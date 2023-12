[ヒューマン]

システムコンサルティングおよびシステム開発事業を展開する株式会社エフ・ビー・エス(本社:東京都千代田区、代表取締役:井元 道由、以下「当社」)はこのほど、Excelで設計するデータ変換・帳票作成ツールの「xReport(クロスレポート)」にピー・シー・エー株式会社の販売・仕入管理ソフトに対応した「xReport Advance for PCA クラウド商魂・商管」をリリースしたことをお知らせいたします。





【本件のポイント】

●PCAクラウド商魂・商管に連携

●ファイルや他システムのデータベースとも連携して一つのデータセットに統合

●帳票やデータレイアウトの設計はExcelを利用。設計工数を大幅に軽減



「xReport Advance for PCA クラウド商魂・商管(以下、xReport for PCA商魂管)」は、PCA Web-APIを介して販売仕入管理ソフトのPCA商魂・商管に接続し、受注・売上・仕入・請求などのデータを抽出し、システムの標準機能では出力できないさまざまなレイアウトの帳票やデータを生成します。



さらに、Excel・CSVなどのファイルや他のシステムで使われているデータベースとも連携し、PCA商魂・商管と他のデータを統合して一つのデータセットにすることも可能です。統合したデータを別のシステムにインポートするためのファイルや帳票を出力できます。 各システムから出力したCSVやExcelの集計作業やレポート作成をシステム上で行えるため、今まで行っていた手作業による加工業務を軽減できます。



【製品の特長】





1.商魂・商管のデータ抽出ができるクエリ機能

データベースやデータソースから情報を取得するための命令や問い合わせが行えるクエリ作成機能を搭載。商魂・商管の受注、売上、仕入などの各種伝票データと、商品や得意先などのマスタ情報のテーブルをSELECT文やFROM句などのSQL文も使え、データベース内の特定のテーブルやビューに対して条件を指定することで、必要なデータの抽出や、データの集計と集約などが行えます。サブクエリやユニオンにも対応します。





2.複数のデータソースとの連携

商魂・商管と他のシステムで利用しているデータベースと連携してひとつの統合されたデータセットにすることも可能です。

対応データソース

MS SQL Server / Oracle / MySQL / PostgreSQL / MS Access / SQlite / Excel / CSV / TXT

※他にも、クラウドサービスとの連携も可能です。





3.帳票やデータレイアウトの設計はExcelを利用。設計工数を大幅に軽減

xReportから出力されるデータレイアウトや帳票の設定はExcelで行います。Excelのレイアウト、色、罫線、フォント、計算式、条件付き書式、マクロなどの機能を利用して作成できます。元データの項目名に対応した値をExcelのコメント欄に入力するので、項目名がレイアウト上のどこに配置されるか確認できるため、視覚的に判断しながら作成できます。普段使用している操作の応用で利用できるため、習得も容易です。





<製品の詳細について>





製品名称 xReport Advance for PCAクラウド商魂・商管

年間利用料 480,000円/年(税込 528,000円)※ 別途初期登録料(税別30,000円)が必要

URL https://www.fbscorp.com/bi/xreport-advance-pcasales



■「エフ・ビー・エス」とは

1985年に創立以来、独自開発のパッケージソフトの販売およびサポートを行っています。特に、30年以上に渡る貿易ソフトの開発・販売に強みを持ち、そのノウハウを活かして、BI帳票ツールの開発・販売など、新しいフィールドにビジネス展開しています。

DX推進サービス提供を拡大・加速化するため、2021年に総合人材サービス会社で、RPAをはじめとしたITソリューションを活用したデジタル化支援サービスを展開するヒューマンリソシアの子会社となりました。

●エフ・ビー・エス WEBサイト:https://www.fbscorp.com/



■ヒューマングループについて

ヒューマングループは、教育事業を中核に、人材、介護、保育、美容、スポーツ、IT と多岐にわたる事業を展開しています。1985 年の創業以来「為世為人(いせいいじん)」を経営理念に掲げ、各事業の強みを生かし、連携しながらシナジーを最大限に発揮する独自のビジネスモデルにより、国内 300 拠点以上のネットワークでお客様に質の高いサービスを提供しています。

●ヒューマンホールディングス WEB サイト: https://www.athuman.com/



<会社概要>

株式会社エフ・ビー・エス

●代表者:代表取締役 井元 道由

●所在地:東京都千代田区飯田橋4-6-9 ロックフィールドビル

●設立 :1985年1月

●資本金:3,000万円

●URL :https://www.fbscorp.com/



ヒューマンリソシア株式会社

●代表者:代表取締役 御旅屋 貢

●所在地:東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金:1億円

●URL :https://resocia.jp/



