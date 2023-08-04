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天体ごとに起こる天文現象のしくみや見方、楽しみ方がわかる！

天体ごとに起こる天文現象のしくみや見方、楽しみ方がわかる！

［株式会社誠文堂新光社］

株式会社誠文堂新光社（東京都文京区）は、2023年8月12日（土）に、『天文現象のきほん』を発売いたします。



本書は、夜空で起こるさまざまな天文現象のしくみや見どころ・楽しみ方を、
やさしいイラストとともに人気の博物館学芸員が紹介する天文現象ガイドブックです。


ネットニュースでも取り上げられる皆既月食や流星群などメジャーな現象はもちろん、
1等星食、土星環の消失、木星の赤道縞の消失、肉眼新星などなど、
ちょっとマニアックだけど一度は見てみたい天文イベントも網羅しています。


天体ごとに起こる天文現象のことがわかってくると、夜空を見上げるのが楽しみになります。

今夜は家族で天体観測をしてみませんか？

＼同シリーズ『太陽のきほん』プレスリリースはこちら／
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000348.000012109.html

【目次】
はじめに ……002

Chapter 1
太陽の見どころ
01　日の出・日の入り ……008
02　ダイヤモンド富士 ……010
03　グリーンフラッシュ ……012
04　薄明光線……014
05　地球影とビーナスベルト ……016
06　日食 ……018
07　肉眼黒点 ……022
08　オーロラ……024
【きほんミニコラム】地球の太陽面通過 ……026

Chapter 2
月の見どころ
09　月の出・月の入り ……028
10　月の満ち欠け ……030
11　月齢１未満の月 ……032
12　地球照 ……034
13　中秋の名月と後の月 ……036
14　月食 ……038
15　大きい満月・小さい満月 ……040
16　惑星食・１等星食・星団食 ……042
17　月食中の惑星食 ……044
18　パール富士 ……046
19　月虹 ……048
20　幻月 ……050
21　月面衝突閃光 ……052
22 月のクレーター……054
23 満月の模様……056
24　光条……058
【きほんミニコラム】月の裏側 ……060

Chapter 3
惑星の見どころ
25　肉眼惑星 ……062
26　天王星と海王星 ……064
27　衛星 ……066
28　惑星の会合 ……068
29　惑星による掩蔽 ……072
30　白昼の金星 ……074
31　木星の縞の変化と大赤斑 ……076
32　木星面発光 ……078
33　ガリレオ衛星の相互食 ……080
34　火星と大接近 ……082
35　土星の環の変化 ……084
36　内惑星の太陽面通過……086
【きほんミニコラム】火星での日食 ……088

Chapter 4
太陽系小天体の見どころ
37　彗星 ……090
38　小惑星 ……094
39　地球近傍小惑星 ……096
40　流星 ……098
41　アースグレージング流星 ……102
42　黄道光と対日照……104
【きほんミニコラム】双眼鏡での星空観察 ……106

Chapter 5
恒星と星雲・星団の見どころ
43　青い星・赤い星 ……108
44　1等星 ……110
45　ソーラーアナログとソーラーツイン ……112
46　変光星 ……114
47　新星と超新星 ……116
48　肉眼二重星 ……118
49　シリウスB ……120
50　カノープス ……122
51　星雲・星団 ……124
52　天の川 ……128
53　銀河 ……132
54　アステリズム ……134
55　ベテルギウスの減光……136

Chapter 6
人工的なイベント
56　国際宇宙ステーション（ISS） ……140
57　中国宇宙ステーション（CSS） ……142
58　ロケットの打ち上げ ……144
59　夜光雲 ……148
60　スターリンク衛星 ……150
61　うるう秒 ……152
62　プラネタリウム ……154
【きほんミニコラム】月待塔 ……156
【きほんミニコラム】UFO ……157
　おわりに ……158

【著者プロフィール】
塚田 健（つかだ・けん）
平塚市博物館学芸員（天文学）。東京学芸大学大学院教育学研究科理科教育専攻修士課程修了。姫路市宿泊型児童館「星の子館」の天体観測担当嘱託職員を経て、現職。博物館でプラネタリウムの投影や講座の開催のほか、天文ガイドの主要執筆者としても活躍中

【書籍概要】
書　名：天文現象のきほん
著　者：塚田 健
仕　様：A5判、160ページ
定　価：1,980円（税込）
発売日：2023年8月12日（土）
ISBN：978-4-416-62300-8

【書籍のご購入はこちら】
誠文堂新光社 書籍紹介ページ：https://www.seibundo-shinkosha.net/book/astronomy/81383/

【書籍に関するお問い合わせ先】
株式会社 誠文堂新光社
〒113-0033 東京都文京区本郷3-3-11
ホームページ：https://www.seibundo-shinkosha.net/
フェイスブック：https://www.facebook.com/seibundoshinkosha/
ツイッター：https://twitter.com/seibundo_hanbai

企業プレスリリース詳細へ （2023/08/04-22:40）

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