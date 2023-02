[株式会社光文社]

ENHYPEN、TXT、STRAY KIDS、NCT DREAM、 NCT127、 TWICE、SEVENTEEN、BTS、NU'ESTの9グループが参加する奇跡のK-POPフェスの公式グッズ



韓国の芸能ニュースメディア・Dispatchの創立10周年を記念して韓国で開催された、グローバルK-POPフェスティバル「D'FESTA」。ENHYPEN、TOMORROW×TOGETHER、 STRAY KIDS、NCT DREAM、 NCT 127、 TWICE、SEVENTEEN、BTS、NU'ESTという名実ともに世界的グループとなった9アーティストが、一流クリエイターと共に創り出した映像と写真の数々は大きな反響を呼んでいます。

これまで「D'FESTA TOKYOII」、「D'FESTA OSAKA(※2月19日(日)まで大阪南港ATCにて開催中)」や、光文社ECサイト「kokodeブックス」等限定で販売していた「D'FESTA公式カレンダー」がついに、2月3日(金)より店頭での販売がスタート。名古屋本店・池袋本店・そごう千葉店・大宮店・東京ソラマチ店・アトレ上野店・海老名店・アコルデ新百合ヶ丘店の8店舗の三省堂書店の店頭にて販売中です。さらに、三省堂書店限定で現在「キラキラしおり」の購入特典を実施中。K-POPファンからの注目を集め、初日より大ヒットを記録しています。









《商品説明》

D'FESTAのために撮り下ろしたビジュアルで構成されたグループ別卓上カレンダー。

各月、メンバーソロまたはグループ集合の写真がモノクロ&カラーの2パターンで両面プリントされている仕様。

グループの各メンバーの誕生日も記されています。

※こちらの商品は、2023年4月~2024年3月までのスクールカレンダー形式です



販売価格: 2,750円(税込)



D'FESTA THE CALENDAR BTS version













D'FESTA THE CALENDAR SEVENTEEN version



D'FESTA THE CALENDAR Stray Kids version



D'FESTA THE CALENDAR TXT version



D'FESTA THE CALENDAR ENHYPEN version



D'FESTA THE CALENDAR TWICE version



D'FESTA THE CALENDAR NCT 127 version



D'FESTA THE CALENDAR NCT DREAM version



D'FESTA THE CALENDAR NU'EST version



《【三省堂書店限定】「D'FESTA THE CALENDAR」購入いただいた方に「キラキラしおり」をプレゼント!》





《販売店舗紹介》











※商品は以下8店舗での販売となります

・名古屋本店

・池袋本店

・そごう千葉店

・大宮店

・東京ソラマチ店

・アトレ上野店

・海老名店

・アコルデ新百合ヶ丘店



