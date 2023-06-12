【岡山大学文明動態学研究所】新学術領域研究「出ユーラシアの統…
［国立大学法人岡山大学］
2023（令和5）年 6月 11日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）文明動態学研究所（RIDC）は、2021（令和３）年に開所された「地域中核・特色ある研究大学：岡山大学」における4つ目の研究所であり、人文・社会科学系でははじめての研究所です。
この度、RIDC共催で文部科学省科学研究費助成事業新学術領域研究（研究領域提案型）『出ユーラシアの統合的人類史学 文明創出メカニズムの解明』（領域代表：松本直子）主催の新学術領域研究「出ユーラシアの統合的人類史学」第9回拡大全体会議-出ユーラシアにおける王権の創成：超越的出現のメカニズム-を、2023年6月30日（金）、7月1日（土）、2日（日）の3日間、現地開催（明治大学駿河台キャンパス）とオンライン（zoom）でのハイブリッド形式で開催します。
みなさまのご参加をお待ちしています。
【日 程】
2023年 6月 30日（金）、7月1日（土）、2日（日）
【開催形式】
ハイブリッド形式
現地開催：明治大学駿河台キャンパス
〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台1-1
https://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html
オンライン開催：zoom
【使用言語】
英語・日本語・スペイン語（通訳あり）
【プログラム】
下記のポスターをご覧ください。
https://ridc.okayama-u.ac.jp/wp-content/uploads/2023/06/%E7%8E%8B%E6%A8%A9%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7.pdf
【お申し込み】
下記のURLからお申込みをお願い申し上げます。
https://forms.gle/DaWcpX1tUfaRzabU9
【主 催】
文部科学省科学研究費助成事業新学術領域研究（研究領域提案型）『出ユーラシアの統合的人類史学 文明創出メカニズムの解明』（領域代表：松本直子）
【共 催】
岡山大学文明動態学研究所
◆参 考
・岡山大学文明動態学研究所
https://ridc.okayama-u.ac.jp/
◆参考情報
・岡山大学文明動態学研究所『文明動態学』Vol.1が刊行されました
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000504.000072793.html
・岡山大学文明動態学研究所 『文明動態学』Vol.2を刊行されました
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001277.000072793.html
・岡山大学文明動態学研究所 国際シンポジウム「ベーリンジア：ユーラシアからアメリカへの人類の拡散」の動画を公開しました
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000998.000072793.html
・岡山大学文明動態学研究所 2022年度RIDC共同研究の研究実施状況・成果の概要を公表しました
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001380.000072793.html
岡山大学文明動態学研究所「幼子イエスをみる？さわる？」〔6/14水, オンライン〕
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001403.000072793.html
岡山大学附属図書館 第30回知好楽セミナー「カラー写真でみる1952年の岡山の街・人びと -J.ホールのいたミシガン大学日本研究所岡山分室の遺産-」〔6/15, 木〕
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001432.000072793.html
岡山大学文明動態学研究所「和歌山県磯間岩陰遺跡古墳人骨のDNA分析」〔7/19水, オンライン〕
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001467.000072793.html
岡山大学文明動態学研究所 第21回「災害文化と地域社会形成史」研究会〔7/22,土 オンライン開催〕
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001473.000072793.html
岡山大学文明動態学研究所『文明動態学』Vol.3 原稿募集のご案内
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001446.000072793.html
◆本件問い合わせ先
岡山大学文明動態学研究所 担当：松本直子・嶋田千裕
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス
TEL：086-251-7442
E-mai：ridc@okayama-u.ac.jp
※◎を@に置き換えて下さい
https://ridc.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究推進機構 産学官連携本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8463
E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
「岡大TV」(YouTube)：https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw
