「感動しました。パワーみなぎる素晴らしいデザインだと思います」。原作者・永井豪先生もそう感嘆するリファインされた“鉄(くろがね)の城”。



■アルティメットジオラママスターライン マジンガーZ マジンガーZ Concept Design by Josh Nizzi DX 版

■アルティメットジオラママスターライン マジンガーZ マジンガーZ Concept Design by Josh Nizzi

【製品情報】



■アルティメットジオラママスターライン マジンガーZ マジンガーZ Concept Design by Josh Nizzi

ハリウッド最高の才能がリファインした“鉄の城”

アルティメットジオラママスターラインからマジンゴー!



2023年50周年を迎えたスーパーロボットの始祖が、ハリウッドのトップデザイナーJosh Nizzi(ジョシュ・ニジー)の手により新たな姿に生まれ変わりました。

『マジンガーZ Concept Design by Josh Nizzi』、アルティメットジオラママスターラインに登場です。



大型のガードが口元を覆う頭部は精悍なイメージ。

光子力ビームの輝きはLEDにより再現されています。

頭部に格納されたパイルダーも精密な出来栄えです。

両翼のホバー、メタリックな外装、コックピットに座る“兜甲児”の存在も確認できます。



新たな解釈で大剣を与えられたボディも、超合金Zの堅牢さを想起させる仕上がりです。

必殺のブレストファイヤーは胸部パネルを展開して発射する設定で、パーツの差し替えにより開閉状態が選択可能。

内蔵LEDは敵を焼き尽くす赤い光を放ちます。



さらに本DX版には豪華パーツが付属します。

ジェット・スクランダー、そしてLEDで噴煙が発光するロケットパンチ。

神にも悪魔にもなれる無敵の力、その魅力を100%お楽しみいただけます。



また工場地帯をイメージした特製ベースには、破壊された機械獣ガラダK7の姿が。

引き抜かれた頭部を求める身体、断末魔を上げる口元、LEDによる怨恨の光を浮かべた両目。

造形表現はもちろん、そのレイアウトが伝えるドラマ性もご堪能ください。



「感動しました。パワーみなぎる素晴らしいデザインだと思います」。

原作者・永井豪先生もそう感嘆するリファインされた“鉄(くろがね)の城”。

スーパーロボットを愛する世界中のファンへ、自信をもってお贈りします!





アルティメットジオラママスターライン マジンガーZ マジンガーZ Concept Design by Josh Nizzi DX 版







□参考価格:237,490円(税込)

□発売日:2024年9月

□メーカー:プライム1スタジオ

DX版

【スケール】Non Scale

【サイズ】H69cm×W51cm×D48cm、ジェット・スクランダー装備時:H69cm×W61cm×D54cm

【素材】ポリストーン(一部に別素材使用)

【その他】LED発光機能(光子力ビーム、ブレストファイヤー、機械獣ガラダK7両目、ロケットパンチ) ※給電方式未定(仕様に合わせて電池またはUSBケーブルを別途お買い求めください)



【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・右腕パーツ×2(大剣、ロケットパンチ)

・ジェット・スクランダー

・ブレストファイヤー×2(オープン、クローズ)

・特製ベース

































アルティメットジオラママスターライン マジンガーZ マジンガーZ Concept Design by Josh Nizzi







□参考価格:通常版 197,890円

□発売日:2024年9月予定

□メーカー:プライム1スタジオ

【スケール】Non Scale

【サイズ】H69cm×W51cm×D48cm

【素材】ポリストーン(一部に別素材使用)

【その他】LED発光機能(光子力ビーム、ブレストファイヤー、機械獣ガラダK7両目) ※給電方式未定(仕様に合わせて電池またはUSBケーブルを別途お買い求めください)

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・ブレストファイヤー×2(オープン、クローズ)

・特製ベース



(C)Go Nagai/Dynamic Planning





