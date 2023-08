[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス]

TM NETWORKが『劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)』のオープニングテーマとして書き下ろした新曲「Whatever Comes」のシングルが9月6日にリリースされるが、この度ジャケット写真が公開された。







『劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)』とのタイアップの記念としてアニメーションを制作するサンライズが描き下ろしたイラストアー写が5月に公開となっていたが、今回のジャケット写真にはTM NETWORKのメンバーだけでなく冴羽獠と槇村香も登場。夜明けの新宿を背景に5人が揃い踏みする姿はまさに今秋最強のコラボレーションここに完成といった趣で、TM NETWORKファン、シティーハンターファンのどちらもが欲しくなるアートワークとなっている。

CDの予約こちら https://tmnetwork.lnk.to/9lrVfw

CDの内容詳細はこちら https://www.110107.com/TMNETWORK





また8月8日にはシングル発売に先行してこのコラボレーションで盛り上がろうというYouTube Live DJイベント「“CITY HUNTER “× “TM NETWORK” All Time Best Mix Party Night~ Mixed by Shinnosuke~」の生配信が決定!TM NETWORKのファン=FANKSであることを公言している音楽プロデューサーのShinnosuke(ex. SOUL'd OUT、buzz★Vibes)がDJを務め、TM NETWORKや過去のシティーハンタータイアップ曲を回しまくる。

8月8日は『劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)』が一足早く見られる、全国一斉試写会が開催される日。試写会に行く人も行かない人も22時からはこちらの生配信で盛り上がろう!

YouTube Live DJイベント<“CITY HUNTER “× “TM NETWORK” All Time Best Mix Party Night~ Mixed by Shinnosuke~>

配信日:2023年8月8日(火)22:00~23:00頃予定

出演:Shinnosuke

配信URL:https://www.youtube.com/@TMNETWORK





TM NETWORK「Whatever Comes」





■発売日 2023年9月6日

■CD収録曲( ※初回・通常共通)

1:Whatever Comes

2:DEVOTION(Radio Edit ver.)

3:Whatever Comes(Backing Track)

4:Get Wild(2023 REMASTER)

■Blu-ray(初回のみ)

‣Whatever Comes (Opening Edit)-CITY HUNTER Special Movie-

‣DEVOTION -Lyric motion feat. CITY HUNTER-

‣『劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)』本予告(90秒)

■初回生産限定盤:デジパック仕様、ステッカー封入

品番:MHCL-30877~8 価格:2,500円(税込)、2,273円(税抜)

■通常盤 品番:MHCL-30879 価格:1,500円(税込)、1,364円(税抜)

■発売元 (株)ソニー・ミュージックレーベルズ