産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2023年6月期共創活動パートナー募集中：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001445.000072793.html
岡山大学『THEインパクトランキング2021』総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html
岡山大学『大学ブランド・イメージ調査2021～2022』「SDGsに積極的な大学」中国・四国１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html
岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html
国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学である岡山大学にご期待ください
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/12-09:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
『スマートファクトリー「超」入門』というテーマのウェビナーを開催(06/12 10:16)
『オンプレADやAzureADと、各SaaSとの、アカウントと権限を連携』というテーマのウェビナーを開催(06/12 10:16)
『ゼロトラストの基礎と始め方を解説（M365/AzureAD＋Keyspiderで簡単に始める）』というテーマのウェビナーを開催(06/12 10:16)
夏のヘアアレンジに取り入れたい、新作カチューシャが6/8(木)多数入荷しました！ハイクオリティなアクセサリーやファッション雑貨をプチプライスでGET(06/12 10:16)
上戸 彩さんが爽やかな浴衣姿で、夏の打ち立て、のどごしつるん。 焼きたて牛肉で「がっつり」、シャキシャキの鬼おろしで「さっぱり」 夏の一番人気※『鬼おろし肉ぶっかけうどん』今年も登場(06/12 10:16)
宮崎市に話題の無人脱毛サロンがオープン！ - セルフ脱毛サロンONESELF(ワンセルフ)(06/12 10:16)
リフェコ株式会社と日産福岡販売株式会社はV2Hシステムに係る業務提携契約を締結しました(06/12 10:16)
レーザーショー制御ソフトウェア「 Pangolin社 BEYOND Ver5.2 」 アップデートを開始 全てのVerで 3DCG blenderに対応(06/12 10:16)
早割りは1５日（木）まで！YouTube４９万回再生の【日本株黄金時代】唱える複眼経済塾が６月末まで塾生募集中＋「世界インフレ時代の経済指標」は3万部ベストセラー＋入塾相談会実施中(06/12 10:16)
【NFT×SX】Live Like A Cat、株式会社UPDATERとコラボした「森になる猫砂」を発売(06/12 10:16)
大幅割引！ 512GBと1TBのNVMe M.2内蔵SSDが35%OFFの特別セール開催中！(06/12 10:16)
【GOJU × imp】不動産・観光PRサービス「プロモス」正式リリースのお知らせ(06/12 10:16)
【限定セール】128GB USBメモリType-Cが2399円から1799円に！TOPESEL社のセールが開催中！(06/12 10:16)
ベンツやランドローバーなどのキャンピングカー全10台が借り放題！【愛知発キャンピングカーのサブスク】(06/12 10:16)
認定経営革新等支援機関の株式会社YKFC、ChatGPTによる補助金サポートの無料提供を開始(06/12 10:16)
風車のタワー点検を効率よく実施、卓越した技術と品質で安心を提供いたします。(06/12 10:16)
株式会社ホンネ不動産との不動産仲介事業統合についてのお知らせ(06/12 10:16)
【岡山大学文明動態学研究所】新学術領域研究「出ユーラシアの統合的人類史学」第9回拡大全体会議-出ユーラシアにおける王権の創成：超越的出現のメカニズム-〔6/30～7/2, ハイブリッド開催〕(06/12 09:46)
【"未来プロジェクト"が新たな知識共有とプロフェッショナルネットワーキングの場「Future Nexus（フューチャーネクサス）」を提供】Community of Practice（実践共同体）を意識(06/12 09:46)
「I.CINNAMOROLL(アイシナモロール)」誕生／2023年10月より、TBSで新番組・公式YouTubeでアニメがスタート／もう一つの世界で暮らす、無理しない“ご自愛”マインドのシナモン(06/12 09:46)
【バレエアンサンブルガラ】初めてのバレエ鑑賞にもお薦め！あの有名な『眠れる森の美女』がバレエアンサンブルガラにて上演決定！(06/12 09:46)
インフルエンサーによるPR投稿サービスHashgift、商品掲載料無料キャンペーンを開始(06/12 09:46)
天草四郎時貞が島原城に見参！島原城七万石武将隊に新メンバー加入(06/12 09:46)
札幌文化芸術劇場主催 hitaruのひととき CLASSIC & JAZZ SPECIAL NIGHT CONCERT(06/12 09:46)
人気の恋愛アドベンチャーゲーム『薄桜鬼 真改』新規グッズ6月17日（土）に予約販売開始！(06/12 09:46)
山崎怜奈の番組に吉本大崎前会長、坂本真綾、小籔千豊、しずちゃんが登場！(06/11 22:40)
公益財団法人コメリ緑育成財団の活動が令和5年度「みどりの日」自然環境功労者環境大臣表彰を受賞！(06/11 22:40)
AOSデータ社、X-Techの「不動産テック×AI/DXフォーラム」開催 最新のAIやVR活用など、DX化が進む不動産テックビジネス事例(06/11 22:40)
｜8GB+128GB｜新品登場！8コアＴ616高性能タブレット初売り、限定￥19877購入できます！2KディスプレイAndroid 12(06/11 22:40)
スマート公共ラボ活用事例セミナー「公式LINEで行政DX。施設予約と電子申請の導入 福岡県宮若市の事例」をテーマに6月に開催(06/11 22:40)