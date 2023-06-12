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【岡山大学文明動態学研究所】新学術領域研究「出ユーラシアの統…

【岡山大学文明動態学研究所】新学術領域研究「出ユーラシアの統合的人類史学」第9回拡大全体会議-出ユーラシアにおける王権の創成：超越的出現のメカニズム-〔6/30～7/2, ハイブリッド開催〕

［国立大学法人岡山大学］


2023（令和5）年 6月 11日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/




◆概 要
　国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）文明動態学研究所（RIDC）は、2021（令和３）年に開所された「地域中核・特色ある研究大学：岡山大学」における4つ目の研究所であり、人文・社会科学系でははじめての研究所です。

　この度、RIDC共催で文部科学省科学研究費助成事業新学術領域研究（研究領域提案型）『出ユーラシアの統合的人類史学 文明創出メカニズムの解明』（領域代表：松本直子）主催の新学術領域研究「出ユーラシアの統合的人類史学」第9回拡大全体会議-出ユーラシアにおける王権の創成：超越的出現のメカニズム-を、2023年6月30日（金）、7月1日（土）、2日（日）の3日間、現地開催（明治大学駿河台キャンパス）とオンライン（zoom）でのハイブリッド形式で開催します。

　みなさまのご参加をお待ちしています。


【日 程】
　2023年 6月 30日（金）、7月1日（土）、2日（日）

【開催形式】
　ハイブリッド形式
　　現地開催：明治大学駿河台キャンパス
　　　　　　　〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台1-1
　　　　　　　https://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html
　　オンライン開催：zoom

【使用言語】
　英語・日本語・スペイン語（通訳あり）

【プログラム】
　下記のポスターをご覧ください。
　https://ridc.okayama-u.ac.jp/wp-content/uploads/2023/06/%E7%8E%8B%E6%A8%A9%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7.pdf

【お申し込み】
　下記のURLからお申込みをお願い申し上げます。
　https://forms.gle/DaWcpX1tUfaRzabU9

【主 催】
　文部科学省科学研究費助成事業新学術領域研究（研究領域提案型）『出ユーラシアの統合的人類史学 文明創出メカニズムの解明』（領域代表：松本直子）

【共 催】
　岡山大学文明動態学研究所


◆参 考
・岡山大学文明動態学研究所
　https://ridc.okayama-u.ac.jp/


◆参考情報
・岡山大学文明動態学研究所『文明動態学』Vol.1が刊行されました
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000504.000072793.html
・岡山大学文明動態学研究所 『文明動態学』Vol.2を刊行されました
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001277.000072793.html
・岡山大学文明動態学研究所 国際シンポジウム「ベーリンジア：ユーラシアからアメリカへの人類の拡散」の動画を公開しました
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000998.000072793.html
・岡山大学文明動態学研究所 2022年度RIDC共同研究の研究実施状況・成果の概要を公表しました
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001380.000072793.html



岡山大学文明動態学研究所「幼子イエスをみる？さわる？」〔6/14水, オンライン〕
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001403.000072793.html

岡山大学附属図書館 第30回知好楽セミナー「カラー写真でみる1952年の岡山の街・人びと -J.ホールのいたミシガン大学日本研究所岡山分室の遺産-」〔6/15, 木〕
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001432.000072793.html

岡山大学文明動態学研究所「和歌山県磯間岩陰遺跡古墳人骨のDNA分析」〔7/19水, オンライン〕
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001467.000072793.html

岡山大学文明動態学研究所 第21回「災害文化と地域社会形成史」研究会〔7/22,土 オンライン開催〕
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001473.000072793.html

岡山大学文明動態学研究所『文明動態学』Vol.3 原稿募集のご案内
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001446.000072793.html



岡山大学文明動態学研究所が所在する岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）


◆本件問い合わせ先
　岡山大学文明動態学研究所　担当：松本直子・嶋田千裕
　〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス
　TEL：086-251-7442
　E-mai：ridc@okayama-u.ac.jp
※◎を@に置き換えて下さい
　https://ridc.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞
　岡山大学研究推進機構 産学官連携本部
　〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1　岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
　TEL：086-251-8463
　E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp
　　　　　※ ◎を@に置き換えて下さい
　https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

　岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
　岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
　岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
　岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
　岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
　「岡大TV」(YouTube)：https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw
　産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2023年6月期共創活動パートナー募集中：
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001445.000072793.html

　岡山大学『THEインパクトランキング2021』総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列１位!!
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html
　岡山大学『大学ブランド・イメージ調査2021～2022』「SDGsに積極的な大学」中国・四国１位!!
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html
　岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国１位!!
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html



国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学である岡山大学にご期待ください

企業プレスリリース詳細へ （2023/06/12-09:46）

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