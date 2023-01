[株式会社ポトマック]

~1月17日(火)午前10時より予約受付開始~



「PEANUTS Cafe オンラインショップ」(https://www.peanutscafe.jp/online/)では2023年1月17日(火)より、ライナスに恋心を抱くサリーのタルトを予約販売いたします。PEANUTS FRIENDS CLUB(https://peanutsfriendsclub.jp)会員限定で2023年1月13日(金)より先行予約で販売いたします。







「MY SWEET BABBOO」をテーマに、サリーの「LOVE」を表現!

PEANUTS Cafeの今期のテーマは、ライナスに恋するサリーのセリフ「MY SWEET BABBOO(愛しのバブーちゃん)」!

兄チャーリー・ブラウンの親友ライナスに、想いを伝え続けても、つれない一方通行の恋。

それでもお構いなしで積極的にアプローチするサリーのエピソードをモチーフに、メニューやグッズを展開予定です。







MY SWEET BABBOO タルト ¥5,616(税込)



サリーの恋心をイメージして、ラブリーなピンクカラーのムースタルト。甘酸っぱいフランボワーズムースにほろ苦いココアタルトの味わいで、彼女のときめきを表現しました。

散りばめられたチョコレートやベリーのトッピングが可愛らしさを際立たせます。サリーのハートクッキーとライナスのオーナメントをデコレーションしたら完成!



<セット内容>

・サリーのアイシングクッキー

・スヌーピー&ライナスのオーナメント

・サリーの巾着ポーチ

・食べ方説明書

・ロウソク 5本入り



<予約開始日>

1月17日(火)午前10:00~



<お届け期間>

2月1日(水)~3月6日(月)



<美味しくお召し上がりいただくために>

お皿に移してから冷蔵庫に6~12時間入れてゆっくり解凍してください。

※解凍後、48時間以内にお召し上がりください。



◆先行予約のチャンス到来!会員様限定でいち早くタルトがご予約できます!

PEANUTS FRIENDS CLUB(ピーナッツ フレンズ クラブ)の会員様限定で、一般販売に先駆けて先行のご注文を承ります。詳細は公式ファンクラブにてご確認ください。

☆PEANUTS FRIENDS CLUB発足5周年☆アニバーサリー企画を実施中。



<先行予約期間>

1月13日(金)19:00~1月17日(火)午前9:59

PEANUTS FRIENDS CLUB( https://peanutsfriendsclub.jp/ )





販売店舗







PEANUTS Cafe オンラインショップ

https://www.peanutscafe.jp/online/

※商品は冷凍便(クール便)でのお届けです。

※お届け希望日が集中した場合、ご変更いただく可能性がございます。

※なくなり次第終了いたします。



カフェで使用しているテーブルウェアや、Tシャツ、トートバックなど、個性的なPEANUTSキャラクターのカフェオリジナルのグッズをいつでもお買い求めいただけます。







■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式twitter アカウント「Snoopy Japan」 https://twitter.com/snoopyjapan



