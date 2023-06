[国立大学法人岡山大学]

岡山大学と北海道大学の共同研究プレスリリースです





2023(令和5)年 6月 19日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/









<発表のポイント>





体内への薬物送達には、内部に薬物が封入されたナノメートルサイズのカプセル(リポソーム、ポリマーなど)が用いられています。

ナノカプセルは、「ジレンマ」(効果部位以外では壊れずに、効果部位では壊れて薬物を放出する必要性)を抱えています。

本研究では、このジレンマを解決しうる、「光で壊れるリポソーム」を開発し、薬物送達に応用しました。







◆概 要

国立大学法人岡山大学(本部:岡山市北区、学長:那須保友)の学術研究院医歯薬学域(薬)の須藤雄気教授と同大学院医歯薬学総合研究科・博士前期課程(薬)の恒石泰地氏(令和4年卒)は、北海道大学大学院薬学研究院の山田勇磨教授らと共同で、光受容タンパク質であるロドプシンを利用して、緑色の光で壊れるリポソームを開発し、薬物送達に応用できることを示しました。



体内への薬物送達では、狙った「時間・場所」に適切な「量」を効果部位に届けるため、ナノカプセル(リポソーム、ポリマーなど)が用いられています。ここで、ナノカプセルは効果部位以外では壊れず、効果部位ではその中身を放出するために壊れる必要性があり、「壊れずに壊れる」という「ジレンマ」を抱えています。



今回開発した光誘起崩壊リポソーム(LiDLと命名)は、光がなければ壊れず&光があたると壊れるものであり、光でこのジレンマを解決しうるものです。



これらの研究成果は2023年5月23日、英国の総合化学雑誌「Chemical Communications」に掲載されました。









◆須藤雄気教授からのひとこと

世の中の「ジレンマ」を解決して、よりよい社会の実現を目指しましょう!!岡山と北海道を行き来しながら実験を頑張ってくれた、恒石泰地さん(令和4年・博士前期課程卒)に感謝と拍手です。







◆論文情報

論 文 名:Development of light-induced disruptive liposomes (LiDL) as a photoswichable carrier for intracellular substance delivery

邦題名「光応答性細胞内物質送達体としての光誘起崩壊リポソーム(LiDL)の開発」

掲 載 紙: Chemical Communications

著 者: Taichi Tsuneishi, Keiichi Kojima, Fumika Kubota, Hideyoshi Harashima, Yuma Yamada, Yuki Sudo

D O I: https://doi.org/10.1039/D3CC02056H

U R L: https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2023/cc/d3cc02056h?page=search





◆研究資金

本研究は、独立行政法人日本学術振興会(JSPS)「科学研究費助成事業」(挑戦的研究(萌芽)・20K21482, 研究代表:須藤雄気)や新学術領域研究(「発動分子科学」・19H05396, 研究代表:須藤雄気)などの支援を受けて実施しました。





◆詳しい研究内容について

薬物送達のジレンマを解決:光で壊れるリポソームの開発と応用

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r5/press20230612-2.pdf





◆参 考

・岡山大学 学術研究院 医歯薬学域(薬)生物物理化学研究室

https://www.pharm.okayama-u.ac.jp/lab/bukka/index.html

・岡山大学大学院医歯薬学総合研究科

https://www.mdps.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学薬学部

https://www.pharm.okayama-u.ac.jp/

・北海道大学大学院薬学研究院 薬剤分子設計学研究室

https://www.pharm.hokudai.ac.jp/yakusetu/





◆参考情報

・【岡山大学】光で狙った細胞を死滅させる新技術の開発 ~副作用のない光がん治療法に向けて~

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000521.000072793.html

・【岡山大学】神経抑制に役立つタンパク質の巧みな光応答メカニズムを解明

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000421.000072793.html













◆本件お問い合わせ先

岡山大学 学術研究院 医歯薬学域(薬)教授 須藤雄気

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 薬学部1号館 3階

TEL:086-251-7945

FAX:086-251-7945

https://www.pharm.okayama-u.ac.jp/lab/bukka/index.html



北海道大学大学院薬学研究院 教授 山田勇磨

TEL:011-706-3919

FAX:011-706-3734



<岡山大学病院との連携等に関する件(製薬・医療機器企業関係者の方)>

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



<岡山大学病院との連携等に関する件(医療関係者・研究者の方)>

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL:086-235-7983

E-mail:ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



<岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先>

岡山大学研究推進機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL:086-251-8463

E-mail:sangaku◎okayama-u.ac.jp

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」(アプリ):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」(ウェブ):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ:https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs~地域社会の持続可能性を考える(YouTube):https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube):https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

「岡大TV」(YouTube):https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2023年6月期共創活動パートナー募集中:

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001445.000072793.html



岡山大学『THEインパクトランキング2021』総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列1位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html

岡山大学『大学ブランド・イメージ調査2021~2022』「SDGsに積極的な大学」中国・四国1位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html

岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国1位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html





国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学である岡山大学にご期待ください



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/19-09:46)