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ウェブで読める大人の音楽誌「otonano」7月号が、7月31日（月）完成！特集「山下達郎RCA/AIR YEARS」の67記事を全配信済。スペシャル・トレーラー動画も公開!!

［株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス］

「ウェブで読める大人の音楽誌」がコンセプトの音楽ウェブマガジン「otonano」。 毎日更新を経て67にのぼる全記事を公開、 第16号＝7月号大特集「山下達郎RCA/AIR YEARS」号が完成した。


毎月ひとつの特集テーマを設け、平日は毎日記事更新する音楽ウェブマガジン「otonano」。今月は、アナログのリイシューが始まっている山下達郎の「RCA/AIR YEARS」に特化した特集となっている。

メイン記事は、タツロー・ファンを代表して名盤群を紹介する「クリス松村が語る山下達郎RCA/AIR YEARS」。クリス松村自身の経験を交え、その魅力を掘り下げている。

他にも、エヂ・モッタ、ベニー・シングス、タヒチ80などタツローサウンドに魅せられた海外アーティストたちからのメッセージ、JQ（Nulbarich）、オカモトコウキ（OKAMOTO’S）、田中裕梨（BLU-SWING）といった国内アーティストによるお気に入り楽曲についてのコメント、今回再発されるアナログを片面ずつ紹介する精緻なレビュー、大貫妙子や吉田美奈子など山下達郎のサイドワークスを紹介するレビュー記事、佐藤博、青山純、伊藤広規といったタツローサウンドを支えたミュージシャンの名鑑と、充実した記事が毎日公開された。



★ウェブマガジンotonano（オトナノ）＜無料会員登録制＞
7月号特集：山下達郎RCA/AIR YEARS
1. ［インタビュー］クリス松村が語る山下達郎RCA/AIR YEARS
2. ［スペシャル］Message to TATSURO from The World
3. ［スペシャル］私が好きな山下達郎RCA/AIR YEARS
4. ［レビュー］山下達郎RCA/AIR YEARS徹底レビュー
5. ［レビュー］山下達郎トリビア～サイドワークス・レビュー
6. ［コラム］山下達郎RCA/AIR YEARSミュージシャン名鑑



ウェブマガジンotonano7月号「山下達郎RCA/AIR YEARS」特集号の完成を記念してスペシャル・トレーラーも大人のための音楽チャンネル「otonano YouTube Channel」にて公開された。

【URL】
☆ウェブマガジンotonano
https://otonanoweb.jp/
☆otonano YouTube Channel
https://www.youtube.com/@otonanoYouTubeChannel
☆山下達郎RCA/AIR YEARS　Vinyl Collection
https://www.tatsurorcaairyears.com/

【発行形態】
毎日配信（土日祝を除く）
7月号は2023年7月3日（月）～7月31日（月）まで毎日公開！
創刊号以降バックナンバーのすべての記事は、 無料会員登録で閲覧可能

【編集・発行】
ウェブマガジンotonano編集部
発行人・編集人：鮎澤裕之（ソニーミュージック）
編集：安川達也／栗本斉

企業プレスリリース詳細へ （2023/07/31-14:46）

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