[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、6月22日(木)より配信開始した『AND JUST LIKE THAT... シーズン2 / セックス・アンド・ザ・シティ新章』が、U-NEXTの海外ドラマジャンルにおいて6月度の視聴数第1位を獲得したことをご報告いたします。またこの度、主演のサラ・ジェシカ・パーカー、シンシア・ニクソン、クリスティン・デイヴィスの3人が自身の演じるキャラクターについて想いを語る特別映像が到着しました。







NYを舞台に30代独身女性たちのリアルライフを赤裸々に描き、世界中で大旋風を巻き起こした歴史的な大ヒットシリーズ『セックス・アンド・ザ・シティ(SATC)』(1998~2004)の続編として、2021年12月より配信されSATCブームを再熱させた『AND JUST LIKE THAT… / セックス・アンド・ザ・シティ新章』。待望の第2シーズンが米国HBO Maxと同時となる2023年6月22日(木)より日本初、U-NEXTにて見放題で独占配信スタートしました。シーズン1より更にパワーアップした本シーズンは冒頭から“SATCらしさ”全開。アラフィフ女性の本音や恋をよりポップに描き魅力が増した本シーズンは「SATCが帰ってきた!」とファンからは大好評で、配信からわずか1週間にも関わらずU-NEXTの海外ドラマジャンルにおける6月度視聴ランキング第1位に輝きました。現在第5話まで配信中で、懐かしのキャラクターや著名人のカメオ出演も多く、話数を重ねるごとに盛り上がりが加速しています。





主演の3人がキャラクターへの想いを語る特別映像が到着!

この度、本作の主演を務めるサラ・ジェシカ・パーカー、シンシア・ニクソン、クリスティン・デイヴィスが自身の演じるキャラクターへの想いを語る特別映像を公開しました。『セックス・アンド・ザ・シティ シーズン1』から25年。キャラクターと共に歩んできたこれまでを振り返りながら、家族や親しい友人のひとりであるかのようにキャリー、ミランダ、シャーロットについてそれぞれ愛情たっぷりに語りつくす本映像はファン必見です。シーズン2の見どころにも触れている貴重な本特別映像を、是非ご覧ください。











U-NEXT公式YouTubeでは、他にもSATC25周年を記念したプロモーション映像やキャリー、ミランダ、シャーロット、サマンサ、それぞれの恋愛遍歴をコミカルかつポップに辿るキャラムービーなど、ここでしか見られない様々なコンテンツを公開中です。「AND JUST LIKE THAT… / セックス・アンド・ザ・シティ新章」と共に、作品やキャラクターの25年の歩みをエモーショナルに振り返ってみてはいかがでしょうか。



■U-NEXT公式YouTubeチャンネル 再生リスト:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxcVeNgM9qB67uQ1IMorju3ege94pXfbg



また、WEBメディア「U-NEXT SQUARE」にて毎話配信後にあらすじや感想・レビューを掲載中。さらに、主演のサラ・ジェシカ・パーカー、シンシア・ニクソン、クリスティン・デイヴィス、そして企画・製作総指揮を務めるマイケル・パトリック・キングの最新インタビューも順次掲載予定です。こちらも併せてお楽しみください。





■U-NEXT SQUARE『AND JUST LIKE THAT... シーズン2 / セックス・アンド・ザ・シティ新章』特設ページ:

https://square.unext.jp/article/AND-JUST-LIKE-THAT-s2





<作品概要>

『AND JUST LIKE THAT… シーズン2 / セックス・アンド・ザ・シティ新章』<全11話>

(原題:AND JUST LIKE THAT…)





【配信開始日】2023年7月20日(木)16:00 第6話 配信予定(毎週木曜1話ずつ更新)*字吹同時予定

【視聴形態】見放題

【公式サイト】https://www.video.unext.jp/title_k/and-just-like-that

【視聴サイト】https://video.unext.jp/title/SID0086801



【STORY】

新たな仕事の方向性を模索するキャリー、自分のキャリアとプライベートを一新すべく奮闘するミランダ、そして、世代間のギャップに戸惑いながらも娘たちの良き母であろうとするシャーロット。それぞれ抱える悩みは違うものの、充実した日々を過ごしていたー。



【キャスト】

サラ・ジェシカ・パーカー、シンシア・ニクソン、クリスティン・デイヴィス、サラ・ラミレス、サリタ・チョウドリー、ニコール・アリ・パーカー、カレン・ピットマン、マリオ・カントーネ

、デヴィッド・エイゲンバーグ、エヴァン・ハンドラー、クリストファー・ジャクソン、ニール・カニンガム、キャシー・アン 、アレクサ・スウィントン



【スタッフ】

企画・製作総指揮:マイケル・パトリック・キング

製作総指揮:ジョン・メルフィ、ジュリー・ロッテンバーグ、エリサ・ズリツキー、サラ・ジェシカ・パーカー、クリスティン・デイビス、シンシア・ニクソン

脚本:マイケル・パトリック・キング、サマンサ・アービー、スーザン・ファレスヒル、ルーカス・フレーリッヒ、レイチェル・パーマー、ジュリー・ロッテンバーグ、エリサ・ズリツキー

監督:マイケル・パトリック・キング、シンシア・ニクソン、ライ・ルッソ=ヤング、ジュリー・ロッテンバーグ



HBOシリーズ『セックス・アンド・ザ・シティ』

クリエイター:ダレン・スター

原作:キャンディス・ブシュネル著書「セックス・アンド・ザ・シティ」



【吹替キャスト】

永島由子、渡辺美佐、松谷彼哉、斉藤貴美子、三石琴乃、沢城みゆき、松枝裕香、中村伸一、中尾隆聖、朝倉大介、松川裕輝、畠中祐、内田彩、伊瀬茉莉也



(C)2023 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max(TM) is used under license.



U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど33万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、野球、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、94万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。



U-NEXT:https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ/2023年6月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。



