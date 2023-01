[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

ログインして「魔法石」100個などの報酬を手に入れよう!



パズルRPG『パズル&ドラゴンズ(通称、パズドラ)』は、2023年2月1日(水)にサービス開始より4000日を、さらに、2023年2月20日(月)には11周年を迎えます。11周年を盛り上げるべく、またユーザーの皆様へ感謝の気持ちを込めて「サービス4000日突破記念イベント!」を2023年2月1日(水)より開催いたします。







https://pad.gungho.jp/member/event/230130/









本イベントでは、2023年2月1日(水)4:00 ~ 2023年2月28日(火)23:59までに『パズドラ』にログインした方に「魔法石」100個をプレゼントいたします。同時に、最大19個の「魔法石」をはじめ、「コイン」や「スーパーノエルドラゴン」などがゲットできるログインボーナスも実施します。豪華報酬を手に入れるチャンスをどうぞお見逃しなく。



スーパーゴッドフェスは、「魔法石10個!限界突破スーパーゴッドフェス」を開催。新たな進化を果たす「貴鋏の花嫁・断龍喚士ロシェ」や「小波の管龍楽士・マリエル」などがラインナップします。





さらに、条件をクリアすることでさまざまな報酬が手に入る1人モード限定のスペシャルダンジョン「4000日記念チャレンジ!【超重力】」が登場。クリア条件を達成すると、「潜在たまドラ☆ドラゴンキラー」や「+ポイント」などの報酬を受け取ることができます。 なお、2月のクエストダンジョンは消費スタミナ11の特別版となって登場いたします。あわせてお楽しみください。



イベント開催までもうすぐです。お楽しみ盛りだくさんの「サービス4000日突破記念イベント!」をどうぞお楽しみください。



▼「サービス4000日突破記念イベント!」概要





全ユーザーの皆様に「魔法石100個」プレゼント!

サービス4000日を記念した特別なたまドラが登場!

魔法石10個!限界突破スーパーゴッドフェス開催!

毎日ログインで魔法石1個ゲット!

特別なログインボーナスを毎日ゲット!

条件付きクリアに挑戦!「4000日記念チャレンジ!【超重力】」登場!

週末限定!人気のゲリラダンジョン特別ボーナス!

11周年特別版!2月のクエストダンジョン登場!

「オール曜日ダンジョン」消費スタミナ1/2!

モンスター購入特別ラインナップ!対象モンスター60%OFF!

スキルレベルアップ、合成成功確率10倍!













今後もより多くのユーザーの皆様に『パズル&ドラゴンズ』をお楽しみいただけますよう尽力してまいります。どうぞご期待ください。



『パズル&ドラゴンズ』基本情報







タイトル:パズル&ドラゴンズ

ジャンル:パズルRPG

対応機種:

・iOS11.0以降の対応端末

・Android OS 7.0以降の対応端末

・Amazon Fireタブレットの推奨端末 詳細は公式サイトをご覧ください。

公式サイト: https://pad.gungho.jp/

特徴:お気に入りのモンスターと一緒に、パズルで冒険する定番パズルRPG!登場するモンスターは9000種類以上!自分だけの最強チームを作り、強敵が待ち受けるダンジョンに挑むのは君だけじゃない!

他のプレイヤーとフレンドになって一緒に冒険しよう!

コピーライト表記 :(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.



