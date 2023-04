[株式会社 DINOS CORPORATION]

~様々な「モノがたりで、くらし、たのしく。」を伝えるオウンドメディア、多様な方々のインタビューのほか新たにディノスの“深すぎる”話も発信~



株式会社 DINOS CORPORATION(本社:東京都中野区、代表者:代表取締役社長 宇津洋一)は、「ディノス」創業50 周年を機に開設した、企業ビジョン「モノがたりで、くらし、たのしく。」をテーマとする Web メディア『EverythingHasAStory(https://www.dinos.co.jp/everythinghasastory/)』において、新たにディノスに関する“ディープ”なストーリーをお伝えする企画等も追加するなどコンテンツを拡充し、2023 年 4 月 26 日にリニューアルオープンします。









今回のリニューアルでは、これまで配信してきた、「衣食住」「伝統」「文化」「アート」「科学」「サステナビリティ」等の多様な分野で、ご自身の「くらし、たのしく。」を実現されている50 人の方々のインタビュー記事を『モノがたりびと』と題して 51 人目以降も継続していくとともに、新たに次の2つのコンテンツを追加してメディアとしてさらなる充実を図ります。

そのひとつである「わたしたちの『くらし、たのしく。』考」では、ディノスが提供する様々な商品分野に おいて、私たちが「くらし、たのしく。」をどのように捉え、どのように考えているのかといった、普段オンラインショップやカタログ上では語られていない“深い話”を発信していきます。また、もう一つの連載コーナーである「だから、『くらし、たのしく。』」では、色々な方々にとってそれぞれの「くらし、たのしく。」とは一体何であるのかを、一枚の画像と短い文章で綴り、バラエティ豊かな暮らしの楽しさをお届けします。



当社ビジョンである「モノがたりで、くらし、たのしく。」をテーマとして掲げる本メディアでは、当該ビジョンを認知いただくとともに、お客様はもちろん、当社に関心がない方にも、当社を身近に感じ共感いただくことを通じて、企業価値向上を目指していきます。





【Web メディア『Everything Has A Story』リニューアルオープン概要】

-メディア名: Everything Has A Story

-運営企業: 株式会社DINOS CORPORATION

-リニューアルオープン日: 2023 年4 月26 日 ※サイトオープン日:2021 年12 月15 日

-サイトURL: https://www.dinos.co.jp/everythinghasastory/ ※これまでのURL から左記に移行

-公式SNS:

Twitter https://twitter.com/EHAS_MEDIA

Instagram https://www.instagram.com/ehas_media/

Facebook https://www.facebook.com/ehasmedia2/

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCy2ayMSqmBRczyNkQjFR5cw



-オープン時新規公開記事(一部):

<連載> モノがたりビト ~「未来のくらし、もっとたのしく。」する人たちのストーリー~

Interview ♯51 有元葉子さん



「"ちゃんと食べる"ということは、"ちゃんと生活して いる"ということ」と語る有元葉子さん。素材の味を生かしたシンプルなレシピだけでなく、衣食住すべてに及ぶ洗練されたくらし術で多くのファンを持つ人気料理研究家です。しかしご自身は「私は精一杯生きているただの人間ですよ」と笑います。無駄なものが削ぎ落とされた美しいライフスタイルの背景にある人生観から、「くらし、たのしく。」のヒントを探りました。

https://www.dinos.co.jp/everythinghasastory/monogataribito/interview51.html





<連載> わたしたちの「くらし、たのしく。」考 ~ディノス的deep ストーリー~

「1cm」が部屋を劇的に変える? スキマ家具の深すぎる世界



日本の狭い住空間だからこそ生まれた「スキマ家具」。私たちの日常に何気なく浸透し、当たり前の部屋の風景となったこのアイテムが誕生する背景には、実は、開発者たちの知られざる熱い思いがありました。ディノスの家具づくりの長年のパートナーである株式会社 フジイの藤井一雅さんと、入社からずっと家具一筋の ディノスのバイヤー・川井理恵が、意外にも深すぎる知られざる「スキマ家具」の世界について語り合います。

https://www.dinos.co.jp/everythinghasastory/deepstory/funiture01.html





※本リリースはこちらからPDFでご覧いただけます。

https://prtimes.jp/a/?f=d3084-1490-72cabeca0a97172b314dee7a18d4b6d4.pdf



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/26-18:46)