天体ごとに起こる天文現象のしくみや見方、楽しみ方がわかる！
［株式会社誠文堂新光社］
株式会社誠文堂新光社（東京都文京区）は、2023年8月12日（土）に、『天文現象のきほん』を発売いたします。
本書は、夜空で起こるさまざまな天文現象のしくみや見どころ・楽しみ方を、
やさしいイラストとともに人気の博物館学芸員が紹介する天文現象ガイドブックです。
ネットニュースでも取り上げられる皆既月食や流星群などメジャーな現象はもちろん、
1等星食、土星環の消失、木星の赤道縞の消失、肉眼新星などなど、
ちょっとマニアックだけど一度は見てみたい天文イベントも網羅しています。
天体ごとに起こる天文現象のことがわかってくると、夜空を見上げるのが楽しみになります。
今夜は家族で天体観測をしてみませんか？
＼同シリーズ『太陽のきほん』プレスリリースはこちら／
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000348.000012109.html
【目次】
はじめに ……002
Chapter 1
太陽の見どころ
01 日の出・日の入り ……008
02 ダイヤモンド富士 ……010
03 グリーンフラッシュ ……012
04 薄明光線……014
05 地球影とビーナスベルト ……016
06 日食 ……018
07 肉眼黒点 ……022
08 オーロラ……024
【きほんミニコラム】地球の太陽面通過 ……026
Chapter 2
月の見どころ
09 月の出・月の入り ……028
10 月の満ち欠け ……030
11 月齢１未満の月 ……032
12 地球照 ……034
13 中秋の名月と後の月 ……036
14 月食 ……038
15 大きい満月・小さい満月 ……040
16 惑星食・１等星食・星団食 ……042
17 月食中の惑星食 ……044
18 パール富士 ……046
19 月虹 ……048
20 幻月 ……050
21 月面衝突閃光 ……052
22 月のクレーター……054
23 満月の模様……056
24 光条……058
【きほんミニコラム】月の裏側 ……060
Chapter 3
惑星の見どころ
25 肉眼惑星 ……062
26 天王星と海王星 ……064
27 衛星 ……066
28 惑星の会合 ……068
29 惑星による掩蔽 ……072
30 白昼の金星 ……074
31 木星の縞の変化と大赤斑 ……076
32 木星面発光 ……078
33 ガリレオ衛星の相互食 ……080
34 火星と大接近 ……082
35 土星の環の変化 ……084
36 内惑星の太陽面通過……086
【きほんミニコラム】火星での日食 ……088
Chapter 4
太陽系小天体の見どころ
37 彗星 ……090
38 小惑星 ……094
39 地球近傍小惑星 ……096
40 流星 ……098
41 アースグレージング流星 ……102
42 黄道光と対日照……104
【きほんミニコラム】双眼鏡での星空観察 ……106
Chapter 5
恒星と星雲・星団の見どころ
43 青い星・赤い星 ……108
44 1等星 ……110
45 ソーラーアナログとソーラーツイン ……112
46 変光星 ……114
47 新星と超新星 ……116
48 肉眼二重星 ……118
49 シリウスB ……120
50 カノープス ……122
51 星雲・星団 ……124
52 天の川 ……128
53 銀河 ……132
54 アステリズム ……134
55 ベテルギウスの減光……136
Chapter 6
人工的なイベント
56 国際宇宙ステーション（ISS） ……140
57 中国宇宙ステーション（CSS） ……142
58 ロケットの打ち上げ ……144
59 夜光雲 ……148
60 スターリンク衛星 ……150
61 うるう秒 ……152
62 プラネタリウム ……154
【きほんミニコラム】月待塔 ……156
【きほんミニコラム】UFO ……157
おわりに ……158
【著者プロフィール】
塚田 健（つかだ・けん）
平塚市博物館学芸員（天文学）。東京学芸大学大学院教育学研究科理科教育専攻修士課程修了。姫路市宿泊型児童館「星の子館」の天体観測担当嘱託職員を経て、現職。博物館でプラネタリウムの投影や講座の開催のほか、天文ガイドの主要執筆者としても活躍中
【書籍概要】
書 名：天文現象のきほん
著 者：塚田 健
仕 様：A5判、160ページ
定 価：1,980円（税込）
発売日：2023年8月12日（土）
ISBN：978-4-416-62300-8
【書籍のご購入はこちら】
誠文堂新光社 書籍紹介ページ：https://www.seibundo-shinkosha.net/book/astronomy/81383/
【書籍に関するお問い合わせ先】
株式会社 誠文堂新光社
