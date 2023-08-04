［株式会社誠文堂新光社］

株式会社誠文堂新光社（東京都文京区）は、2023年8月12日（土）に、『天文現象のきほん』を発売いたします。







本書は、夜空で起こるさまざまな天文現象のしくみや見どころ・楽しみ方を、

やさしいイラストとともに人気の博物館学芸員が紹介する天文現象ガイドブックです。





ネットニュースでも取り上げられる皆既月食や流星群などメジャーな現象はもちろん、

1等星食、土星環の消失、木星の赤道縞の消失、肉眼新星などなど、

ちょっとマニアックだけど一度は見てみたい天文イベントも網羅しています。





天体ごとに起こる天文現象のことがわかってくると、夜空を見上げるのが楽しみになります。



今夜は家族で天体観測をしてみませんか？



＼同シリーズ『太陽のきほん』プレスリリースはこちら／

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000348.000012109.html



【目次】

はじめに ……002



Chapter 1

太陽の見どころ

01 日の出・日の入り ……008

02 ダイヤモンド富士 ……010

03 グリーンフラッシュ ……012

04 薄明光線……014

05 地球影とビーナスベルト ……016

06 日食 ……018

07 肉眼黒点 ……022

08 オーロラ……024

【きほんミニコラム】地球の太陽面通過 ……026



Chapter 2

月の見どころ

09 月の出・月の入り ……028

10 月の満ち欠け ……030

11 月齢１未満の月 ……032

12 地球照 ……034

13 中秋の名月と後の月 ……036

14 月食 ……038

15 大きい満月・小さい満月 ……040

16 惑星食・１等星食・星団食 ……042

17 月食中の惑星食 ……044

18 パール富士 ……046

19 月虹 ……048

20 幻月 ……050

21 月面衝突閃光 ……052

22 月のクレーター……054

23 満月の模様……056

24 光条……058

【きほんミニコラム】月の裏側 ……060



Chapter 3

惑星の見どころ

25 肉眼惑星 ……062

26 天王星と海王星 ……064

27 衛星 ……066

28 惑星の会合 ……068

29 惑星による掩蔽 ……072

30 白昼の金星 ……074

31 木星の縞の変化と大赤斑 ……076

32 木星面発光 ……078

33 ガリレオ衛星の相互食 ……080

34 火星と大接近 ……082

35 土星の環の変化 ……084

36 内惑星の太陽面通過……086

【きほんミニコラム】火星での日食 ……088



Chapter 4

太陽系小天体の見どころ

37 彗星 ……090

38 小惑星 ……094

39 地球近傍小惑星 ……096

40 流星 ……098

41 アースグレージング流星 ……102

42 黄道光と対日照……104

【きほんミニコラム】双眼鏡での星空観察 ……106



Chapter 5

恒星と星雲・星団の見どころ

43 青い星・赤い星 ……108

44 1等星 ……110

45 ソーラーアナログとソーラーツイン ……112

46 変光星 ……114

47 新星と超新星 ……116

48 肉眼二重星 ……118

49 シリウスB ……120

50 カノープス ……122

51 星雲・星団 ……124

52 天の川 ……128

53 銀河 ……132

54 アステリズム ……134

55 ベテルギウスの減光……136



Chapter 6

人工的なイベント

56 国際宇宙ステーション（ISS） ……140

57 中国宇宙ステーション（CSS） ……142

58 ロケットの打ち上げ ……144

59 夜光雲 ……148

60 スターリンク衛星 ……150

61 うるう秒 ……152

62 プラネタリウム ……154

【きほんミニコラム】月待塔 ……156

【きほんミニコラム】UFO ……157

おわりに ……158



【著者プロフィール】

塚田 健（つかだ・けん）

平塚市博物館学芸員（天文学）。東京学芸大学大学院教育学研究科理科教育専攻修士課程修了。姫路市宿泊型児童館「星の子館」の天体観測担当嘱託職員を経て、現職。博物館でプラネタリウムの投影や講座の開催のほか、天文ガイドの主要執筆者としても活躍中



【書籍概要】

書 名：天文現象のきほん

著 者：塚田 健

仕 様：A5判、160ページ

定 価：1,980円（税込）

発売日：2023年8月12日（土）

ISBN：978-4-416-62300-8



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誠文堂新光社 書籍紹介ページ：https://www.seibundo-shinkosha.net/book/astronomy/81383/



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