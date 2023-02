[ライブ・ビューイング・ジャパン]

『路地裏の少年』『MONEY』、そして『明日なき世代』『J.BOY』and more、全国の映画館が35年前の浜田省吾ライブ会場へタイムトリップ!











5月5日(金・祝)より期間限定で全国公開されるロックシンガー浜田省吾のライブ映像『A PLACE IN THE SUN at 渚園 Summer of 1988』(配給:ライブ・ビューイング・ジャパン)のポスタービジュアルや予告編映像、上映劇場情報が解禁され、本作のムビチケ前売券や ON-LINE STORE数量限定商品も2月24日(金)から発売されることが決定した。



1988年8月20日、静岡県浜名湖畔「渚園」で行われた浜田省吾にとって三度目の野外ライブ「A PLACE IN THE SUN」。本作は、5万5千人を動員したライブを記録した膨大なオリジナルネガフィルムを、4Kデジタルリマスターと5.1chサラウンドミックスで高臨場感を再現したライブ映像。35年前の記録映像にも関わらず、まるで当時のライブ会場の空気感を感じさせる没入感溢れるコンテンツである。



「A PLACE IN THE SUN」でも使用された浜田省吾がギターを弾くポスタービジュアルや、板屋宏幸監督による60秒版予告編映像が解禁。Ward Sexton氏の「BACK TO 1988!」の掛け声で名曲『明日なき世代』のオープニングで始まるライブ映像に、『路地裏の少年』『MONEY』『J.BOY』の他に『僕と彼女と週末に』『ラストダンス』といった楽曲が本作のラインナップに入っていることも明らかに。また1月に解禁された30秒版予告編もナレーションが追加されてバージョンアップされたものが発表された。



▲★予告編映像(60秒版)★



▲★予告編映像(30秒版・ナレ付)★

さらに映画公開を記念して、「A PLACE IN THE SUN」で販売されたスポーツタオルを復刻。カード型映画前売券「ムビチケカード」とセットにしてRoad&Sky Group ON-LINE STORE限定で発売も決定。数量が限られているため、早めの入手をお薦めしたい。スポーツタオルを握りしめ、全国の映画館で35年前のライブ会場へタイムトリップした気分で感動をともにしよう!!



浜田省吾 『A PLACE IN THE SUN at渚園 Summer of 1988』

監督:板屋宏幸

企画製作:Road & Sky

配給:ライブ・ビューイング・ジャパン

宣伝:とこしえ

協力:Sony Music Labels Inc.

2023年/日本/カラー/ビスタ/5.1ch/110分

(C)2023 Road & Sky

<映画公式HP>https://www.sh-nagisaen1988.jp/

<映画公式Twitter>sh_nagisaen1988

<映画公式facebook>shnagisaen1988

【チケット情報】

▼一般(映画館販売) 3,000円(税込)

※映画館の各種割引や、株主優待券等は使用できません。

▼ムビチケ前売券(カード/オンライン/コンビニ) 2,700円(税込)

※インターネットで座席指定が出来る前売券です。

販売詳細は公式サイトをご覧ください。https://www.sh-nagisaen1988.jp/

●ムビチケ前売券(カード)





※販売場所:上映劇場(一部を除く)/メイジャー通販サイト

※販売期間:上映劇場2月24日(金)劇場オープン時より

メイジャー通販サイト2月24日(金)10:00~5月4日(木)23:59

https://www.major-j.com/cinema_information.php?id=M20230224003

●ムビチケ前売券(オンライン)

※販売期間:2月24日(金)10:00~ 5月4日(木)23:59

※販売サイト:https://mvtk.jp/Film/079962

※販売サイトは、販売開始になりましたらオープンいたします

※鑑賞記録と特別な絵柄が組み合わさった、ムビチケデジタルカード特典付き

●ムビチケ前売券(コンビニ)

※販売期間:2月24日(金)10:00 ~ 5月4日(木)23:59

※全国ファミリーマート店内の端末「マルチコピー機」で購入できます。

※前売券のみの販売になります。特典はつきません。



▼【数量限定】映画ムビチケカード&復刻版『渚園』スポーツタオルセット

5,500円(税込)





【商品内容】

<映画ムビチケカード1枚>

<復刻版『渚園』スポーツタオル1枚>

サイズ:40cm×110cm、素材:綿100%、仕様:シャーリング加工

※復刻版『渚園』スポーツタオルのみの単品販売はございません。

※販売サイト>>Road&Sky Group ON-LINE STORE

http://shop.r-s.co.jp/

※販売開始日時:2023年2月24日(金)12:00~

※数量限定のため在庫がなくなり次第、販売終了となります。予めご了承ください。