〒113-0033 東京都文京区本郷3-3-11
ホームページ：https://www.seibundo-shinkosha.net/
フェイスブック：https://www.facebook.com/seibundoshinkosha/
ツイッター：https://twitter.com/seibundo_hanbai
企業プレスリリース詳細へ （2023/08/04-22:40）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
2011年より発行しているGKBグループの書籍シリーズ第8弾『これからの「教育」の話をしよう 8 進む高・大・社連携』発行(08/04 23:40)
STEAM教育や夏休みの自由研究に最適、最大300倍まで拡大できるフルHD対応のUSB顕微鏡を発売(08/04 23:40)
マイナビ、大阪厚生信用金庫と業務提携(08/04 23:40)
【防災に関する意識調査】91.8％の方が「ここ数年多発している地震や大雨などの自然災害が不安」と回答。「自宅の防災対策が不十分」な方は68.1%(08/04 23:40)
独自免疫測定法でPOCTデバイスを開発する株式会社イムノセンスへ出資(08/04 23:40)
オンセミ、2023年第2四半期の業績結果を発表(08/04 23:40)
理想のキャリアを見つける新サービス「DMM CAREERCAMP」を開始(08/04 23:40)
一般社団法人 日本ソサイチ連盟【ソサイチ日本代表】オフィシャルパートナー“株式会社ピーエス”［FOOTBALL 7 WORLD CHAMPIONSHIP］(08/04 23:40)
一般社団法人 日本ソサイチ連盟【ソサイチ日本代表】オフィシャルパートナー“第一相互株式会社”［FOOTBALL 7 WORLD CHAMPIONSHIP］(08/04 23:40)
ユーソナー、PIANO Japanとパブリッシャー向け事業で連携(08/04 23:40)
totonoüが『アスリート向けサウナ製品』を新発売、アンバサダーにプロサッカー選手の田中亜土夢氏が就任(08/04 23:40)
「ダイレクトリクルーティングスカウトサービス徹底比較レポート」新卒採用版2023公開(08/04 23:40)
【ピラティスの資格取得なら日本メディカル心理セラピー協会】ピラティスを始めて満足している方は82.3％！きっかけや日常生活の変化も調査(08/04 23:40)
前原商店街の活性化を目指し、銀行跡地を「コーヒースタンド」として再生。糸島市ふるさと納税の魅力を発信しながら、若者がイキイキと働く場をつくります。(08/04 23:40)
【まだ間に合う夏期講習/最大20%OFFの直前割引実施中】英語で学ぶオンラインプログラミング夏期講習受講生募集中！大人気の無料体験講座も同時開催中(08/04 23:40)
広告映像クリエイターズプラットフォーム「クリショア」が新たに映像制作における受発注マッチングサービス「クリショアfor発注者」を提供開始！(08/04 23:40)
シーティーエス 2023年8月30日～9月1日「第3回 建設DX展 大阪」に出展(08/04 23:40)
女性獣医師向け開業サポートプラン(08/04 23:40)
WATWING『桑山隆太』がアクセサリーブランド『LION HEART』とコラボ。(08/04 23:40)
【大阪でグルメ自販機の販売をスタート】補助金を活用した“グルメ自販機”の導入をPaddleがフルサポートします！(08/04 23:40)
次代の女性医療人を育てる東京女子医大看護学部オープンキャンパス。(08/04 23:40)
オンラインとオフラインの集客ノウハウを融合、ボル・セン・カンパニー合同会社と一般社団法人アインが業務提携(08/04 23:40)
トビシマ創業140周年記念事業「地方創生デザインアワード」開催(08/04 23:40)
天体ごとに起こる天文現象のしくみや見方、楽しみ方がわかる！(08/04 22:40)
ロシアのウクライナ侵略、中国の台湾有事、それに伴って起こる円安・物価高……世界情勢を動かしてきた学問、「地政学」とは？(08/04 22:40)
花王、オーストラリアのBondi Sands社を買収(08/04 22:40)
イラストレーター「寺田てら」とコラボしたクレジットカード「SAISON CARD Digital<寺田てら>」誕生！(08/04 22:40)
謝長廷・駐日代表が新潟県佐渡市の山本悌二郎氏銅像除幕式典に出席、台湾高雄市と日本佐渡市の友好交流協定調印式に立ち会い(08/04 22:40)
那覇市立小中学校の産業医業務を受託【産業保健活動を支援するエムステージ】(08/04 22:40)
「新商品」立体フォームが正しい姿勢をサポート。腰の負担を和らげるサポートクッション(08/04 22:40)