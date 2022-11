[株式会社ポニーキャニオン]



世界中で大人気のゲームアプリ『ドールズフロントライン』より、人気キャラクター「NTW-20 貴族体験館」が1/6スケールフィギュアになってポニーキャニオンから発売されることが決定。11月22日(火)AM11:00より全世界同時に予約受注を開始した。





スキンテーマ「見習いメイドの日」で実装されたエプロンドレスのメイド服姿をオリジナルイラストに忠実に完全立体化。元々は原型師Rico氏の個人制作ガレージキットであった本作は、この度の商品化にともない造形から全面的にブラッシュアップを施した渾身の一作となった。たっぷりと布地の使われた衣服のシワ表現や、銃器のパーツごとに塗り分けられているリアルな質感を少し大きめの1/6スケールで存分に楽しめるゴージャスな仕上がりに。 銃器はCADデータから金型を起こし、かっちりとした形状のものをお届けする。また、ティーセットの乗ったサービングカートが付属パーツとして同梱されるのも嬉しい。







日本国内はポニーキャニオン公式アニメ通販サイト「きゃにめ」及び「グッドスマイルオンライン」「あみあみ」「グリフィン公認BLACK MARKET」にて予約受付中。さらにオリジナル特典として、きゃにめではフィギュア本体の画像を使用した「カメラマンしょこっと撮りおろしビジュアル使用のアクリルコースター」を予約者全員にプレゼントする。



なお、ポニーキャニオンのフィギュア情報をお伝えする公式Twitter(@pony_figure)も開設されているので、こちらから発信される情報も是非チェックして欲しい。



■予約購入はこちら>https://canime.jp/product/BRZP000010860/



【商品概要】

作品名:ドールズフロントライン

商品名:NTW-20 貴族体験館

仕様:ABS&PVC製塗装済み完成品

全高:フィギュア本体約240mm/ライフル約280mm(1/6スケール・専用台座付属)

価格:¥30,580(税込)

受注期間:2022年11月22日(火)11:00~2023年1月11日(水)23:59

発売日:2023年9月予定

商品番号:BRZP.10860

JAN:4524135033048



原型制作:Rico

彩色:路川宏之

制作協力:株式会社アマテラス

発売・販売元:株式会社ポニーキャニオン

(C) SUNBORN Network Technology Co., Ltd.

(C) SUNBORN Japan Co., Ltd.



※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。



