「ヴーヴ・クリコ ポップアップテラス」や音楽とともにシャンパーニュをフリーフローで楽しむ「Yelloween 2023」



新世代の「ウェルビーイング」を体現化したライフスタイルホテル、ウェスティンホテル横浜(英語表記:The Westin Yokohama、総支配人:リチャード・スーター)は本年10月1日(日)より、フランスの名門老舗シャンパーニュメゾン「ヴーヴ・クリコ」とコラボレーションをし、ハロウィンの時期を含む2つのイベント、「ヴーヴ・クリコ ポップアップテラス」と「Yelloween 2023 at The Westin Yokohama 」を開催いたします。







10月1日 (日)より11月19日(日)まで土日・祝日限定で実施する「ヴーヴ・クリコ ポップアップテラス」は、開放的なテラスでヴーヴ・クリコのシャンパーニュをお楽しみいただける、屋外を活用した開業以来初のイベントです。愛犬との同伴が可能なテラスで心地よい秋風に吹かれながら、ゆっくりとシャンパーニュを堪能できるひとときをご提供します。



また、館内ロビーラウンジにて10月27日(金)、28日(土)に開催する「Yelloween 2023 at The Westin Yokohama」は、DJ SACHIPO氏、Yuri Nakagawa氏が奏でるスタイリッシュなBGMとともに「ヴーヴ・クリコ」のシャンパーニュをフリーフロー(飲み放題)でお楽しみいただけるイベントです。優美で上品な味わいのシャンパーニュに合わせ、お料理には限定のハロウィン仕様の可愛らしいメニューをビュッフェスタイルでご用意します。会場はヴーヴ・クリコを象徴する特徴的なイエローカラーで彩られ、横浜の夜景とDJのパフォーマンスがゴージャスで大人のハロウィンナイトを演出します。



「Yelloween 2023 at The Westin Yokohama 」と「ヴーヴ・クリコ ポップアップテラス」の概要は以下のとおりです。



1. 「ヴーヴ・クリコ ポップアップテラス」





3階のテラスに、期間限定でヴーヴ・クリコのポップアップテラスが登場します。

イエローカラーがおしゃれなヴーヴ・クリコの家具を配置し、心地よい秋風を感じながら、シャンパーニュをお楽しみいただけます。メニューには、シャンパーニュに合わせ、セイボリー4種をお付けするセットメニューのほか、愛犬用には厳選した食材でお作りするシェフ特製のドッグ用メニューをご用意します。その他、アラカルト、スイーツ、各種ドリンクメニューもご用意しております。開催日初日の10月1日(日)はDJが奏でるスタイリッシュなBGMをお楽しみいただけます。



期間:10月1日(日)~ 11月19日(日)の土日祝のみ



時間:11:30~17:30



場所:ウェスティンホテル3階 テラス



ご予約:Web/ https://bit.ly/3Lp2khE

お電話/ 045-577-0870 ( 10:00 - 19:00 )



来館方法:ペット同伴のお客様は、ホテル外側に設置の外階段または外エレベーターをご利用ください。(ホテルを正面に見て左側にございます。)ホテル館内はペットをお連れいただくことはできません。







2. 「Yelloween 2023 at The Westin Yokohama」



23階のロビーラウンジにて開催する「Yelloween 2023 at The Westin Yokohama」は、ヴーヴ・クリコのシャンパーニュラインからヴ―ヴ・クリコ イエローラベル ブリュット、ヴーヴ・クリコ、赤・白ワイン、ソフトドリンクをフリーフローでご提供するほか、ハロウィン限定のアフタヌーンティーメニューから「くもの巣のパッションフルーツのムース さつまいもクリーム 」や「紫芋のブルーテ 栗のブレゼとコンソメジュレ 」等の豪華なスイーツやセイボリーをブッフェスタイルでご用意いたします。鮮やかなヴーヴ・クリコのイエローカラーで装飾されたロビーラウンジで、シャンパーニュを片手にDJ SACHIPO氏、Yuri Nakagawa氏が奏でる軽快なDJパフォーマンスをお楽しみいただけます。



期間: 10月27日(金)、28日(土)



時間:19 : 30 ~ 21:00



料金:13,000円 (税サ込)



場所:ウェスティンホテル23階 ロビーラウンジ



ご予約:Web/ https://bit.ly/3Zj7PEd

お電話 / 045-577-0870 ( 10:00 - 19:00 )







■ ウェスティンホテル横浜について

ウェスティンホテル横浜は2022 年 6 月、国内 6 軒目の「ウェスティン」ブランドのホテルとして横浜の

みなとみらいに誕生いたしました。 ウェスティンブランドのビジョンが完全に体現化された新世代のライ

フスタイル ホテルとして、ゲストの皆様が旅行中でも最高のコンディション でお過ごし いただけるよう、

雲の上の寝心地と称される「ヘブンリーベッド」を 全客室に完備し、 屋内プールやフィットネススタジ

オ、 国内初のホテル名を冠したヘブンリー スパ バイ ウェスティン などを兼ね 備えた1千平方メートル 超の広さを誇

る「総合ウェルネスフロア」を擁し、「ウェルビーイング」に重きをおいたサービスおよび施設をご提供

しています。ウェスティンホテル横浜は、ビジネスやレジャーを問わず、横浜を訪れる方への快適なステ

イをお約束いたします。

HP: http:// www.westinyokohama.co.jp

Instagram: @westinyokohama



■ ウェスティンホテル&リゾートについて

ウェスティンホテル&リゾートは、10年以上にわたりホスピタリティにおけるウェルネスの分野を世界で

牽引し、ブランドのウェルビーイングを構成する 6つの柱、 Sleep Well、 Eat Well、 Move Well、 Feel Well、

Work Well、 Play Wellを通じ、ゲストが旅行中に旅の疲れを乗り越えられるよう尽力しています。約 40の

国と地域に 225軒以上のホテルやリゾートを展開し、ブランドを象徴し受賞歴を誇るヘブンリーベッド、

革新的なギアレンディングプログラムや、ブランドを代表するフィットネススタジオである Westin WORKOUT(R) 内の TRXのジム設備、美味しく栄養豊富なお食事メニューなど、ゲストに幅広いウェルネ

スサービスをご体験いただけます。詳細については、 www.westin.comをご覧ください。また、 Facebook

facebook.com/Westin)、 Twitterや Instagram ((@westin)で最新情報をご案内しています。ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムである Marriott Bonvoy(R)(マリオ

ット ボンヴォイ)に参加しています。 Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポー

トフォリオや Marriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステ

ータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細につ

いては、 MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。



