[株式会社フジテレビジョン]

主演:オダギリジョー 出演:尾野真千子 當真あみ 他



放送:2024年1月17日(水)24時40分スタート

毎週水曜日24時25分放送 (関東ローカル)

https://www.fujitv.co.jp/bokunote (オフィシャルページ)

https://fod.fujitv.co.jp/title/70jc (配信ページ)





フジテレビが運営する動画配信サービスFODとPrime Videoにて配信中の、オダギリジョーが主演を務めるドラマ『僕の手を売ります』を2024年1月17日(水)24時40分より地上波放送することが決定しました。



ドラマ『僕の手を売ります』は、オダギリジョー演じる主人公の大桑北郎(おおくわきたろう)(45)が、多額の借金を返済するため、全国各地でアルバイトをして回り、そのゆく先々で起こる様々なトラブルに巻き込まれながらも、家族と向き合っていく物語です。



本作の主人公・大桑北郎役は、俳優としてはもちろん、昨今では監督としても国内外から高い評価を得ている演技派俳優のオダギリジョーが演じます。妻の雅美(まさみ)役は、尾野真千子、娘の丸子(まるこ)役を、當真あみが務めるなど豪華なメインキャストが勢ぞろいとなっています。他にも、水沢林太郎、大野泰広、松田美由紀、さらにゲストとして中村アン、斉木しげる、眞島秀和、紺野まひる、石井正則、柳英里紗、円井わん、田中要次ら個性あふれるメンバーが続々と問題を抱えて登場します。



本作は、映画『パビリオン山椒魚』(2006年)、『南瓜とマヨネーズ』(2017年)に続く、冨永昌敬監督とオダギリジョーの2人がタッグを組んだ6年ぶり3作目の作品となります。主演でありながらもオダギリは企画段階から本ドラマに参加。オダギリの本作品に向き合う姿勢はそこからも伝わり、2人が構想したオリジナル脚本を、オダギリは演技で、冨永は映像で具現化します。オダギリと冨永のコンビから生まれる、ゆるく柔らかくも、クスッと笑えて、どこか知的で色気のある空気感を感じられる、2人のエッセンスが存分にあふれ出す作品となります。



2023年10月からFODとPrime Videoで配信開始した本作を、さらに多くの方にご覧いただきたく地上波放送が決定しました。オダギリジョーと冨永昌敬監督の世界観をお楽しみください。



【『僕の手を売ります』エピソード】

大桑北郎(オダギリジョー)は、理系の大学院まで出たものの就職氷河期世代で就職をあきらめ、自らネットビジネスに乗り出しましたが大失敗をしてしまいます。多額の借金を抱え、東京・町田市に妻の雅美(尾野真千子)、娘の丸子(當真あみ)を残し、自分は全国各地でどんな仕事も引き受けるプロアルバイターをしながら借金完済を目指して生きています。



大桑は、全国津々浦々を駆け巡りアルバイトに明け暮れますが、数々のアルバイトをこなしてきた経験と持ち前の器用さに加え、なんだかんだ断れない性格から、どこへ行っても毎回その土地の個性あふれる人々のトラブルに巻き込まれてしまいます。無事にお給料をもらい、次のアルバイトへ向かえるのか!?抱えた借金はいつ完済できるのか…!?そんなこんなを繰り返しながらもその土地でひと仕事を終えると、妻と娘の元へ帰っていきます。











◇ ドラマ概要

■タイトル :『僕の手を売ります』(全10話)

■放送 :2024年1月17日(水)24時40分放送スタート 毎週水曜日24時25分放送(関東ローカル)

※放送日時は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください

■配信 :FOD/Prime Videoにて全話配信中

■出演 :オダギリジョー

尾野真千子、當真あみ、水沢林太郎、大野泰広/松田美由紀

■ゲスト出演:中村アン、斉木しげる、眞島秀和、紺野まひる、石井正則、柳英里紗、円井わん、

津村知与支、桜庭大翔/田中要次 他

■主題歌 :「Drive into The Night」七尾旅人(SPACE SHOWER MUSIC)

■音楽 :of Tropique

■スタッフ 脚本・監督:冨永昌敬

プロデューサー:下川猛、鹿内植、曽我めぐみ、加藤達也

山本喜彦(MMJ)、大塚安希(MMJ)、オダギリジョー

■制作協力 :MMJ

■制作著作 :フジテレビ

■URL :https://www.fujitv.co.jp/bokunote (オフィシャルページ)

https://fod.fujitv.co.jp/title/70jc (配信ページ)

■SNS :https://twitter.com/bokunote_drama (X:旧Twitter)

https://www.instagram.com/bokunote_drama/ (Instagram)

Amazon、Prime Video、及びこれらに関連するすべての商標は、

Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です



◇ FOD 概要

「FOD」とはフジテレビが運営する公式の動画・電子書籍配信サービスです。「FODプレミアム」では、ドラマ・アニメ・バラエティ・映画など最新作から過去の名作まで80,000本以上の対象作品が月額976円(税込)で見放題。



また、200誌以上の雑誌も特典で読み放題となります。さらに漫画など電子書籍も700,000冊以上の豊富なラインナップからお楽しみいただけます。会員登録不要の「FOD 見逃し無料」では、人気テレビ番組を放送後期間限定で配信。無料で気軽にご利用いただけます。テレビ局ならではのエンターテイメント体験を提供しています。

■URL:https://fod.fujitv.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2024/01/09-10:16)