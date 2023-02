[株式会社ポトマック]

~2月10日(金)より、WEB予約受付スタート! ~



『PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen』(https://www.peanutscafe.jp/shoplist/sunny-side-kitchen/)に、

FRIEND,LOVE,EAT,LIFE,HAPPINESSの5つをテーマにした完全貸切のコンセプトルームが、2月16日(木)より新登場。

スヌーピーと仲間たちをテーマにしたアフタヌーンティープランやスヌーピーのケーキでお祝いできるアニバーサリープ

ランが加わり、PEANUTS のコミックに登場したようなフードメニューを、PEANUTS Cafeらしくアレンジしてリニューアルいたします。







2021年のオープン以来、たくさんのお客様に親しまれてきた「PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen」は、

より多くのお客様にご利用いただけるよう、席数を50席から94席に増やし、装いを新たに生まれ変わります。



新しくなった店内には、より幅広い年代のお客様にPEANUTSの世界観を体感していただけるように、年代別のコミックでFRIEND,LOVE,EAT,LIFE,HAPPINESSと、5つのテーマを持ったコンセプトルームをご用意しました。

また、個室のみでご堪能いただけるアフタヌーンティープランや主役の方にノベルティが付いたアニバーサリープランが登場します。メニューでは、コミックに登場したようなサンドイッチやフレンチトーストを、PEANUTS Cafeらしくアレンジしました。

爽やかな太陽の光が差しこむ店内で、一日が幸せになる素敵なひと時をお楽しみいただけます。





5つのテーマを持ったコンセプトルーム



























































【コンセプトルーム限定】味も見た目も大満足!スヌーピーと仲間たちをテーマにしたアフタヌーンティープランが登場!







SNOOPY&PEANUTS GANG TEA PARTY プラン お一人様 ¥6,050 (税込)

※2日前要予約



スヌーピーと仲間たちの楽しいTea Partyをテーマにしたアフタヌーンティープラン。

スヌーピーが大好きなアイスクリームが入ったアフォガートや、ピーナッツ・ギャングをイメージしたミニデザートをご用意しました。 ふんわり食感のパンケーキは2種類から選べて、ボリューム感もバッチリ◎

お気に入りのキャラクターのフォトプロップスと一緒に賑やかでワクワクする時間をお楽しみください。



詳しくはこちらから(http://www.peanutscafe.jp/news/topics/2614/)







【コンセプトルーム限定】スヌーピーのケーキと一緒に特別なひと時が過ごせるアニバーサリープラン!







アニバーサリープラン(ノベルティ付き) ¥5,500 (税込)

※2日前要予約



スヌーピーのケーキと、PEANUTS Cafeオリジナルマグカップがセットになったアニバーサリープラン。

特別な日のお祝いは、PEANUTS Cafeで素敵なひと時をお過ごしください。





他にも、グランドメニューがリニューアル!







さっぱりとしたベリーと胡桃のサラダやスヌーピーの仲間たちをイメージしたサンデー、華やかさやしっかり

とした具材感にこだわり抜いたフレンチトーストとオープントーストは、満足感のある仕上がりに。







店舗情報







■PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前 1-14-30 WITH HARAJUKU B2F

HP https://www.peanutscafe.jp/shoplist/sunny-side-kitchen/

Instagram https://www.instagram.com/peanutscafe_tokyo/



〈 WEBのご予約開始日 〉

PEANUTS Cafe 公式HPより、【2月10日(金)10:00 】より開始

※アクセスが集中し、繋がりにくくなる場合がございます。

※お電話でのご予約は、6名様以上の方のみ承っております。









