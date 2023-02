[海と日本プロジェクト広報事務局]

2023年4月から順次国内予選大会スタート



スポーツ×ごみ拾いの略で、ごみ拾いを競技化した日本発祥スポーツ、「スポGOMI」の世界大会(ワールドカップ)の開催が2023年2月14日に発表されました。本大会は、日本財団が主催し、(株)ファーストリテイリングに協力いただき、スポGOMI史上初の開催となります。

■公式サイト

スポGOMI WORLD CUP:https://spogomi-worldcup.org/

スポGOMI WORLD CUP 日本予選:https://spogomi-worldcup.org/japanround/





発表会には日本財団 会長 笹川陽平、(株)ファーストリテイリング 柳井 康治氏、スポGOMIワールドカップアンバサダーを務める五輪メダリストの野中 生萌氏、松田 丈志氏、タレントの山内 鈴蘭氏も登壇しました。



日本財団はこれまで、海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUEの一環として、日本国内において、高校生を対象とした「スポGOMI甲子園」の開催や、スポGOMIをアニメ化し動画配信プラットフォームで上映するなど、海洋ごみ対策の啓蒙活動を行ってまいりました。



今回、(株)ファーストリテイリングのグローバルキャンペーン「JOIN:THE POWER OF CLOTHING」より、海洋プラスチックごみ削減にかかる事業の寄付先として日本財団が選ばれ、200万米ドルの寄付をいただきました。スポGOMIの国際的な普及を促進し、国や世代を問わず海洋ごみの削減活動に参加いただく機会を日本から創出、海洋ごみ削減の世界的ムーブメントにつなげていくことを目的に本大会を企画し、今回の実施に至りました。



2023年の11月には各国の予選を勝ち抜いた代表チームを招へいして、第1回ワールドカップを開催予定で、海外でも6大州、約20カ国での予選大会を実施します。日本国内でも2023年4月以降に全国47都道府県で予選大会及び全国大会を行います。

本発表会を皮切りに国内では参加者申し込み、海外では大会告知を順次開始予定で、大会開催を通じて、「スポGOMI」の国際的な普及を促進し、国や世代を問わず多くの方に海洋ごみの削減活動に参加いただければと考えています。



スポGOMIとは?

スポGOMIは“スポーツごみ拾い”の略称で、決められたエリアで制限時間内に拾ったごみの量や種類に応じて与えられるポイントをチーム同士で競い合う、2008年に日本で生まれたスポーツです。「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の名のもと海洋ごみ対策活動を推進する日本財団では、全国の高校生を対象とした「スポGOMI甲子園」を企画・支援するなど、本スポーツの普及を支援してきました。

https://www.spogomi.or.jp/





■海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみを削減するモデル事例を作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/





日本財団について

痛みも、希望も、未来も、共に。

人種・国境を越えて、子ども・障害者・災害・海洋・人道支援など、

幅広い分野の活動をボートレースの売上金からの交付金を財源として推進しています。

幅広い分野の活動をボートレースの売上金からの交付金を財源として推進しています。

https://www.nippon-foundation.or.jp/



