「新世紀エヴァンゲリオン ～未来への咆哮～」が新時代のぱちん…
［株式会社サミーネットワークス］
株式会社サミーネットワークスが運営するスマホ向け無料ぱちんこ・パチスロアプリ「777Real（スリーセブンリアル）」は、2022年12月27日（火）より、株式会社ビスティの「新世紀エヴァンゲリオン ～未来への咆哮～」アプリを配信いたします。
■「新世紀エヴァンゲリオン ～未来への咆哮～」が777Realに登場！
ビスティの大人気機種「新世紀エヴァンゲリオン ～未来への咆哮～」が777Realで遊べる！
懐かしい名機から最新機種まで、777Realなら無料で遊べる！いつでも、どこでも、思う存分お楽しみください！
【新世紀エヴァンゲリオン ～未来への咆哮～ アプリ概要】
・配信開始日：2022年12月27日（火）
・価格：無料（アイテム課金制）
・配信サイト
∟App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id6444816336
※上記はスマートフォン専用のURLです。
∟Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sammynet.next.ort.a0162
実機の再現を目指しておりますが、やむを得ず仕様が多少異なる場合がございます。
予めご了承ください。
■「777Real」とは
・URL：https://app.adjust.com/q346tad
※上記URLはスマートフォン専用のURLです。
・公式サイト：https://www.777real.net/
・公式Twitter：https://twitter.com/777Realofficial
「777Real」は基本プレイ無料のスマートフォン向けぱちんこ・パチスロアプリです。
アプリをプレイして出玉を増やすと、景品応募用ゲーム内通貨「PG(ピージー)」がもらえます。
この「PG」を消費してここでしか手に入らない限定品やギフトコード、ゲーム内アイテムなど様々な景品へ応募できます。
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/27-15:16）
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