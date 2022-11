[株式会社ポニーキャニオン]



2022年12月21日(水)に発売するフィギュアスケート選手・宇野昌磨の至高の演技をノーカットで収録したBlu-ray&DVD最新作「決意~To Reach Further」のプロモーション映像が公開された。



本作は、2019年四大陸選手権をはじめ、2019年から2021年の全日本選手権SP、FS全演技のほか、北京五輪の団体SP、さらには世界王者の栄冠を手にした2022年世界選手権SP、FSの全10演技をノーカットで収録。2019年から2022年シーズンの軌跡を、今回Blu-ray&DVDのために撮り下ろした宇野昌磨のインタビューや秘蔵映像と共に記録している。



この度公開されたPVは、「もがき続けた4年間で、2つの“輝き”を手に入れた」という宇野本人のナレーションから始まる。「自分を信じて前へ踏み出したら、見たこともない景色が広がっていた」と語るように、数々の栄光の裏では、確固たる決意を持って日々の練習に取り組んでいた様子が伺える。さらに、各大会のハイライトと共に、この4年間は「苦しいことや楽しいことが本当にたくさんあった。いろんなことが自分の今の成長につながっているんだと感じた」と、自らの言葉で振り返っている。



またPVでは、特典映像の中から、ステファン・ランビエールコーチのスペシャルインタビューの模様も一部公開されているので、ぜひチェックしていただきたい。この他に、出水慎一トレーナーのインタビューや、2020年全日本選手権のエキシビション「All Japan Medalist On Ice」の映像も収録される。さらには、4年間の軌跡を写真で振り返る24ページのフォトブックも封入され、ファン必携の商品構成となっている。





□□Blu-ray&DVD商品情報□□

宇野昌磨「決意~To Reach Further」

2022年12月21日(水) Blu-ray&DVD発売

発売元:宇野昌磨「決意~To Reach Further」製作委員会

販売元:ポニーキャニオン



(C)2022 宇野昌磨「決意~To Reach Further」製作委員会



○Blu-ray[1枚組]

価格:¥7,700(税込)

品番:PCXG-50804

本編81分+特典映像29分



○DVD[1枚組]

価格:¥6,600(税込)

品番:PCBG-53514

本編81分+特典映像29分



【本編収録演目】(全10演技/収録楽曲順)

月光 by ベートーヴェン (2019年 四大陸選手権 FS)

Great Spirit by A.ブーレン (2019年 全日本選手権 SP)

Dancing On My Own by C.スコット (2019年 全日本選手権 FS)

Great Spirit by A.ブーレン (2020年 全日本選手権 SP)

Dancing On My Own by C.スコット (2020年 全日本選手権 FS)

Oboe Concerto by A.マルチェッロ (2021年 全日本選手権 SP)

ボレロ by M.ラヴェル (2021年 全日本選手権 FS)

Oboe Concerto by A.マルチェッロ (2022年 北京オリンピック 団体男子SP)

Oboe Concerto by A.マルチェッロ (2022年 世界選手権 SP)

ボレロ by M.ラヴェル (2022年 世界選手権 FS)



【映像特典】

●All Japan Medalist On Ice

2020年 Oboe Concerto by A.マルチェッロ

Great Spirit by A.ブーレン(アンコール)

●スペシャルインタビュー

ステファン・ランビエール コーチ

出水慎一 トレーナー



【封入特典】

オリジナル・フォトブック(24P)



※収録内容、仕様等は予告なく変更になる場合があります。



【関連サイト】

宇野昌磨公式ページ: https://shoma-uno.com/

宇野昌磨「決意~To Reach Further」特設サイト: https://unoshoma.ponycanyon.co.jp/



(C)2022 宇野昌磨「決意~To Reach Further」製作委員会



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/19-14:46)