『機動戦士ガンダム』から最新作『機動戦士ガンダム 水星の魔女』までの人気モビルスーツやパイロットたちが『パズドラ』に初参戦!



パズルRPG『パズル&ドラゴンズ(通称、パズドラ)』は、「ガンダムシリーズ」との初コラボを2023年2月21日(火)より期間限定で開催いたします。





https://pad.gungho.jp/member/collabo/gundam/230220/



本コラボでは、『機動戦士ガンダム』の「ガンダム」や「シャア専用ザク」、『新機動戦記ガンダムW』の「ウイングガンダム」など各シリーズの人気モビルスーツたちが一同に集結します。



一部モビルスーツのパイロットたちはモビルスーツを進化させることで登場。「アムロ・レイ」は「ガンダム」から、「シャア・アズナブル」は「シャア専用ザク」から、「キラ・ヤマト」は「エールストライクガンダム」から、それぞれアシスト進化することで入手が可能です。

















なお、初めて「エールストライクガンダム」を入手するときせかえドロップ「ガンダムシリーズドロップ」が、初めて「ガンダム」を入手すると「ガンダムシリーズコラボのBGMセット」が解放されます。「魔法石30個+確定ガンダムガチャ」をご購入いただいた方には、おまけとして「翔べ!ガンダム&哀 戦士BGMセット」をゲーム内メールにお届けします。





また、コラボダンジョン「ガンダムシリーズ」では、モンスター交換所で利用できる「ガンダムシリーズコラボメダル」をドロップします。初クリア報酬で「開催記念!ガンダムシリーズガチャ」がゲットできる「モビルスーツ戦 上級」フロアへの挑戦もお忘れなく。



さらに、「ガンダム・エアリアル 降臨!」が登場。ボスを倒すと、「ガンダム・エアリアル」が確定でドロップします。また、「ガンダム・エアリアル 降臨!」を初クリアすると、「★5以上確定 ガンダムシリーズガチャ」がゲーム内メールで届きます。





その他、モンスター交換所には「デミトレーナー チュチュ専用機」「ホワイトベース」「ハロ」「トリィ」がラインナップします。



待望の「ガンダムシリーズ」との初コラボがついにスタートします。「ガンダムシリーズ」とのコラボをどうぞお楽しみください。



【「ガンダムシリーズ」コラボ 概要】







【「ガンダムシリーズ」コラボ開催期間】2023年2月21日(火)10:00 ~ 2023年3月11日(土)9:59



あわせて、「ガンダムシリーズ」との初コラボ開催を記念して、Twitterキャンペーンを実施いたします。



〔1〕Twitterいいねキャンペーン







パズドラ公式Twitterアカウント(@pad_sexy)をフォローして、公式アカウントから投稿される対象のツイートを「いいね」しましょう。対象ツイートの5万「いいね」達成で「開催記念!ガンダムシリーズガチャ」、10万「いいね」達成で「★6以上確定 ガンダムシリーズガチャ」をユーザーの皆様へプレゼントします。皆様からのたくさんの「いいね」をお待ちしております。



▼達成数/プレゼント

いいね数 5万達成/「開催記念!ガンダムシリーズガチャ」×1回

いいね数 10万達成/「★6以上確定 ガンダムシリーズガチャ」×1回



▼対象期間

2023年2月21日(火)12:00頃 ~ 2023年3月11日(土)23:59頃





〔2〕アクスタプレゼントTwitterキャンペーン







パズル&ドラゴンズ_PR用公式アカウント(@puzzdra_PR)をフォローして、「#パズドラガンダム」と、「#アムロ」や「#エアリアル」などのご希望のキャラクターまたは、モビルスーツの指定のハッシュタグを、対象期間中にツイートしてください。抽選で各景品3名様に、コラボオリジナルのアクリルスタンドをプレゼントいたします。



▼対象期間

<前半>2023年2月21日(火)11:00 ~ 2023年3月2日(木)10:59

<後半>2023年3月2日(木)11:00 ~ 2023年3月10日(金)10:59



※本キャンペーンは、ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社による提供です。

※本キャンペーンはTwitterが支援、承認、運営、関与するものではありません。











『パズル&ドラゴンズ』基本情報







タイトル:パズル&ドラゴンズ

ジャンル:パズルRPG

対応機種:

・iOS11.0以降の対応端末

・Android OS 7.0以降の対応端末

・Amazon Fireタブレットの推奨端末 詳細は公式サイトをご覧ください。

公式サイト: https://pad.gungho.jp/

特徴:お気に入りのモンスターと一緒に、パズルで冒険する定番パズルRPG!登場するモンスターは9000種類以上!自分だけの最強チームを作り、強敵が待ち受けるダンジョンに挑むのは君だけじゃない!

他のプレイヤーとフレンドになって一緒に冒険しよう!

コピーライト表記 :(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.



