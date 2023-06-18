「本物に囲まれた、もう一つのプライベート空間」約200平米の屋内、外には約100平米のウッドテラスそして源泉掛け流し温泉が楽しめる。一棟貸施設「MONSGORA」が2023年6月初旬に誕生致しました。

(06/18 09:46)