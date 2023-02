[ライブ・ビューイング・ジャパン]

情報サイト https://liveviewing.jp/ive-first/



IVE待望の日本初のファンコンサート最終公演の模様を

神戸ワールド記念ホールから全国各地の映画館へ生中継!







2023年2月24日(金)、神戸ワールド記念ホール(兵庫県)で開催される「IVE THE FIRST FAN CONCERT “The Prom Queens” IN JAPAN」を全国各地の映画館でライブ・ビューイングすることが決定した。



IVE は、2021年12月1日にデビューしたユジン、ガウル、レイ、ウォニョン、リズ、イソの6人から成る韓国ガールズグループ。

「I HAVE=IVE」を意味するグループ名には、「私、そして私たちが持っているものを、IVEらしく堂々とした姿で見せる」という決意が込められている。

2022年11月に開催された世界最大級のK-POP音楽授賞式「2022 MAMA AWARDS」では、「Best New Female Artist(女性新人賞)」と主要4賞のひとつである「Song of the Year(今年のベストソング)」を受賞。このほか、「MelOn Music Awards 2022」では、「今年のベストソング賞」、「今年のTOP10賞」、「今年の新人賞」、「ベストグループ(女性)賞」の4冠を、「2022 Asia Artist Awards」では、新人賞と大賞を受賞するなど、圧倒的な人気と実力を証明している。そして、大晦日には「第73回NHK紅白歌合戦」へも初出演し、話題を呼んだ。



そんなIVEの日本初の単独公演となるファンコンサートが、2月18日(土)、19日(日)にぴあアリーナMM(神奈川県)と2月23日(木・祝)、24日(金)に神戸ワールド記念ホール(兵庫県)にて開催!

最終公演となる2月24日(金)18:30公演の模様を全国各地の映画館に生中継でお送りする!



話題沸騰中のIVEが魅せるファンコンサートを、映画館の大スクリーンでリアルタイムで楽しもう!



IVEオフィシャルサイト http://ive-official.jp





【実施概要】



<タイトル>

IVE THE FIRST FAN CONCERT “The Prom Queens” IN JAPAN LIVE VIEWING



<日時>

2023年2月24日(金)18:30開演



<会場>

全国各地の映画館

・映画館はこちら>>https://liveviewing.jp/ive-first/

※開場時間は映画館によって異なります。

※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。



<料金>

¥4,500(税込/全席指定)

※3歳以上有料/3歳未満で座席をご使用の場合は有料

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。



<チケットスケジュール/お申込み>

【先着先行】

2023年2月18日(土)12:00 ~ 2月22日(水)12:00

◎ローソンチケット:https://l-tike.com/ive-pre

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

※先着先行は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。



【映画館販売】

各映画館のインターネットチケット販売サービス:2月22日(水)24:00以降~(2月23日(木・祝)0:00以降~)

各映画館窓口/自動券売機:2月23日(木・祝)映画館オープン時間~

※先着先行で販売予定枚数を終了した場合は、映画館でのチケット販売はございません。

※映画館でのチケット販売詳細につきましては、各映画館サイトでご確認ください。

※インターネットチケット販売サービスのない映画館では、インターネットでのチケット販売はございません。

※先着順での受付となりますので、予定枚数に達し次第、販売終了となります。

※インターネットにて販売予定枚数を終了した場合は、映画館窓口/自動券売機での販売はございません。(一部映画館を除く。)



《プレイガイドチケットに関するお問い合わせ》

◎ローソンチケットインフォメーション https://l-tike.com/contact/



※インターネットでのお申込みには、事前にプレイガイドの会員登録(無料)が必要になります。

※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申込み・お支払い・お受取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。





IVE THE FIRST FAN CONCERT “The Prom Queens” IN JAPAN LIVE VIEWING 情報サイト

https://liveviewing.jp/ive-first/

企画:STARSHIP ENTERTAINMENT

制作:AMUSE

配給:LIVE VIEWING JAPAN





【注意事項】

※本公演につきまして、アーティストの健康状態に応じて、止む無く出演を休演させていただく場合がございます。出演者変更による、チケット代金等の返金、キャンセル等はいたしません。

※通常の公演と同様に、お客様に楽しんでいただく上映です。場合によっては、拍手などが起こる場合もございますので、ご理解の上、チケットをご購入ください。

※公演が予定終了時間を大幅に超える場合、公演途中でも上映を終了する場合がございます。

※配信中継イベントの為、映像・音声の乱れが生じる場合がございます。

※チケットご購入後は、上映中止等の案内事項を除き、変更・払い戻しは理由の如何を問わずお受けできません。

※未成年のお客様は、必ず保護者の承諾を得てから、チケットのご購入とご来場をお願いいたします。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合がございます。

※チケットはいかなる場合(紛失・盗難・破損・持ち忘れ等)でも再発行いたしません。また、ご入場前に半券を切り離したチケットは無効となる場合がございます。管理・保管には十分にご注意ください。

※映画館の座席配置によって、お客様同士の席が離れる場合がございます。

※カメラや携帯などのいかなる機器においてもスクリーンの録音/録画/撮影を禁止しております。また、インターネット上などに無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。なお、映画館でこのような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきます。その際のチケット代金などの払い戻しは一切いたしません。

※ライブ・ビューイング会場に、記録や取材のための撮影が入る場合がございます。また撮影した映像や写真はメディア等にて使用する可能性がございます。予めご了承ください。

※映画館により、場内飲食に制限がかかる場合がございます。

※地震発生時や災害警報等を受信した場合、安全確保の為、上映を中断させていただく場合がございます。

※発表内容は状況に応じて、予告なく変更となる場合がございます。

※今後も政府や関係省庁、自治体などからの新たな情報発表がなされた場合は、その内容により対策を追加及び変更する場合がございます。

※映画館にご来場予定の方は、HP記載の<映画館へのご来場にあたって><お客様へのご協力とお願い><鑑賞マナーのお願い>をご確認・ご了承の上、チケットご購入・ご参加をお願いいたします。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/11-15:46)