「ウェブで読める大人の音楽誌」がコンセプトの音楽ウェブマガジン「otonano」。 毎日更新を経て67にのぼる全記事を公開、 第16号=7月号大特集「山下達郎RCA/AIR YEARS」号が完成した。





毎月ひとつの特集テーマを設け、平日は毎日記事更新する音楽ウェブマガジン「otonano」。今月は、アナログのリイシューが始まっている山下達郎の「RCA/AIR YEARS」に特化した特集となっている。



メイン記事は、タツロー・ファンを代表して名盤群を紹介する「クリス松村が語る山下達郎RCA/AIR YEARS」。クリス松村自身の経験を交え、その魅力を掘り下げている。



他にも、エヂ・モッタ、ベニー・シングス、タヒチ80などタツローサウンドに魅せられた海外アーティストたちからのメッセージ、JQ(Nulbarich)、オカモトコウキ(OKAMOTO’S)、田中裕梨(BLU-SWING)といった国内アーティストによるお気に入り楽曲についてのコメント、今回再発されるアナログを片面ずつ紹介する精緻なレビュー、大貫妙子や吉田美奈子など山下達郎のサイドワークスを紹介するレビュー記事、佐藤博、青山純、伊藤広規といったタツローサウンドを支えたミュージシャンの名鑑と、充実した記事が毎日公開された。







★ウェブマガジンotonano(オトナノ)<無料会員登録制>

7月号特集:山下達郎RCA/AIR YEARS

1. [インタビュー]クリス松村が語る山下達郎RCA/AIR YEARS

2. [スペシャル]Message to TATSURO from The World

3. [スペシャル]私が好きな山下達郎RCA/AIR YEARS

4. [レビュー]山下達郎RCA/AIR YEARS徹底レビュー

5. [レビュー]山下達郎トリビア~サイドワークス・レビュー

6. [コラム]山下達郎RCA/AIR YEARSミュージシャン名鑑







ウェブマガジンotonano7月号「山下達郎RCA/AIR YEARS」特集号の完成を記念してスペシャル・トレーラーも大人のための音楽チャンネル「otonano YouTube Channel」にて公開された。



【URL】

☆ウェブマガジンotonano

https://otonanoweb.jp/

☆otonano YouTube Channel

https://www.youtube.com/@otonanoYouTubeChannel

☆山下達郎RCA/AIR YEARS Vinyl Collection

https://www.tatsurorcaairyears.com/



【発行形態】

毎日配信(土日祝を除く)

7月号は2023年7月3日(月)~7月31日(月)まで毎日公開!

創刊号以降バックナンバーのすべての記事は、 無料会員登録で閲覧可能



【編集・発行】

ウェブマガジンotonano編集部

発行人・編集人:鮎澤裕之(ソニーミュージック)

編集:安川達也/栗本斉



