音/録画/撮影を禁止しております。また、インターネット上などに無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。なお、映画館でこのような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきます。その際のチケット代金などの払い戻しは一切いたしません。

※トークショー会場に、記録や取材のための撮影が入る場合がございます。また撮影した映像や写真はメディア等にて使用する可能性がございます。予めご了承ください。

※映画館により、場内飲食に制限がかかる場合がございます。

※地震発生時や災害警報等を受信した場合、安全確保の為、上映を中断させていただく場合がございます。

※発表内容は状況に応じて、予告なく変更となる場合がございます。



浜田省吾 『A PLACE IN THE SUN at渚園 Summer of 1988』

5月5日(金・祝)より全国3週間限定公開





監督:板屋宏幸

企画製作:Road & Sky

配給:ライブ・ビューイング・ジャパン

宣伝:とこしえ

協力:Sony Music Labels Inc.

2023年/日本/カラー/ビスタ/5.1ch/110分

(C)2023 Road & Sky

<映画公式HP>https://www.sh-nagisaen1988.jp/

<映画公式Twitter>sh_nagisaen1988

<映画公式facebook>shnagisaen1988



