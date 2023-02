[海と日本プロジェクト広報事務局]

CHANGE FOR THE BLUE in北海道実行委員会は、北海道産の日高昆布を食べて育った黒毛和牛「こぶ黒」~昆布(こぶ)と黒毛(くろ)を合わせたネーミング~を生産している北海道日高郡新ひだか町の株式会社「まつもと牧場」様(同社)と連携することになりました。そこで、CHANGE FOR THE BLUEのロゴと同社の「海への思い」を託したメッセージをプリントしてパッケージをリニューアル。そして、この度2月26日に同社より「こぶ黒たっぷり 牧場のビーフカリー」「こぶ黒ごろっと 牧場のビーフシチュー」「牧場の和牛丼」を新パッケージで販売することになりました。これは、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で行っているものです。

公式サイト:https://hokkaido.uminohi.jp/







北海道 日高特産の昆布を食べて育った黒毛和牛「こぶ黒」。昆布(こぶ)と黒毛(くろ)を合わせた「こぶ黒」はまつもと牧場のオリジナルブランド牛です。まつもと牧場では、お母さん牛から赤ちゃんが産まれてから約30ヶ月の間、立派な牛になるまで、毎日目を離さずに丁寧に育てています。





新ひだか町の海と山に恵まれた牛たちにとって心地よい環境で、おいしい餌をもりもり食べて、すくすくと育つ事が、牛肉が本来もっている味の濃さをしっかりと感じられる「こぶ黒」の味の基本と考えています。安全で安心できる、おいしい牛肉をいつまでもお届けしていきたい。そのためには、いつまでも海が美しくあり続ける事が不可欠です。そのことを「こぶ黒」を味わっているお客様にもきちんと伝え続けたい。そこで新製品のパッケージには「CHANGE FOR THE BLUE」のロゴとともに、私たちの「海」に対する思いを込めたメッセージがプリントされています。







■株式会社まつもと牧場様の「海への思い」をパッケージに印刷

栄養豊富な日高特産の昆布を食べて「こぶ黒」は育ちます。海の環境を守ることはこの味を守り続けること。私たちは「CHANGE FOR THE BLUE」の活動に賛同しています。(アイテムパッケージより)





<コラボ概要>

・商品名:「こぶ黒たっぷり 牧場のビーフカリー」「こぶ黒ごろっと 牧場のビーフシチュー」「牧場の和牛丼」

・発売日:2月26日(日)より発売

・価格:カリー、ビーフシチュー:1,280円(税込)~

和牛丼:1,706円(税込)~

*店舗によって商品と価格が変わることがあります

・賞味期限:製造日より180日

・販売数:各18,000袋(予定)

・販売場所:まつもと牧場オフィシャルサイト

https://shop.kobu-kuro.com/?mode=srh&cid=&keyword



〈販売店〉

・まつもと牧場直営焼き肉レストラン 「黒毛和牛のドン」

〒059-3108 北海道日高郡新ひだか町三石本町57 TEL:0146-37-1129



・北海道どさんこプラザ札幌店

〒060-0806 札幌市北区北6条西4丁目 JR札幌駅西通り北口1F TEL:011-213-5053



・きたキッチン オーロラタウン店

〒060-0042 札幌市中央区大通西2丁目 さっぽろ地下街オーロラタウン内 TEL:011-205-2145



・B-style’s(ビースタイル)

〒066-0012 北海道千歳市美々 987 新千歳空港ターミナルビル 2F

TEL:0123-25-8066



・野菜直売所 春那(はるな)

〒056-0017 北海道日高郡新ひだか町静内御幸町2丁目1−40

ピュアプラザ 1階 静内ショッピングセンター TEL:0146-49-0149



<団体概要>

団体名称 :CHANGE FOR THE BLUE in北海道実行委員会

URL :https://hokkaido.uminohi.jp/

活動内容 :北海道の海の今を伝えることで皆さんと海をガッチャンコして、海と共生するムーブメントを起こすことを目的に活動しています。



CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/



日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/24-13:15)