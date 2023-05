[株式会社ベイクルーズ]

ひと粒の天然石が存在感を放つ、ベネチアンチェーンネックレス。







株式会社ベイクルーズ(本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂)が運営する、高品質にこだわるオリジナルジュエリーブランド「Lilas(リラ)」より、ATELIER Spick & Span 名古屋ラシック店限定ジュエリーが2023年5月11日(木)より登場。





天然石はホワイトトパーズ、オニキスの2種類でご用意。

Y字のベネチアンチェーンは、ムーブパーツによって調整も可能。

2WAYでも身につけることができるネックレスです。



ぜひこの機会に足をお運びくださいませ。



【ATELIER Spick & Span 名古屋ラシック店限定】

ホワイトトパーズカクセンムーブ70cmネックレスK10



オニキスカクセンムーブ70cmネックレスK10 /各¥50,600 tax in







ATELIER Spick & Span 名古屋ラシック店

愛知県名古屋市中区栄3-6-1 ラシック 3F

052-259-6409

営業時間:11:00-21:00





