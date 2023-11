[ベネリック株式会社]

ベネリック株式会社(本社:東京都千代田区、社長:横山 武) は、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、カプセルトイの新商品「WB100周年 アートマグネット」(全10種 / 1回300円・税込)を2023年11月上旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売いたします。







■「WB100周年 アートマグネット」(全10種類)について

2023年に創立100周年を迎えた、ワーナー・ブラザースのWB100周年記念の限定アートを使用したアクリルマグネットです。往年の名作からSF映画の金字塔、大人気アニメまで幅広く10作品をラインアップしました。

素材はアクリル樹脂で厚み2mmとしっかりした作りで、それぞれ5作品ずつが正方形と長方形の2パターンに描かれています。



■商品詳細





















商品名 :WB100周年 アートマグネット

価格 :1回300円(税込)

対象年齢:15歳以上

素材 :アクリル樹脂・マグネット

サイズ :W45×D2×H45(mm)

マトリックス/マッドマックス 怒りのデス・ロード/ブレードランナー/

インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア/トムとジェリー/

W40×D2×H55(mm)

ジョーカー&ヴィランズ/燃えよドラゴン/ルーニー・テューンズ/

ロード・オブ・ザ・リング/ショーシャンクの空に/



取扱店舗:全国のカプセルトイ自販機コーナー

発売日 :2023年11月上旬より順次



■WB100周年について

2023年、ワーナー・ブラザースは創立100周年を迎えました。

1923年4月4日、スタジオ創立。感動と興奮のアカデミー賞(R)受賞作品から幅広い世代に愛される大ヒットTVシリーズまで、ワーナー・ブラザースの「物語の力」で生み出された数々の名ストーリーとキャラクターが、世界を魅了してきた100年間。次の100年に向けて、ファンの皆様へ感謝をこめて、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京-メイキング・オブ・ハリー・ポッター」のオープンをはじめ、様々な100周年セレブレーション・プロジェクトをお届けします。



より楽しく、もっとドラマティックに。ここから始まる、未だかつてない新たなストーリーにご期待ください。100周年、お楽しみはこれからだ!

日本語版公式サイト https://wwws.warnerbros.co.jp/warner100/



All characters and elements (C) & (TM) WBEI and its affiliates. WB SHIELD: (C) & (TM) WBEI. (s23)



■「ベネリック カプセルトイ」公式情報

カプセルを開ける瞬間、それは「お客さま」と「楽しい・おもしろい」が出会う時。

カプセルひとつひとつにたくさんの思いを込めて、お客さまとの出会いを大切に。

そんなモノづくりをしています。

最新情報は公式サイト、各種SNSよりお知らせしています。





公式ページ :https://benelic.com/capsuletoy/

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/capsuletoybu

公式Instagram:https://www.instagram.com/benelic.capsuletoy/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/06-19:16)