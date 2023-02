[株式会社ポトマック]

お茶に恋をする本格派ティーストア「THE ALLEY」より春の訪れを感じる春色リッチミルクシリーズが3/1より販売START!!





今年は『春色リッチミルク』をテーマに、

春を連想させるピンクや緑に練乳の濃厚な味わいプラスして、ミルキーな春色ドリンクをお届け致します。













苺ミルキースムージー COLD ONLY ¥810(税込)







春らしい色みがカワイイ苺ドリンク。

苺とミルクに練乳をプラスし、リッチな味わいに仕上げたスムージー。

苺の果肉とザクザクの全粒粉クッキーで食感もお楽しみいただけます。







抹茶ミルキーオレ COLD / MILD HOT ¥700(税込)









春らしいやわらかな色みの抹茶ドリンク。

抹茶のほろ苦さを感じつつ、ホワイトチョコシロップと練乳のまろやかでリッチな味わいが広がる、

この季節だけの特別な一杯。



販売時期:2023年3月1(水)- 2023年4月9日(日)

※税込み価格はテイクアウトの税率です









■ concept ■

It's time for Tea お茶に恋をする、美しい生活

“初めて飲むと驚きを感じ、2回飲むと好きになり、3回飲むと恋しくなる ”日常の中に溶け込むように、生活の所々に様々な感動を届けたい。これが“THE ALLEY (ジ アレイ)”の初心。 私たち“THE ALLEY”の想いは”ただのドリンクスタンドではなく、本当に素晴らしい生活へ導けるドアの鍵。

私たちはいい飲み物は味覚だけではなく、生活に感動を起こせるものだと信じています。

お茶を飲むことで心も満たし、味わうことで幸せを感じる。 あなたの心に潜んでいた、言葉で表すことのできない神秘的な世界を。 ‟THE ALLEY”の飲み物を通じて、あなたの美しい生活を描いていきましょう。

