玩具や映像・音楽ソフト、ビデオゲーム、アミューズメント関連商品などエンタテインメント商材の流通及び企画販売事業を展開する株式会社ハピネット(本社:東京都台東区、代表取締役社長:榎本 誠一、証券コード:7552)の子会社である株式会社ハピネット・メディアマーケティング(本社:東京都台東区、代表取締役社長:鶴丸 智康、以下ハピネット・メディアマーケティング)は、株式会社キノフィルムズ(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:木下 直哉、以下キノフィルムズ)が2023年6月1日以降に公開し、ビデオグラム化する映画について、ハピネット・メディアマーケティングがパッケージの独占販売を行う、独占販売包括契約を締結しましたので、お知らせいたします。





契約の背景について





ハピネット・メディアマーケティングは、映像音楽ソフトの中間流通企業として、多様な消費者ニーズにお応えする魅力ある売場づくりを支援し、業界でもトップクラスの販売網を誇っています。メーカーさまや販売店さまからの情報をもとに、日々変化する商品の販売状況を捉え、販売チャンスを逃さぬよう、全国の店舗に商品をお届けしています。

キノフィルムズは、第95回アカデミー賞2部門を受賞した『ザ・ホエール』や、第44回日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞した『ミッドナイトスワン』の配給を行うなど、洋画、邦画問わず、良質な作品を幅広く手掛けております。

両社の関係強化により、良質な映画をより多くの方々にお届けしていくことを目指し、本契約の締結にいたりました。



キノフィルムズについて





キノフィルムズは、アート系と呼ばれる様々な国の作家性の高い作品から、エンタテインメント性の高い作品まで、邦画、洋画問わずに幅広く配給を行っています。大人のお客様から、学生や若いお客様、ファミリーの方々まで多様性のあるお客様のニーズにも可能な限りお応えしていける作品や、関連会社の映画館kino cinemaとも連動した作品の配給に加え、映画祭も開催しています。



今後の期待作品





『オペレーション・フォーチュン』(公開中)、『バッド・デイ・ドライブ』(公開中)、『ダム・マネー ウォール街を狙え!』(2024年2月公開)、『コヴェナント/約束の救出』(2024年2月公開)、『ペナルティループ』(2024年3月公開)、他







『オペレーション・フォーチュン』

監督・脚本・製作:ガイ・リッチー

出演:ジェイソン・ステイサム、オーブリー・プラザ、ジョシュ・ハートネット、ケイリー・エルウィズ、バグジー・マローン、エディ・マーサン、ヒュー・グラント

大ヒット上映中



(C) 2023 MIRAMAX DISTRIBUTION SERVICES, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

ALL MOTION PICTURE ARTWORK (C) 2023 STX FINANCING, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.













『バッド・デイ・ドライブ』

監督:ニムロッド・アーントル

出演:リーアム・ニーソン、ノーマ・ドゥメズウェニ、リリー・アスペル、ジャック・チャンピオン、エンベス・デイヴィッツ、マシュー・モディーン

12月1日(金) 新宿ピカデリー他全国公開中



(C) 2022 STUDIOCANAL SAS - TF1 FILMS PRODUCTION SAS, ALL RIGHTS RESERVED.

















『ダム・マネー ウォール街を狙え!』

監督:クレイグ・ギレスピー

原作:ベン・メズリック

脚本:ローレン・シューカー・ブラム&レベッカ・アンジェロ

出演:ポール・ダノ、ピート・デヴィッドソン、ヴィンセント・ドノフリオ、アメリカ・フェレーラ、ニック・オファーマン、アンソニー・ラモス、セバスチャン・スタン、シャイリーン・ウッドリー and セス・ローゲン

2月2日(金)TOHOシネマズ 日比谷ほか全国ロードショー



(C) 2023, BBP Antisocial, LLC. All rights reserved.













『コヴェナント/約束の救出』

監督・脚本・製作:ガイ・リッチー

出演:ジェイク・ギレンホール、ダール・サリム、アントニー・スター、アレクサンダー・ルドウィグ、ボビー・スコフィールド、エミリー・ビーチャム、ジョニー・リー・ミラー

2月23日(金・祝)TOHOシネマズ 日比谷ほかにて全国ロードショー



(C) 2022 STX FINANCING, LLC. ALL RIGHTS RESERVED

















『ペナルティループ』

脚本・監督:荒木伸二

出演:若葉竜也、伊勢谷友介、山下リオ、ジン・デヨン

3月、新宿武蔵野館、池袋シネマ・ロサ他全国ロードショー



(C) 2023『ペナルティループ』FILM PARTNERS









【株式会社キノフィルムズ 会社概要】

https://kinofilms.jp/

代表取締役社長:木下 直哉

設立:2011年4月1日

所在地:東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー29階

資本金:1億円

事業内容:映像コンテンツの企画制作事業、配給事業、出資事業





【株式会社ハピネット 会社概要】

https://www.happinet.co.jp/ 東証プライム・証券コード 7552

代表者:榎本 誠一

設立:1969年6月7日

所在地:東京都台東区駒形2-4-5 駒形CAビル

資本金:27億5,125万円

事業内容:玩具・遊戯用具の企画・製造・販売/映像・音楽ソフト等の企画・製作・販売/ビデオゲームハード・ソフト等の企画・制作・販売/玩具自動販売機の設置・運営/アミューズメント施設用商品等の販売



玩具を中心に、映像・音楽ソフト、ビデオゲーム、アミューズメント関連商品を、いずれもトップクラスのシェアにて取り扱うエンタテインメント総合商社。人々に感動を提供するエンタテインメント事業を通して多くの方の心を豊かにし、「夢のある明日づくり」によって社会的価値を生み出せる企業を目指しています。



