自身初のリトグラフを国内初展示







(C) Claire Lavabre (Studio Bouroullec)



IDEEを企画・運営する株式会社良品計画(東京都豊島区/代表取締役社長 堂前 宣夫)は、イデーショップ 六本木店とIDEE TOKYOで、2023年10月27日(金)~11月28日(火)の期間、現代のフランスを代表するアーティスト/デザイナー、ロナン・ブルレック(Ronan Bouroullec)のリトグラフ展覧会を開催します。



IDEEでは、日々の暮らしを豊かにするアートをもっと身近にもっと気軽に感じてもらいたいという思いのもと、「Life in Art(日常芸術)」プロジェクトの一環として様々な企画展を開催しています。また、良品計画では、アートのある生活をご提案するために、無印良品の店舗でもIDEE のLife in Art企画を実施しています。



リトグラフとは、水と油の反発作用を利用した印刷技術であり、金属板や石版石などの版面に直接描いた絵をほぼそのまま紙に刷り取れるのが特徴です。ロナン・ブルレック氏自身初となるリトグラフシリーズは、今回の展示会のためにすべて原画を描きおろし、パリの歴史ある印刷工房「Idem Paris(イデム・パリ)」※にて刷られたIDEE限定品です。熟練の職人との協業により、古くから受け継がれた手法を用いて手作業で仕上げた作品は、色の重なり方や風合いなどリトグラフならではの魅力を感じることができます。

今回の展示会では、現在版材として主に使用されている金属板だけでなく、昔ながらの石版石を版面に使って制作したリトグラフなど全12作品を、イデーショップ 六本木店およびIDEE TOKYOにて展示・販売します。額装は白塗装額装で、樹種やカラー、フレーム幅、浮かし仕様など細部までロナン氏の拘りが詰まった希少な作品です。イデーショップ 六本木店では作品展示の他、インタビューや制作風景を記録したビデオ作品の上映、パリから取り寄せた石版の展示も予定しています。

ロナン氏の左手から直感的に生み出される美しいラインやフォルム、幾重にも重なった色の深みと奥行きをこの機会にぜひご覧ください。



※Idem Paris(イデム・パリ)

パリの伝説的リトグラフ工房、その前身は100年以上の歴史を持つ。マティス、ピカソ、ブラック、シャガール、ミロなどの巨匠から現代の作家までさまざまなアーティストの作品を制作し続けるアトリエ。イデーは2014年からIdem Parisにてオリジナルリトグラフの制作をスタートしました。



■主な作品

(1)金属板を使って制作したリトグラフ





Lサイズ/2作品

Size:W720×H1030mm(外寸)

Price:税込242,000円/275,000円(額装品)















Mサイズ/4作品

Size:W525×H716mm(外寸)

Price:税込115,500円(額装品)















Sサイズ/4作品

Size:W378×H510mm

Price:税込77,000円(額装品)





(2)石版石を使って制作したリトグラフ









2作品

Size:W525×H716mm(外寸)

Price:税込132,000円(額装品)















*作品にはすべて、

Ronan氏直筆サインとエディションナンバーを記載、

Idem Parisの刻印をしています。







■展示会に寄せて アーティストからのメッセージ

リトグラフには、デジタル印刷やオフセット印刷では得られない、生きた何かがあります。

描く時には、前もって準備はせず、自分でも何を描くかは分かりません。

私が絵を描くことが好きなのは、デザインするのとは対照的に結果がすぐに得られることです。

絵を描くことで好きなのは、描く過程そのものです。

作品が巡り巡って、私の知らない誰かの生活の一部になることもあるでしょうし、それがとても嬉しいです。

私にとって、もし何処かに行ける機会があるならば、直感的に日本を選ぶでしょう。

日本では、細部を非常に鋭く読み取り、単純な物事を理解する一方で、

ただ単純に考え想像するということはないところに魅力を感じるからです。

−インタビュー映像より抜粋



■ロナン・ブルレック(Ronan Bouroullec)



1971年、フランス・カンペール(ブルターニュ)生まれのデザイナー/アーティスト。弟のエルワンとの兄弟ユニットとしてVitra, Flos, Hay, Magisなどでプロダクトデザインを多数手掛け、現在はソロでのデザイン活動をおこなっている。さらにアート作品も制作し、陶板シリーズ「Bas-Relief」、利き手から繰り出されるアブストラクトなラインやフォルムが美しいドローイング作品が、世界中で高い評価を受けている。











(C) Claire Lavabre (Studio Bouroullec)



■ロナン・ブルレック リトグラフ展

期 間:2023年10月27日(金)~11月28日(火)

場 所:イデーショップ 六本木店 特設 Gallery(入場無料)

営業時間:11:00~20:00

電話番号:03-5413-3455



IDEE TOKYO 併設 IDEE Gallery(入場無料)

東京都千代田区丸の内1-9-1

JR東日本東京駅構内 グランスタ東京 B1F スクエアゼロエリア48番

営業時間:10:00~21:00

電話番号:03-5224-8861

※営業時間を変更することがあります。詳しくは店舗にお問い合わせください。

※改札外からのご利用の場合は、JR東日本東京駅を区間に含んだ乗車券類

または入場券(140円)をお買い求めのうえ、ご入場ください。



主 催:IDEE

協 力:Studio Bouroullec, Idem Paris

後 援:在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ



▼展示情報について

https://www.idee.co.jp/shop/news/202309/bouroullec.html

※IDEEブランドサイトで、展示情報や商品をご紹介しています。商品のご購入はイデーショップオンラインでも取り扱いがございます。



▼IDEE

「生活の探求、美意識のある暮らし」をテーマとし、オリジナルデザインの家具を中心に国内外からセレクトした雑貨、アート、書籍を扱うほか、カフェやグリーンショップを手がける。

ひとつのスタイルや価値観にとらわれることなく、その人らしい彩りを纏った自由で遊び心のある暮らしを目指すインテリアブランド。

https://www.idee.co.jp



▼IDEEショップ オンライン

https://www.idee-online.com



▼IDEE 公式Instagram

lifewithidee

▼IDEE TOKYO Instagram

Ideetokyo



▼良品計画 企業情報サイト

https://www.ryohin-keikaku.jp/



