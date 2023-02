[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

アニバイベント後半戦開始!毎日まわせる無料ガチャ、記念ダンジョン登場!



『サモンズボード』は、皆様のおかげで、本日2023年2月10日(金)にサービス9周年を迎えました。





https://sb.gungho.jp/member/9th-anniversary/





好評開催中の「9th ANNIVERSARY イベント」では、本日より後半戦がスタート。新たな【滅】級ダンジョン「コズミックゾーン」が出現し、1日1回無料の「アニバーサリー記念キャラ覚醒SPガチャ」などが登場いたします。

どうぞお楽しみください。



<イベント内容>



1日1回無料!アニバーサリー記念キャラ覚醒SPガチャ登場!







新たな覚醒を果たした「凍菓の水晶マリア」をはじめ、「祝祭神獣クロユリ」「祝祭装師リュミエール」「SO135 Type-Anniversary」といったアニバ仕様のキャラクターがラインナップする「アニバーサリー記念キャラ覚醒SPガチャ」が登場します。

期間中、1日1回無料でまわすことができるスペシャルなガチャをどうぞお楽しみください。



【期間】2023年2月10日(金)メンテナンス後 ~ 2023年3月2日(木)3:59





「条件を満たして各1回挑戦!プレミアムガチャ!!」実施!







条件に達するとまわせる「プレミアムガチャ」。すでにまわしていても、2023年2月10日(金)のメンテナンス以降にゲームへログインすると、ランク100・333・555・777の各プレミアムガチャを再度まわすことができます。すでに、まわしたことがある方も、ログインしてプレミアムガチャをまわしてみましょう。プレミアムガチャのラインナップは以下よりご確認ください。



【「プレミアムガチャ」詳細】https://sb.gungho.jp/member/info/premium-gacya/

【期間】2023年2月10日(金)メンテナンス後 ~





9周年記念キャンペーン開催中!







https://sb.gungho.jp/member/9th-anniversary/campaign/



9周年の感謝を込めて、9周年記念キャンペーンを開催中です。あらかじめ、サモンズボード公式Twitterアカウント「師範代@サモンズボード公式広報(@summons_board)」をフォローしてご参加ください。







(※)当選した方は、「App Store & iTunes ギフトカード」か「Google Play ギフトカード」をお選びいただけます。



【「9th ANNIVERSARY イベント」後半戦 開始日時】2023年2月10日(金)メンテナンス後 ~

※各イベント、キャンペーン等の詳細は特設サイトをご確認ください。





『サモンズボード』基本情報







タイトル: サモンズボード

ジャンル: ボードゲーム・RPG

対応機種: Android OS 6.0以上、iOS 12.0以上 (CPU A8以上)

公式サイト: https://sb.gungho.jp/

特徴:サモンズボード!それは4×4の召喚盤の中で繰り広げられるモンスターバトル。自分のモンスターを上手にあやつり、荒廃した世界に平和をもたらそう!

